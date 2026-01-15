Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1985

Новый комментарий
 

Простите за детский вопрос, 

if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber_2 == 1) 

второе условие, где два == , как логически работает?

 
Andrei Sokolov #:

Простите за детский вопрос, 

if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber_2 == 1) 

второе условие, где два == , как логически работает?

Неправильно
 
Artyom Trishkin #:
Неправильно

Можно подробнее, пожалста.

 
Andrei Sokolov #:

тут работают первые 3 из 4 индикаторов. Так и в первом вопросе по этому поводу было.

//--- plot Label3
#property indicator_label3  "Ma1"
#property indicator_type3   DRAW_LINE
#property indicator_color3  clrRed
#property indicator_style3  STYLE_SOLID
#property indicator_width3  2
//--- plot Label4
#property indicator_label4  "Ma2"
#property indicator_type4   DRAW_COLOR_LINE
#property indicator_color4  clrRed
#property indicator_style4  STYLE_SOLID
#property indicator_width4  2
 
Tretyakov Rostyslav #:

Так градиент на четвертом есть, на третьем нет))

 
Andrei Sokolov #:

Так градиент на четвертом есть, на третьем нет))

Я об этом и писал...

не понятно как тип линии влияет на расчеты!?

 
Andrei Sokolov #:

Простите за детский вопрос, 

if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber_2 == 1) 

второе условие, где два == , как логически работает?

должно работать по приоритету логических операций https://www.mql5.com/ru/docs/basis/operations/rules

для одинаковых операций  == приоритет будет равнозначным и будет вычисляться результат логической операции слева на право - скобок же нет?

 
Andrei Sokolov #:

Так градиент на четвертом есть, на третьем нет))

Вот так должно быть?


 
Alexey Viktorov #:

Вот так должно быть?


Да!

Расскажи, пожалуйста, как?

Или код сюда выложи, пожалуйста.

 
Tretyakov Rostyslav #:

Да!

Расскажи, пожалуйста, как?

Или код сюда выложи, пожалуйста.

Всё что я изменил это вот эти строки

//--- plot Label3
#property indicator_label3  "Ma1"
#property indicator_type3   DRAW_COLOR_LINE
#property indicator_color3  clrRed
#property indicator_style3  STYLE_SOLID
#property indicator_width3  2
//--- plot Label4
#property indicator_label4  "Ma2"
#property indicator_type4   DRAW_COLOR_LINE
#property indicator_color4  clrRed
#property indicator_style4  STYLE_SOLID
#property indicator_width4  2

и последовательность этих

   SetIndexBuffer(0,ExtAMABuffer_1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,ExtAMABuffer_2,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,maBuffer_1,INDICATOR_DATA);          ArraySetAsSeries(maBuffer_1 ,true);
   SetIndexBuffer(3,maColors_1 ,INDICATOR_COLOR_INDEX);  ArraySetAsSeries(maColors_1 ,true);
   SetIndexBuffer(4,maBuffer_2,INDICATOR_DATA);          ArraySetAsSeries(maBuffer_2 ,true);
   SetIndexBuffer(5,maColors_2 ,INDICATOR_COLOR_INDEX);  ArraySetAsSeries(maColors_2 ,true);
   SetIndexBuffer(6,atrBuffer_1,INDICATOR_CALCULATIONS); ArraySetAsSeries(atrBuffer_1,true);
   SetIndexBuffer(7,atrBuffer_2,INDICATOR_CALCULATIONS); ArraySetAsSeries(atrBuffer_2,true);

Если построение имеет несколько буферов INDICATOR_DATA и цвет, то всё что относится к построению обязательно должно быть по порядку. Буферы данных —> буфер цвета. Все дополнительные буферы должны быть в конце.

Файлы:
3333.mq5  34 kb
1...197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992...2693
Новый комментарий