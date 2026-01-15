Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1639
Так что тебе все таки надо?)
Я уже сделал. Может не много коряво. Поправьте меня. Сначала вычисляю цену последнего, а следом предпоследнего.
Но есть еще одна проблема. Так как контролю все Comment -ами в углу, все время если не задействован висит значение равное DBL_MAX. Как убрать, выделили красным)
поставить где-нибудь
или можно прям в комментарии:
поставить где-нибудь
первый вариант нравиться, можно пример как это правильно сделать.
спасибо, но все равно не понял, как это прикрутить) критики по моей работе не будет?
Покажи свой коммент
Фото я уже до этого выкладывал. А comment у меня объявлен не внутри функции.
Всем доброго времени суток!!!
Пишу код для советника для Трейлинг-Стоп групповых ордеров от средней цены сетки ордеров.
Ошибок в журнале нет но и трал не работает. Вот код прошу подсказать где ошибка. Спасибо!!!