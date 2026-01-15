Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2256

Новый комментарий
 
BORIS GOLICIN #:
Всем привет! Может кто поможет адаптировать советник из МТ4 для МТ5?

Слишком много работы по адаптации. Вам нужно во фриланс

Тут обычно вопросы конкретного характера
 

Подскажите, пожалуйста, все знакомы с индикатором ZUP. А что за числа он показывает над/под линиями, соединяющими вершины друг с другом и низины друг с другом


И что означают эти же числа в гармоничных построениях?





Попробовал подставить ФИБО-сетку к волнам - результаты разные. На сетке там 76%, а на графике 0.88 какое-нибудь. Думал, может это коэффициент угла, перевёл 90 градусов в 0, и 0 градусов в 100. Указанное число на графике перевёл в градусы - оказалось на несколько градусов выше или ниже. Тоже не то. 

 
Приветствую всех участников форума! Прошу подсказки... Алерт из индикатора, это понятно, а можно ли посредством MQL4 как то вывести сигналы на клавиши? Ну там сигнал bye - одна клавиша срабатывает, сигнал sell-другая... Спасибо!
 
Vladimir Borisov #:
Приветствую всех участников форума! Прошу подсказки... Алерт из индикатора, это понятно, а можно ли посредством MQL4 как то вывести сигналы на клавиши? Ну там сигнал bye - одна клавиша срабатывает, сигнал sell-другая... Спасибо!

А как Вы себе представляете срабатывание клавиш? Сами нажимаются на клавиатуре?

 
Ivan Butko #:И что означают эти же числа в гармоничных построениях?

Соотношение сторон:

XA - 1.000   AB - 0.618  CD - 0.786 и т.д.

 
Artyom Trishkin #:

А как Вы себе представляете срабатывание клавиш? Сами нажимаются на клавиатуре?

Да, всё верно, это делается как то, геймеры используют... например нажимают одну клавишу, а имитируется срабатывание целой последовательности для скорости в игровом моменте. Ну а мне интересно, можно ли из МТ реализовать это как то по сигналам индикатора.

 
Vladimir Borisov #:

Да, всё верно, это делается как то, геймеры используют... например нажимают одну клавишу, а имитируется срабатывание целой последовательности для скорости в игровом моменте. Ну а мне интересно, можно ли из МТ реализовать это как то по сигналам индикатора.

Это для имитации ручной торговли?

 
Здравствуйте, подскажите пожалуйста! Трейдер заблокировал МТ4, что делать и как разблокировать?
Файлы:
Screenshot_20230831_123333.jpg  119 kb
 
Krol8637Rus #:
  что делать и как разблокировать?

Ввести логин и пароль.

 
Tretyakov Rostyslav #:

двумерный массив

как-то так...

А зачем двумерный, что во втором столбце будет?

1...224922502251225222532254225522562257225822592260226122622263...2693
Новый комментарий