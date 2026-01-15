Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2260
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не подскажете ещё, как в МТ5 оставить следы на графике от удалённых лимиток и стоповых? Чтобы как в МТ4 были пунктирные линии и графические отметки
Использую подобную конструкцию, для лимиток другой (как вы с Артёмом порекомендовали)
Наверное никак. Или при удалении отложки ставить метки с помощью ObjectCreate
Нет, просто чтобы из МТ управлять вэб терминалом брокера бинарных опционов. Но так то да, получается имитация ручной торговли.
Получается, что функция получения текущей рыночной информации SymbolInfoString() есть, а торговые серверы ответов на все запросы просто-напросто не имеют? Так, что ли получается? Кто-нибудь может разъяснить ситуацию?
С уважением, Владимир.
Сервер не имеет информации. Вот пример выполнения. То, что имеется на сервере - то заполнено, все остальное пустое.
Сервер не имеет информации. Вот пример выполнения. То, что имеется на сервере - то заполнено, все остальное пустое.
Спасибо, Никита. Просто первый раз сталкиваюсь с подобной ситуацией.
С уважением, Владимир.
Наверное никак. Или при удалении отложки ставить метки с помощью ObjectCreate
Принял, благодарю
Здравствуйте! Прошу помочь самоучке подправить код индикатора. Простой индикатор по отрисовке горизонтальных линий хай-лоу заданного количества дней, недель и месяцев. На первом тике новой дневной свечи линии должны обновляться, что не происходит у меня, поэтому мне приходится в ручном режиме переключаясь между таймфреймами, устранять данную проблему. По моему замыслу все линии уровней, которые цена пробила удаляются, но только на первом тике нового дневного бара. Исключение составляют линии хай-лоу предыдущего дня, где меняется стиль линии со спрошной на пунктирную в течении текущих суток.
С уважением, Вячеслав.
Здравствуйте! Прошу помочь самоучке подправить код индикатора. Простой индикатор по отрисовке горизонтальных линий хай-лоу заданного количества дней, недель и месяцев. На первом тике новой дневной свечи линии должны обновляться, что не происходит у меня, поэтому мне приходится в ручном режиме переключаясь между таймфреймами, устранять данную проблему. По моему замыслу все линии уровней, которые цена пробила удаляются, но только на первом тике нового дневного бара. Исключение составляют линии хай-лоу предыдущего дня, где меняется стиль линии со спрошной на пунктирную в течении текущих суток.
С уважением, Вячеслав.
Посмотрите
Вызывает принудительную перерисовку указанного графика.
Посмотрите
Вызывает принудительную перерисовку указанного графика.
Это не поможет - раз. Два - для имитации нажатия ПКМ на графике и в выпадающем меню выбора "Обновить", нужно выполнить ChartSetSymbolPeriod() с указанием текущего символа и периода графика. В индикаторе для самого себя устанавливать символ и период равный тем, на которых установлен индикатор, крайне нежелательно - это может привести к клинчу. Соответственно, нужно просто правильно написать индикатор, а не подпирать его конструкцию костылями.
Соответственно, нужно просто правильно написать индикатор, а не подпирать его конструкцию костылями.
Понятно, спасибо за разъяснение. Я все-таки надеялся, что проблема решается легко и после правки в mq4, хотел попросить перевести код на mq5.
Написать код заново и правильно мне просто не по силам, для меня проще будет этот код перевести в советник и там уже попытаться реализовать свой замысел.
Всем откликнувшимся еще раз спасибо.
С уважением, Вячеслав.