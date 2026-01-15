Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1991
Спасибо, отличная конструкция, я не додумался)
это неправильная конструкция.
при каждом запуске будет повторяться результат
Три раза запускал скрипт, не повторяется...
А проверить кто запретил?
Теоретически:
При первом запуске без разницы какое псевдослучайное число будет получено.
Затем на его основании установлено начальное состояние генератора случайных чисел.
На следующей итерации цикла получено уже другое псевдослучайное число и оно используется для установки начального состояния генератора…
Откуда могут быть повторения?
Кнопку "Все" нажимал?
Теперь другая проблема. дату создания линии показывает 1970г. В комменте нормально Comment(GetObjectTime1("V_Line"), " ", time[100], " ", iTime(_Symbol,PERIOD_CURRENT,100));
Проверил.
В таком случае надобность в вызове MathSrand() отпадает.
Почему отпадает?
Я предполагал, что вызов MathRand() без MathSrand() будет давать одну и ту же последовательность псевдослучайных чисел. Оказалось, что это не так.
Доброго времени суток. Господа профессионалы может кто подскажет почему при написанни пользовательской функции, при добавлении еще однго параметра для копирования в буфер, выдает ошибку too many parameters (слишком много параметров). Есть какие-то ограничения?
Я ввел 29 пераметров, а на 30-м у меня выдает ошибку
Именно так и есть. Только при повторной установке начального состояния генератора случайных чисел происходит уже с другим случайным числом. Внимательно прочтите что написано тут
Вот я чуток добавил в скрипт
и вот результат двух запусков