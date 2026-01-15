Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2221
Не пойму откуда эти ломанные берутся
Мусор из неинициализированных буферов.
Добрый день. У меня такая проблема- в едиторе мт4 я создаю файл
он в нем создается и компилируется нормально. отображается в навигаторе но не копируется в папку эксперты И это во всех терминалах на всех
дисках Похоже где то в вин7 сбой Помогите разобраться Не хочется всю систему сносить
Может у вас установлено несколько МТ4 терминалов, а вы просто открываете MetaEditor по сылке на рабочем столе ...
а MetaEditor - на всех один, и у вас копируется не в тот Мпетатрейдер ...
Вот подробнее -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
Tretyakov Rostyslav, 2023.07.08 16:33
У Вас установлено несколько терминалов и редактируете в метаэдиторе одного терминала, а увидеть хотите в другом.
Запустите терминал -> нажмите F4 - это буде метаэдитор текущего терминала.
Спасибо что откликнулись. Но я не новичок 16 лет кодирую.
И я открываю только один терминал и имею такую проблему.
И на всех других хоть кучкой хоть по одному - тоже самое.
Меня долбанули вирусной атакой я касперским прочистил но есть подозрение
что мне коннфигу вин7 повредили. А где не мооу понять. Все другое работат нормально
Попробуйте почистить комп вот этой программкой. У меня она встроена в ТС и я ей пользуюсь не первый раз.
Или в прицепе портативная версия…
Открой каталог в терминале и в эдиторе(как на скрине)
и покажи какие пути прописаны и там и там
и я постараюсь помочь.
он в нем создается и компилируется нормально. отображается в навигаторе но не копируется в папку эксперты
Откройте в MetaEditor минимум 2 программы, чтобы появились вкладки программ под панелью инструментов.
Потом нажмите пкм по названию своей программы и далее нажмите вторую кнопку снизу, должна открыться папка, в которой она находится.