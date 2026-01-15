Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1985
Простите за детский вопрос,
if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber_2 == 1)
второе условие, где два == , как логически работает?
Неправильно
Можно подробнее, пожалста.
тут работают первые 3 из 4 индикаторов. Так и в первом вопросе по этому поводу было.
Я об этом и писал...
не понятно как тип линии влияет на расчеты!?
должно работать по приоритету логических операций https://www.mql5.com/ru/docs/basis/operations/rules
для одинаковых операций == приоритет будет равнозначным и будет вычисляться результат логической операции слева на право - скобок же нет?
Вот так должно быть?
Да!
Расскажи, пожалуйста, как?
Или код сюда выложи, пожалуйста.
Всё что я изменил это вот эти строки
и последовательность этих
Если построение имеет несколько буферов INDICATOR_DATA и цвет, то всё что относится к построению обязательно должно быть по порядку. Буферы данных —> буфер цвета. Все дополнительные буферы должны быть в конце.