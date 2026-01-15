Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1126
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, вот я хочу ставить стоп за лоу конкретной свечки, но не более заранее заданного числа пунктов. как это сделать?
Я делаю так: Я от клоуз последней закрытой свечи отнимаю лоу 4 свечи, если это значение меньше 200 пунктов например, тогда стоп за лоу-15 пунктов, а если больше, тогда просто 200 пунктов стоп. На графике не выходит, стопы ставятся вообще непонятно как, если они меньше 200 пунктов. Язык изучаю совсем недавно. Заменял клоуз последней свечи на Аск, все равно
Вставляйте пожалуйста правильно код:
Сделал, первое сообщение на форуме мое) сорри
Ещё повредничаю (не потому, что я такой, а для того, чтобы людям читать ваш код было удобно - вам же помощь нужна, а не им):
в редакторе есть стилизатор кода. Нажмите Ctrl+<, и ваш код станет читаемым.
В MQL5 массивы в функцию передаются только по ссылке - нужен апперсанд. А уж где он там расположен - не суть важно.
Спасибо понятно. А в MQL4 массивы в функцию передаются?
правка.
Что то подумал и совсем потерялся. Где прочитать про объявление переменных и массивов и ссылки на них.
Вопрос который поставил в тупик, почему мы указываем тип переменной /массива, если мы используем ссылку? Ведь при объявлении массива и переменной мы обязаны это сделать?
double AverageFromArray(const double & array[],int size)
Найти то нашел, но почему константа массива? Вернее а не const массивы можно в 4ке передавать в функцию?
Попробовал сделать так(как пример из темы https://www.mql5.com/ru/forum/111497/page1100#comment_3077789,) и тоже не получается. Не ставит стоп за лоу и все
Добрейшего дня, господа.
Вопрос про трейлинг стоп, так как все-таки правильно?
Обычно, в функции используется трейлинг-степ, где-то слышал что это чтоб не модифицировать на каждом тике, а то брокер за слишком частые запросы по попе забанит.
Я посмотрел как работает встроенный трейлинг стоп, тот имеет только одну настройку и модифицирует на каждом пункте, (иногда по несколько раз, с руганью брокера).
Я посмотрел общеизвестные уроки, там вообще какая-то дичь:
тут, если СЛ задан 0, то он вообще будет сразу модифицирован.
То, до чего я додумался выглядит так:
Так правильно?