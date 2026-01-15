Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2005

Порт-моне тв #:

спасибо разобрался, еще вопрос: как на графике на линии вывести название этой линии?

OBJ_TEXT или OBJ_LABEL

 
Проблема с алертом на каждом тике. Hужно чтобы aлерт был при исполнении условия и только на тике условия, а не на всех последующих.
Подскажите как сделать чтобы aлерт всплывал один раз при пересечении заданого уровня трендовой линией в индикаторе ADX
Oleksandr Bidenko #:
Проблема с алертом на каждом тике. Hужно чтобы aлерт был при исполнении условия и только на тике условия, а не на всех последующих.
Подскажите как сделать чтобы aлерт всплывал один раз при пересечении заданого уровня трендовой линией в индикаторе ADX

Проверяйте условие не на каждом тике, а на каждой свече

 
Из-за чего возникает ошибка

sending request to protector server error (3-3, #0)

при попытке компилировать индикатор с помощью MQL5 Cloud Protector?
... я гуглил на сайте, но там только две темы на форуме которые не раскрывают причины этой ошибки - есть какая-то документация по этому сервису?
 
Alexandr Sokolov #:
Из-за чего возникает ошибка

sending request to protector server error (3-3, #0)

при попытке компилировать индикатор с помощью MQL5 Cloud Protector ?
... я гуглил на сайте, но там только две темы на форуме которые не раскрывают причины этой ошибки - есть какая-то документация по этому сервису?
Посмотри это
 
Tretyakov Rostyslav #:
Посмотри это

Я читал эту тему - там нет моей причины

Вы знаете что значит (3-3, #0) ?

 
Oleksandr Bidenko #:
Проблема с алертом на каждом тике. Hужно чтобы aлерт был при исполнении условия и только на тике условия, а не на всех последующих.
Подскажите как сделать чтобы aлерт всплывал один раз при пересечении заданого уровня трендовой линией в индикаторе ADX

Плохой способ, можно флаг алерта статический или глобальный объявить. Если не было алерта флаг Ложь, После алерта флаг Истина.

В коде проверка перед алертом, если флаг алерта ложь, то Алерт, и флаг равен истина, На новом баре флаг алерта делаем Ложь.)))

 
Tretyakov Rostyslav #:
Посмотри это

Даже вот эту пустышку не защищает - возвращает туже ошибку

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    gjfjhkgfk.mq5 |
//|                                                 Alexandr Sokolov |
//|                          https://www.mql5.com/en/users/asokolov7 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Alexandr Sokolov"
#property link      "https://www.mql5.com/en/users/asokolov7"
#property version   "1.00"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers  1
#property indicator_plots    1
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
Alexandr Sokolov #:

Даже вот эту пустышку не защищает - возвращает туже ошибку

Мне помог ВПН.


 
Tretyakov Rostyslav #:

Мне помог ВПН.


Интересно получается - Украина вроде не под санкциями а MetaQuotes не в России, почему тогда нас блокируют?

