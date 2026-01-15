Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2221

Не пойму откуда эти ломанные берутся

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         3_Ma.mq5 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots   3

#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrGreen
#property indicator_type3   DRAW_LINE
#property indicator_color3  clrAqua

input int                Ma_Fast = 21;
input ENUM_MA_METHOD     Method_Fast = MODE_SMA;
input ENUM_APPLIED_PRICE Price_Fast = PRICE_CLOSE;
//---
input int                Ma_Medium = 200;
input ENUM_MA_METHOD     Method_Medium = MODE_SMA;
input ENUM_APPLIED_PRICE Price_Medium = PRICE_CLOSE;
//---
input int                Ma_Slow = 600;
input ENUM_MA_METHOD     Method_Low = MODE_SMA;
input ENUM_APPLIED_PRICE Price_Low = PRICE_CLOSE;
//---

double Fast[];
double Medium[];
double Slow[];

int FastHandle;
int MediumHandle;
int SlowHandle;

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
  {
   SetIndexBuffer(0, Fast, INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1, Medium, INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2, Slow, INDICATOR_DATA);
   FastHandle   = iMA(NULL, 0, Ma_Fast, 0, Method_Fast, Price_Fast);
   MediumHandle = iMA(NULL, 0, Ma_Medium, 0, Method_Medium, Price_Medium);
   SlowHandle   = iMA(NULL, 0, Ma_Slow, 0, Method_Low, Price_Low);
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(
   const int         bars,
   const int         counted,
   const datetime&   time[],
   const double&     open[],
   const double&     high[],
   const double&     low[],
   const double&     close[],
   const long&       tick_volume[],
   const long&       volume[],
   const int&        spread[])
  {
   CopyBuffer(FastHandle, 0, 0, bars, Fast);
   CopyBuffer(MediumHandle, 0, 0, bars, Medium);
   CopyBuffer(SlowHandle, 0, 0, bars, Slow);
   return(bars);
  }
Александр #:

Не пойму откуда эти ломанные берутся

Мусор из неинициализированных буферов.

 

Добрый день. У меня такая проблема-  в едиторе мт4 я создаю файл

он в нем создается и компилируется нормально. отображается в навигаторе но не копируется в папку эксперты  И это во всех терминалах на всех 

дисках  Похоже где то  в вин7 сбой  Помогите разобраться Не хочется всю систему сносить

 
Sergey Fionin #:

Добрый день. У меня такая проблема-  в едиторе мт4 я создаю файл

он в нем создается и компилируется нормально. отображается в навигаторе но не копируется в папку эксперты  И это во всех терминалах на всех 

дисках  Похоже где то  в вин7 сбой  Помогите разобраться Не хочется всю систему сносить

Может у вас установлено несколько МТ4 терминалов, а вы просто открываете MetaEditor по сылке на рабочем столе ...
а MetaEditor - на всех один, и у вас копируется не в тот Мпетатрейдер ...

Вот подробнее -

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам

Tretyakov Rostyslav, 2023.07.08 16:33

У Вас установлено несколько терминалов и редактируете в метаэдиторе одного терминала, а увидеть хотите в другом.

Запустите терминал -> нажмите F4 - это буде метаэдитор текущего терминала.


 

Спасибо что откликнулись. Но я не новичок 16 лет кодирую.

И я открываю только один терминал и имею такую проблему.

И на всех других  хоть кучкой хоть по одному - тоже самое.

Меня долбанули вирусной атакой я касперским прочистил но есть подозрение

что мне коннфигу вин7 повредили. А  где не мооу понять.  Все другое работат нормально

 
Artyom Trishkin #:

Мусор из неинициализированных буферов.

Спасибо!
 
Sergey Fionin #:

Спасибо что откликнулись. Но я не новичок 16 лет кодирую.

И я открываю только один терминал и имею такую проблему.

И на всех других  хоть кучкой хоть по одному - тоже самое.

Меня долбанули вирусной атакой я касперским прочистил но есть подозрение

что мне коннфигу вин7 повредили. А  где не мооу понять.  Все другое работат нормально

Попробуйте почистить комп вот этой программкой. У меня она встроена в ТС и я ей пользуюсь не первый раз.

Или в прицепе портативная версия…

Спасибо за совет. Но это не поможет. Нужно точное  изменение где то в реестре. Короче прошу откликнуться спеца по винде7
 
Sergey Fionin #:

Спасибо что откликнулись. Но я не новичок 16 лет кодирую.

И я открываю только один терминал и имею такую проблему.

И на всех других  хоть кучкой хоть по одному - тоже самое.

Меня долбанули вирусной атакой я касперским прочистил но есть подозрение

что мне коннфигу вин7 повредили. А  где не мооу понять.  Все другое работат нормально

Открой каталог в терминале и в эдиторе(как на скрине)


и покажи какие пути прописаны и там и там

и я постараюсь помочь.

 
Sergey Fionin #:

он в нем создается и компилируется нормально. отображается в навигаторе но не копируется в папку эксперты 

Откройте в MetaEditor минимум 2 программы, чтобы появились вкладки программ под панелью инструментов.

Потом нажмите пкм по названию своей программы и далее нажмите вторую кнопку снизу, должна открыться папка, в которой она находится.


