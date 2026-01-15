Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 960
Что-то жестко память уменьшается на диске :D
Я раньше загружал котировки... папка терминала в AppData весила около 5 гб. На диске было свободно больше 150 гб. Сейчас посмотрел - 100 гб. Что происходит?
Остановил тестирование... посмотрел - 60 гб. папка. Что-то я накосячил наверное...
Нашел. папка logs в папке tester увеличилась. Вот такое появилось:
У меня там Print часто выводило. Это из за этого я так понимаю, или это другое?
Как в MT4 можно узнать что клавиша клавиатуры (не функциональная, а обычная, например клавиша с буквой "A") удерживается в "нажатом" состоянии?
Именно удерживается, а не просто была нажата.
Что может означать эта ошибка? Когда нажимаю "Старт", я так понимаю тестер в начале готовит котировки. Во это время постоянно выскакивает такое:
сомневаюсь, что поможет, скорее всего история от брокера кривая, это норм, все равно в режиме все тики будут эмулироваться тики - в большинстве стратегий это не критично, при тесте на реале обычно другие проблемы а не в качестве тестирования тиков ;)
ЗЫ: писал один раз инструкцию как 100% историю для тестов сделать, что то затролили мол сложно - удалил, смысл - отдельно терминал для тестирования, в нем после F2 удаляешь всю историю кроме М1, затем через периодконвертер генеришь все ТФ из М1, но не забываем разлогинить терминал после F2- иначе весь труд коту под...
есть ли мультитлатформенное решение (МТ4 / МТ5 ) проверки маржинальных требований? пока использую код из статьи https://www.mql5.com/ru/articles/2555#not_enough_money
хотелось бы на другое решение посмотреть, заранее спасибо!
Котировки загружал с сервера всю истррию...
Как сказать... бывает иногда есть сигнал, а робот почему-то не входит ... И стопы иногда тени не цепляют...
это не от тестирования на тиках которые тестер МТ4 сэмулировал, а от качества исполнения торговых приказов на стороне брокера
поэтому не как сказать! - про это и веду речь
генерите через периодконвертер в новый терминал историю и тестируйте со 99% качеством теста - подготовить терминал для тестирования работы на 10 минут
Не, это при тестировании такая ситуация... на счете брокера еще даже не проверял. Вот, например, такое:
Сигнал на продажу, когда красная пересекает сверху вниз уровень 75.0. Текстовые метки выводят информацию разрешены ли покупки или продажи (это, в свою очередь, определяется старшими тф). Продажа разрешена, условие на продажу есть. Но не продает)
Но не продает)
ну и? мне нужно сказать, что скрин красивый? )))
я такие советники пишу так:
вот и вся логика работы по индикаторам у меня: ждем новый бар и принимаем решение, что там будет открыть, закрыть, усреднить - не принципиально, главное разнести отдельно логику ТС и отдельно работу с индикаторами и их буферами
пересечение линий индикаторов (или МА- что одно и то же) на каждом форуме, да и тут стопяцот раз обсуждалось, пересечение свверху-вниз: линия 1 на баре №2 выше линии 2 , а на баре №1 будет линия 1 ниже линии 2.... - слово линия меняете на индикаторный буфер и пишете код, в общем поиск по форуму и КБ как писать эксперт по индикатору, материала уйма - читать только нужно
Что нужно сказать: такое бывает и это так же из за каких-то косяков с котировками или это я что-то не так написал?