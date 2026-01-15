Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1646
Макар доброго времени суток !!!
По Вашей рекомендации я нашел место в функции void OnTick() куда можно прикрутить функцию TrailingGroupOrder() для отсылки команды на модификацию трала групповых ордеров и о чудо трал групповых ордеров заработал. Но радость была не долгой . Присмотревшись я увидел что тралится только ордер с мин тикетом.
Могу с большой долей вероятности предположить что проблема в в модификации только первого (минимального) ордера а не всех сразу.
Макар подскажите как сделать так чтобы модифицировались сразу все ордера в сетке????
Покажи где ты прикрутил TrailingGroupOrder() в функции void OnTick() ?
Макар это тот вариант который Вы мне прислали вчера - это было бы очень просто в том Варианте ордера закрываются тоже не правильно
Мои корректировки на закрытие никак не влияют.
И еще - чему равен "тр" в функции TrailingGroupOrder()
А что значит "закрываются не правильно"?
Закрываются не все ордера сразу от трала а только ордер с мин тикетом и так поочереди
Всем доброго времени суток пишу код для трала групповых ордеров . Логика кода для трала следующая :
После открытия второго и следующих ордеров уходит команда на модификацию ордеров ModifyOrders() где с начало функцией рассчитываем среднюю потом расчет тейкпрофита и модификация всех ордеров только тейкпрофита.
Потом из функции void OnTick() вызываем функцию TrailingGroupOrder() где происходит модификация Стоп лосс в трейлинг стоп.
Вопрос состоит в том что модифицируется только один ордер с минимальным тикетом это не правильно должны модифицироваться все ордера в сетке и закрыться по ТР или SL. Помогите разобраться с этим. Заранее спасибо.
Зачем это дублирование
Можно так
И еще покажи какие параметры