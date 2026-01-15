Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 114

Sergey Gritsay:
R Какие объекты не различаются? и что значит заменить тип объекта, то свойства схлопнуться?

это значит что если в мой текущий код заменить объект горизонтальная линия на линия тренда или вертикальная линия по текущей свечке, то все равно работать будет что - то одно и красного цвета вне зависимости от указания параметров другого объекта. 

 

цель всех этих манипуляций - совместить индикатор и советника, я сейчас пытаюсь найти саму ошибку из - за чего так происходит.

т.е. создает перемещает и удаляет вполне нормально, но мне нужен синий цвет при покупке красный при продаже а не красный в любом случае.
 

Приветствую.  Подскажите что дает запись в () скобках после "double bb" и что в данном случае дает запись в {} скобках для "double bb(int buff,int shift)"

double bb(int buff,int shift){ double val = iCustom(_Symbol,0,"BvsB",BB_Period,buff,shift);return(val);}  


И еще тут. Buy и Sell  имеют тип bool. Как понять что им присваивается при использовании "< , &&, >" ?

void Entry()
{  
  if(!UseHTF){
  Buy  = (bb(0,1) < bb(1,1) && bb(0,2) > bb(1,2));
  Sell = (bb(0,1) > bb(1,1) && bb(0,2) < bb(1,2));}
  
  if(UseHTF){
  Buy  = (bbh(0,1) < bbh(1,1) && bb(0,1) < bb(1,1) && bb(0,2) > bb(1,2));
  Sell = (bbh(0,1) > bbh(1,1) && bb(0,1) > bb(1,1) && bb(0,2) < bb(1,2));}  
  


 

 
1. Это функция. В круглых скобках - параметры, которые передаются в функцию при её вызове. В данном случае - номер буфера индикатора и смещение бара, с которого получаем значения индикатора.

2. Булевым переменным присваивается результат всего логического выражения, следующим за знаком присвоения (=). Если все условия истинны, то переменной присваивается true, иначе - false
 
Artyom Trishkin спасиб
 
trader781:

это значит что если в мой текущий код заменить объект горизонтальная линия на линия тренда или вертикальная линия по текущей свечке, то все равно работать будет что - то одно и красного цвета вне зависимости от указания параметров другого объекта. 

 

цель всех этих манипуляций - совместить индикатор и советника, я сейчас пытаюсь найти саму ошибку из - за чего так происходит.

т.е. создает перемещает и удаляет вполне нормально, но мне нужен синий цвет при покупке красный при продаже а не красный в любом случае.
значит вы опять что-то не правильно задаете параметры графического объекта
 
Sergey Gritsay:
значит вы опять что-то не правильно задаете параметры графического объекта

скорее всего.

вроде все по учебникам, но результат не тот, поэтому и кинул код сюда. 

 
Здравствуйте!
Не могу понять, почему в терминале присутствует Глобальная Переменная Клиентского Терминала, если я её не создавал ?  (функция GlobalVariablesTotal() выдаёт значение "1"). Может быть там есть какая-нибудь предустановленная Терминалом ? Тогда почему, когда я хочу узнать её имя и вызываю функцию GlobalVariableName(0) или GlobalVariableName(1), то никаких имён не выводится. Подскажи пожалуйста, в чём может быть дело ?
 

Приветствую. Нужно получить данные по красной линии индикатора который не накладывается на график цены а отображается отдельно под ним. Пытаюсь это сделать как и с индикаторами которые накладываются на график, но что-то не так. Где я ошибаюсь?

 

Signal=iCustom(NULL, 0,"ytg_Def_RSI_3_Symbol", RSI_1_Period, RSI_2_Period, applied_price, ma_period, ma_method, 1,shift);

 Вот сам индикатор

#property copyright "Yuriy Tokman"
#property link      "yuriytokman@gmail.com"

//ну если проще запулить в одно окно три мульти с настройками
//1 EUR-USD
//2 EURGBP
//3 EURJPY
//если все три в состоянии перекупленности  значит Бай и наоборот

#property indicator_separate_window
#property  indicator_buffers 6
#property  indicator_color1  Green
#property  indicator_color2  Red
#property  indicator_color3  Yellow
#property indicator_level1 0
#property indicator_level2 5
#property indicator_level3 -5

extern string Symbol_1   = "EURUSD";
extern string Symbol_2   = "EURGBP";
extern string Symbol_3   = "EURJPY";

extern int RSI_1_Period  = 14;//период первого индикатора РСИ
extern int RSI_2_Period  = 28;//период второго индикатора РСИ
extern int applied_price = 0;//используемая цена  0-6
extern int ma_period     = 14;//период сглаживания
extern int ma_method     = 0;//метод сглаживания  0-3

double       buf[];
double    MA_buf[];
double      buf2[];
double   MA_buf2[];
double      buf3[];
double   MA_buf3[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//---- indicators
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,2);
   SetIndexBuffer(0, buf);
  
   SetIndexStyle(4,DRAW_NONE);
   SetIndexBuffer(4,MA_buf);
  
   SetIndexStyle(1,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,2);
   SetIndexBuffer(1, buf2);
  
   SetIndexStyle(3,DRAW_NONE);
   SetIndexBuffer(3,MA_buf2);  
    
   SetIndexStyle(2,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,2);
   SetIndexBuffer(2, buf3);
  
   SetIndexStyle(5,DRAW_NONE);
   SetIndexBuffer(5,MA_buf3);
  
   IndicatorShortName("ytg_Def_RSI_3_Symbol");
   Comment("yuriytokman@gmail.com");  
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----
   Comment("");  
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
   double RSI_1, RSI_2, RSI_12, RSI_22, RSI_13, RSI_23;
  
   int limit;
   int counted_bars=IndicatorCounted();
  
   if(counted_bars<0) return(-1);

   if(counted_bars>0) counted_bars--;
   limit=Bars-counted_bars;

   for(int i=limit; i>=0; i--)
   {
     RSI_1 = iRSI(Symbol_1,0,RSI_1_Period,applied_price,i);
     RSI_2 = iRSI(Symbol_1,0,RSI_2_Period,applied_price,i);

     MA_buf[i] = (RSI_1-RSI_2);
    
    
     RSI_12 = iRSI(Symbol_2,0,RSI_1_Period,applied_price,i);
     RSI_22 = iRSI(Symbol_2,0,RSI_2_Period,applied_price,i);

     MA_buf2[i] = (RSI_12-RSI_22);
    
    
     RSI_13 = iRSI(Symbol_3,0,RSI_1_Period,applied_price,i);
     RSI_23 = iRSI(Symbol_3,0,RSI_2_Period,applied_price,i);

     MA_buf3[i] = (RSI_13-RSI_23);          
   }
   for(i=limit; i>=0; i--)
   {
     buf[i] = iMAOnArray(MA_buf,0,ma_period,0,ma_method,i);
    
     buf2[i] = iMAOnArray(MA_buf2,0,ma_period,0,ma_method,i);    
    
     buf3[i] = iMAOnArray(MA_buf3,0,ma_period,0,ma_method,i);    
   }  
  
  
//----
   return(0);
  }
 
Andrey Sokolov:

Приветствую. Нужно получить данные по красной линии индикатора который не накладывается на график цены а отображается отдельно под ним. Пытаюсь это сделать как и с индикаторами которые накладываются на график, но что-то не так. Где я ошибаюсь?

 

Signal=iCustom(NULL, 0,"ytg_Def_RSI_3_Symbol", RSI_1_Period, RSI_2_Period, applied_price, ma_period, ma_method, 1,shift);

 Вот сам индикатор

extern string Symbol_1   = "EURUSD";
extern string Symbol_2   = "EURGBP";
extern string Symbol_3   = "EURJPY";

extern int RSI_1_Period  = 14;//период первого индикатора РСИ
extern int RSI_2_Period  = 28;//период второго индикатора РСИ
extern int applied_price = 0;//используемая цена  0-6
extern int ma_period     = 14;//период сглаживания
extern int ma_method     = 0;//метод сглаживания  0-3

Открываете окно входных параметров, и по порядку их перечисляете в iCustom

У вас пропущены первые три строковых значения:

 

 
Vitaly Muzichenk, спасиб.
