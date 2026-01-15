Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 960

Yevhenii Levchenko:

Что-то жестко память уменьшается на диске :D

Я раньше загружал котировки... папка терминала в AppData весила около 5 гб. На диске было свободно больше 150 гб. Сейчас посмотрел - 100 гб. Что происходит?

Остановил тестирование... посмотрел - 60 гб. папка. Что-то я накосячил наверное...

Нашел. папка logs в папке tester увеличилась. Вот такое появилось:


У меня там Print часто выводило. Это из за этого я так понимаю, или это другое?

Вероятнее всего, это и есть причина.
 

Как в MT4 можно узнать что клавиша клавиатуры (не функциональная, а обычная, например клавиша с буквой "A") удерживается в "нажатом" состоянии?

Именно удерживается, а не просто была нажата.

 
Что может означать эта ошибка? Когда нажимаю "Старт", я так понимаю тестер в начале готовит котировки. Во это время постоянно выскакивает такое:
 
Yevhenii Levchenko:
Что может означать эта ошибка? Когда нажимаю "Старт", я так понимаю тестер в начале готовит котировки. Во это время постоянно выскакивает такое:

Загрузите котировки F2

 
Artyom Trishkin:

Загрузите котировки F2

сомневаюсь, что поможет, скорее всего история от брокера кривая, это норм, все равно в режиме все тики будут эмулироваться тики - в большинстве стратегий это не критично, при тесте на реале обычно другие проблемы а не в качестве тестирования тиков ;)

ЗЫ: писал один раз инструкцию как 100% историю для тестов сделать, что то затролили мол сложно - удалил, смысл - отдельно терминал для тестирования, в нем после F2 удаляешь всю историю кроме М1, затем через периодконвертер генеришь все ТФ из М1, но не забываем разлогинить терминал после F2- иначе весь труд коту под...

--------------------------------------------------------------

есть ли мультитлатформенное решение (МТ4 / МТ5 ) проверки маржинальных требований? пока использую код из статьи https://www.mql5.com/ru/articles/2555#not_enough_money 

хотелось бы на другое решение посмотреть, заранее спасибо!

 
Artyom Trishkin:

Загрузите котировки F2

Котировки загружал с сервера всю истррию...

Igor Makanu:

сомневаюсь, что поможет, скорее всего история от брокера кривая, это норм, все равно в режиме все тики будут эмулироваться тики - в большинстве стратегий это не критично, при тесте на реале обычно другие проблемы а не в качестве тестирования тиков ;)

Как сказать... бывает иногда есть сигнал, а робот почему-то не входит ... И стопы иногда тени не цепляют...

 
Yevhenii Levchenko:

Как сказать... бывает иногда есть сигнал, а робот почему-то не входит ... И стопы иногда тени не цепляют...

это не от тестирования на тиках которые тестер МТ4 сэмулировал, а от качества исполнения торговых приказов на стороне брокера

поэтому не как сказать! - про это и веду речь

Yevhenii Levchenko:

Котировки загружал с сервера всю истррию...

генерите через периодконвертер в новый терминал историю и тестируйте со 99% качеством теста - подготовить терминал для тестирования работы на 10 минут

 
Igor Makanu:

это не от тестирования на тиках которые тестер МТ4 сэмулировал, а от качества исполнения торговых приказов на стороне брокера

Не, это при тестировании такая ситуация... на счете брокера еще даже не проверял. Вот, например, такое: 


Сигнал на продажу, когда красная пересекает сверху вниз уровень 75.0. Текстовые метки выводят информацию разрешены ли покупки или продажи (это, в свою очередь, определяется старшими тф). Продажа разрешена, условие на продажу есть. Но не продает)

 
Yevhenii Levchenko:

Но не продает) 

ну и? мне нужно сказать, что скрин красивый? )))

я такие советники пишу так:

enum ENUM_CMD{CMD_NO,CMD_BUY,CMD_SELL};

void OnTick()
  {
   ENUM_CMD CMD1,CMD2;
   CMD1 = ind1();
   CMD2 = ind2();
if(NewBar())
     {
      if(CMD1==CMD_BUY && CMD2==CMD_BUY)
        ....
  }

//1.Рабочий таймфрейм Фильтр EMA с периодом 13.
//Если свеча закрылась выше ЕМА считаем тренд растущим и работаем только на покупку. 
//Если свеча закрылась ниже ЕМА считаем тренд понижающимся и работаем только на продажу.
//2. Фильтр MACD с стандартными настройками 12,26,9.
//Если бар гистограммы индикатора за закрытии свечи выше предыдущего бара работаем на покупку.
//Если бар гистограммы индикатора за закрытии свечи ниже предыдущего бара работаем на продажу.
ENUM_CMD ind1()
  {
   double  ind=iMA(symbol,PeriodMain,indEMAPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1);
   if(Close[1]>ind) return(CMD_BUY);
   if(Close[1]<ind) return(CMD_SELL);
   return(CMD_NO);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
ENUM_CMD ind2()
  {
   double  ind1=iMACD(symbol,PeriodMain,indMACDfast_ema_period,indMACDslow_ema_period,indMACDsignal_period,PRICE_CLOSE,0,1);
   double  ind2=iMACD(symbol,PeriodMain,indMACDfast_ema_period,indMACDslow_ema_period,indMACDsignal_period,PRICE_CLOSE,0,2);
   if(ind1>ind2) return(CMD_BUY);
   if(ind1<ind2) return(CMD_SELL);
   return(CMD_NO);
  }


вот и вся логика работы по индикаторам у меня: ждем новый бар и принимаем решение, что там будет открыть, закрыть, усреднить - не принципиально, главное разнести отдельно логику ТС и отдельно работу с индикаторами и их буферами 

пересечение линий индикаторов (или МА- что одно и то же) на каждом форуме, да и тут стопяцот раз обсуждалось, пересечение свверху-вниз: линия 1 на баре №2 выше линии 2 , а на баре №1 будет линия 1 ниже линии 2.... - слово линия меняете на индикаторный буфер и пишете код, в общем поиск по форуму и КБ как писать эксперт по индикатору, материала уйма - читать только нужно

 
Igor Makanu:

ну и? мне нужно сказать, что скрин красивый? )))

я такие советники пишу так:


вот и вся логика работы по индикаторам у меня: ждем новый бар и принимаем решение, что там будет открыть, закрыть, усреднить - не принципиально, главное разнести отдельно логику ТС и отдельно работу с индикаторами и их буферами 

пересечение линий индикаторов (или МА- что одно и то же) на каждом форуме, да и тут стопяцот раз обсуждалось, пересечение свверху-вниз: линия 1 на баре №2 выше линии 2 , а на баре №1 будет линия 1 ниже линии 2.... - слово линия меняете на индикаторный буфер и пишете код, в общем поиск по форуму и КБ как писать эксперт по индикатору, материала уйма - читать только нужно

Что нужно сказать: такое бывает и это так же из за каких-то косяков с котировками или это я что-то не так написал?

