Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1989
С ордерами, сделками и позициями в Metatrader 5 познакомился сразу, когда начал торговать в ручную. Вот ссылки, если кому-нибудь будет интересно или захочет освежить память:
https://www.metatrader5.com/ru/mobile-trading/android/help/trade/general_concept
https://www.metatrader5.com/ru/mobile-trading/android/help/trade/general_concept/execution_types
https://www.metatrader5.com/ru/mobile-trading/android/help/trade/general_concept/order_types
С Metatrader 4 никогда не сталкивался.
С уважением, Владимир.
МТ4 или МТ5? Индикатор или сов?
mt4 - а советник или индикатор уже не так важно, - присобачу.
Важно!!!
В mql4 из советника можно вывести индикатор на график только применив подготовленный шаблон ChartApplyTemplate
из индикатора
все же не понимаю, что с этим буфером потом делать, а из совы как через ChartApplyTemplate - пример можно? Благодарю.
все же не понимаю, что с этим буфером потом делать, а из совы как через ChartApplyTemplate - пример можно? Благодарю.
Создаешь шаблон с нужными машками, советником и какой-то меткой (например стрелка с именем "start")
далее в советнике в начале прописываешь
Нужно нарисовать вертикальную линию и получить данные о ее времени, но что-то пошло не так ))). Не пойму в чем дело. В МТ4 все работало...
или в твоем случае
Не создает. Если Вам не сложно вставьте суда код
Кнопку "Все" нажимал?
Почему MathRand() дает повторяющиеся значения ?
MathRand() : Перед первым вызовом функции необходимо использовать функцию MathSrand, чтобы перевести генератор псевдослучайных чисел в начальное состояние.
MathSrand() : Для гарантированного получения неповторяющейся последовательности используйте вызов MathSrand(GetTickCount()).
Вывод во вкладку "Эксперты" терминала :
2022.07.08 10:05:58.162 Script checkMathRand EURUSD,H4: removed
2022.07.08 10:05:58.162 checkMathRand EURUSD,H4: uninit reason 0
2022.07.08 10:05:58.162 checkMathRand EURUSD,H4: checkMathRand.mq4:34 OnStart : Конец
2022.07.08 10:05:58.162 checkMathRand EURUSD,H4: Цикл : 5 ; 14161 ; 28429 ; 16098 ; 9335 ; 1512
2022.07.08 10:05:58.162 checkMathRand EURUSD,H4: Цикл : 4 ; 14161 ; 28429 ; 16098 ; 9335 ; 1512
2022.07.08 10:05:58.162 checkMathRand EURUSD,H4: Цикл : 3 ; 14161 ; 28429 ; 16098 ; 9335 ; 1512
2022.07.08 10:05:58.162 checkMathRand EURUSD,H4: Цикл : 2 ; 14161 ; 28429 ; 16098 ; 9335 ; 1512
2022.07.08 10:05:58.162 checkMathRand EURUSD,H4: Цикл : 1 ; 14161 ; 28429 ; 16098 ; 9335 ; 1512
2022.07.08 10:05:58.162 checkMathRand EURUSD,H4: checkMathRand.mq4:19 OnStart : Начало
2022.07.08 10:05:58.162 checkMathRand EURUSD,H4: initialized
2022.07.08 10:05:58.146 Script checkMathRand EURUSD,H4: loaded successfully