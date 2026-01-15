Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2260

Новый комментарий
 
Ivan Butko #:

Не подскажете ещё, как в МТ5 оставить следы на графике от удалённых лимиток и стоповых? Чтобы как в МТ4 были пунктирные линии и графические отметки

Использую подобную конструкцию, для лимиток другой (как вы с Артёмом порекомендовали) 

Наверное никак. Или при удалении отложки ставить метки с помощью ObjectCreate

 
Vladimir Borisov #:

Нет, просто чтобы из МТ управлять вэб терминалом брокера бинарных опционов. Но так то да, получается имитация ручной торговли.

Если это веб-интерфейс, то можно http-запросами делать, что нужно. Читать, нажимать, выбирать, писать.
 
MrBrooklin #:

Получается, что функция получения текущей рыночной информации SymbolInfoString() есть, а торговые серверы ответов на все запросы просто-напросто не имеют? Так, что ли получается? Кто-нибудь может разъяснить ситуацию?

С уважением, Владимир.

Сервер не имеет информации. Вот пример выполнения. То, что имеется на сервере - то заполнено, все остальное пустое.


 
Nikita Chernyshov #:

Сервер не имеет информации. Вот пример выполнения. То, что имеется на сервере - то заполнено, все остальное пустое.

Спасибо, Никита. Просто первый раз сталкиваюсь с подобной ситуацией.

С уважением, Владимир.

 
Alexey Viktorov #:

Наверное никак. Или при удалении отложки ставить метки с помощью ObjectCreate

Принял, благодарю

 

Здравствуйте! Прошу помочь самоучке подправить код индикатора. Простой индикатор по отрисовке горизонтальных линий хай-лоу заданного количества дней, недель и месяцев. На первом тике новой дневной свечи линии должны обновляться, что не происходит у меня, поэтому мне приходится в ручном режиме переключаясь между таймфреймами, устранять  данную проблему. По моему замыслу все линии уровней,  которые цена пробила удаляются, но только на первом тике нового дневного бара. Исключение составляют линии хай-лоу предыдущего дня, где меняется стиль линии со спрошной на пунктирную в течении текущих суток.

С уважением, Вячеслав.

Файлы:
HL_LEVEL.mq4  19 kb
 
Vyacheslav.K #:

Здравствуйте! Прошу помочь самоучке подправить код индикатора. Простой индикатор по отрисовке горизонтальных линий хай-лоу заданного количества дней, недель и месяцев. На первом тике новой дневной свечи линии должны обновляться, что не происходит у меня, поэтому мне приходится в ручном режиме переключаясь между таймфреймами, устранять  данную проблему. По моему замыслу все линии уровней,  которые цена пробила удаляются, но только на первом тике нового дневного бара. Исключение составляют линии хай-лоу предыдущего дня, где меняется стиль линии со спрошной на пунктирную в течении текущих суток.

С уважением, Вячеслав.

Посмотрите

Вызывает принудительную перерисовку указанного графика.

void  ChartRedraw(
   long  chart_id=0      // идентификатор графика
   );


 
Galim_V #:

Посмотрите

Вызывает принудительную перерисовку указанного графика.



Это не поможет - раз. Два - для имитации нажатия ПКМ на графике и в выпадающем меню выбора "Обновить", нужно выполнить ChartSetSymbolPeriod() с указанием текущего символа и периода графика. В индикаторе для самого себя устанавливать символ и период равный тем, на которых установлен индикатор, крайне нежелательно - это может привести к клинчу. Соответственно, нужно просто правильно написать индикатор, а не подпирать его конструкцию костылями.

Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartSetSymbolPeriod
Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartSetSymbolPeriod
  • www.mql5.com
ChartSetSymbolPeriod - Операции с графиками - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Где МТ5 хранит профили? В папке Profiles только два профиля из пяти
 
Artyom Trishkin #:

Соответственно, нужно просто правильно написать индикатор, а не подпирать его конструкцию костылями.

Понятно, спасибо за разъяснение. Я все-таки надеялся, что проблема решается легко и после правки в mq4, хотел попросить перевести код на mq5.

Написать код заново и правильно мне просто не по силам, для меня проще будет этот код перевести в советник и там уже попытаться реализовать свой замысел.

Всем откликнувшимся еще раз спасибо.

С уважением, Вячеслав.

1...225322542255225622572258225922602261226222632264226522662267...2693
Новый комментарий