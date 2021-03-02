Нет папки mql4 в мт4

Новый комментарий
 
День добрый! В мт4 под windows нет папки mql4 а есть папка mql5, исходя из этого нет возможности скопировать советника написаного под mql4. Он копируется но его мт4 не видит так как заточен под mql5! Как сделать чтобы советник работал на мт4 который под него и написан?
[Удален]  
kdenis2003:
День добрый! В мт4 под windows нет папки mql4 а есть папка mql5, исходя из этого нет возможности скопировать советника написаного под mql4. Он копируется но его мт4 не видит так как заточен под mql5! Как сделать чтобы советник работал на мт4 который под него и написан?

мт4 и мт5 - это два разных терминала. Есть Эксперты, написанные под мт4, а ещё есть Эксперты, написанные под мт5.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

У Вас какой терминал ? 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

нажмите на справку --- и О программе 

mt5

 
SanAlex:

мт4 и мт5 - это два разных терминала. Есть Эксперты, написанные под мт4, а ещё есть Эксперты, написанные под мт5.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

У Вас какой терминал ?

Установил мт4 на оф сайте! Советник написан под мт4. В установленном мт4 Папка mql5 вместо mql4! 
[Удален]  
kdenis2003:
Установил мт4 на оф сайте! Советник написан под мт4. В установленном мт4 Папка mql5 вместо mql4! 

У Вас установлен мт5 поэтому этот советник не подойдёт Вам - нужно понять что установлен у Вас мт5 а не мт4

 
SanAlex:

мт4 и мт5 - это два разных терминала. Есть Эксперты, написанные под мт4, а ещё есть Эксперты, написанные под мт5.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

У Вас какой терминал ? 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

нажмите на справку --- и О программе 


Устанавливается мт5 хотя нажимаю мт4
 
SanAlex:

У Вас установлен мт5 поэтому этот советник не подойдёт Вам - нужно понять что установлен у Вас мт5 а не мт4

Спасибо! Понял! Но почему при установке мт4 устанавливается мт5? Как это обойти чтоб мт4 установился все таки?
[Удален]  
kdenis2003:
Спасибо! Понял! Но почему при установке мт4 устанавливается мт5? Как это обойти чтоб мт4 установился все таки?

обойти на этом сайте ни как -мт4 больше не поддерживается это устаревший терминал  - скачать мт4 Вы можете у своего брокера.

 
SanAlex:

обойти на этом сайте ни как -мт4 больше не поддерживается это устаревший терминал  - скачать мт4 Вы можете у своего брокера.

Спасибо!
Новый комментарий