Всем привет! Может кто поможет адаптировать советник из МТ4 для МТ5?
Слишком много работы по адаптации. Вам нужно во фрилансТут обычно вопросы конкретного характера
Подскажите, пожалуйста, все знакомы с индикатором ZUP. А что за числа он показывает над/под линиями, соединяющими вершины друг с другом и низины друг с другом
И что означают эти же числа в гармоничных построениях?
Попробовал подставить ФИБО-сетку к волнам - результаты разные. На сетке там 76%, а на графике 0.88 какое-нибудь. Думал, может это коэффициент угла, перевёл 90 градусов в 0, и 0 градусов в 100. Указанное число на графике перевёл в градусы - оказалось на несколько градусов выше или ниже. Тоже не то.
Приветствую всех участников форума! Прошу подсказки... Алерт из индикатора, это понятно, а можно ли посредством MQL4 как то вывести сигналы на клавиши? Ну там сигнал bye - одна клавиша срабатывает, сигнал sell-другая... Спасибо!
А как Вы себе представляете срабатывание клавиш? Сами нажимаются на клавиатуре?
Соотношение сторон:
XA - 1.000 AB - 0.618 CD - 0.786 и т.д.
Да, всё верно, это делается как то, геймеры используют... например нажимают одну клавишу, а имитируется срабатывание целой последовательности для скорости в игровом моменте. Ну а мне интересно, можно ли из МТ реализовать это как то по сигналам индикатора.
Это для имитации ручной торговли?
что делать и как разблокировать?
Ввести логин и пароль.
двумерный массив
как-то так...
А зачем двумерный, что во втором столбце будет?