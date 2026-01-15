Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1644
Здравствуйте. Подскажите, пожалста.
делаю: индикатор, который по таймеру делает скриншоты и раскладывает по папкам (символ период).
задуманный алгоритм: скриншот делается при инициализации. Тк на файловые операции нужно время, то по таймеру сначала перемещается сделанный скриншот, и делается новый.
Скрин сделанный при инициализации по таймеру успешно перемещается.
Проблемы:
1 первый скрин сделанный по таймеру в папке сразу не отображается. Отображается ТОЛЬКО при закрытии терминала или перезапуске индикатора.
2 скрины, кроме первого, не перемещаются, ошибка 5019 (файл не существует), хотя в папке отображаются (кроме первого сделанного по таймеру).
Проверил на крипте все скрины делает, но есть ошибка перемещения
Так все работаетА зачем вообще заморочка с перемещением?
Раздели функции тебе будет легче ориентироваться
Вот пример OnTick()
Как видишь здесь только обращения к функциям
Макар доброе время суток переделал код вывел функцию расчета средней цены в журнале ошибок нет но и трала от средней цены нет
Принцип выставления трала я взял из этой функции для одиночных ордеров которая работает безотказно
Примерно так...Я подправил функции - убрал лишнее
Так все работает
Точно работает? У меня, с таким вариантом, все проблемы остались. И это мт5
А зачем вообще заморочка с перемещением?
Для сортировки
Тоже сортирует, но без лишних функций
Точно работает? У меня, с таким вариантом, все проблемы остались. И это мт5
Сорри, я для 4 писал...
Проверил в 5! Все работает.
Примерно так...Я подправил функции - убрал лишнее
Макар а можете пояснить а с какого места кода будет отсылка к функции