Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2005
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
спасибо разобрался, еще вопрос: как на графике на линии вывести название этой линии?
OBJ_TEXT или OBJ_LABEL
Подскажите как сделать чтобы aлерт всплывал один раз при пересечении заданого уровня трендовой линией в индикаторе ADX
Проблема с алертом на каждом тике. Hужно чтобы aлерт был при исполнении условия и только на тике условия, а не на всех последующих.
Подскажите как сделать чтобы aлерт всплывал один раз при пересечении заданого уровня трендовой линией в индикаторе ADX
Проверяйте условие не на каждом тике, а на каждой свече
sending request to protector server error (3-3, #0)
при попытке компилировать индикатор с помощью MQL5 Cloud Protector?
... я гуглил на сайте, но там только две темы на форуме которые не раскрывают причины этой ошибки - есть какая-то документация по этому сервису?
Из-за чего возникает ошибка
sending request to protector server error (3-3, #0)
при попытке компилировать индикатор с помощью MQL5 Cloud Protector ?
... я гуглил на сайте, но там только две темы на форуме которые не раскрывают причины этой ошибки - есть какая-то документация по этому сервису?
Посмотри это
Я читал эту тему - там нет моей причины
Вы знаете что значит (3-3, #0) ?
Проблема с алертом на каждом тике. Hужно чтобы aлерт был при исполнении условия и только на тике условия, а не на всех последующих.
Подскажите как сделать чтобы aлерт всплывал один раз при пересечении заданого уровня трендовой линией в индикаторе ADX
Плохой способ, можно флаг алерта статический или глобальный объявить. Если не было алерта флаг Ложь, После алерта флаг Истина.
В коде проверка перед алертом, если флаг алерта ложь, то Алерт, и флаг равен истина, На новом баре флаг алерта делаем Ложь.)))
Посмотри это
Даже вот эту пустышку не защищает - возвращает туже ошибку
Даже вот эту пустышку не защищает - возвращает туже ошибку
Мне помог ВПН.
Мне помог ВПН.
Интересно получается - Украина вроде не под санкциями а MetaQuotes не в России, почему тогда нас блокируют?