Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1128

Andrey Sokolov:

Приветствую. Подскажите, пожалста, а то не могу найти.

Если в Ordersend slippage = 0, то это проскальзывание не указано, те любое, или это проскальзывание == 0, те отклонение не допускается?

Не допускается.
 
Artyom Trishkin:
Не допускается.

Спасиб

 

есть ли возможность управлять положением курсора при создании OBJ_EDIT?

я создаю новый (по "горячей" клавише), но он не активный - нужно кликнуть в него мышкой, чтобы вводить текст, т.е. лишнее действие со стороны пользователя.

 
mserega76 Митрофанов:
Скажите пожалуйста, как правильно установить МТ4 под Астралинукс. Спасибо!

Сносите Астралинукс, ставите виндовс, ставите терминал мт 4, Счастье...

[Удален]  
Artyom Trishkin:
Не допускается.

А я думал - любое... )))

 
Сергей Таболин:

А я думал - любое... )))

"Любое" - это если ULONG_MAX туда подставить в MQL5, или INT_MAX в MQL4.

Скажите, пожалуйста, можно программно (в коде) определить, что продукт запущен в демо режиме?



Сделал эксперта на продажу, который считывает файл из tester/files с историей торговли и повторяет сделки на истории тестирования. В параметрах можно задать другие тейки, стопы и время закрытия сделок, а также открытие сделок с задержкой когда цена ушла в убыток.

Так вот в демо режиме он будет работать без ограничений. Отсюда отпадает необходимость в его покупке. Такая проблема.

 

Нашел

LICENSE_DEMO
 
Pavel Kolchin:

MODE_STOPLEVEL

14

Минимально допустимый уровень стоп-лосса/тейк-профита в пунктах.
 
Нулевое значение MODE_STOPLEVEL означает либо отсутствие  ограничения на минимальную дистанцию для стоп-лосса/тейк-профита, либо факт использования торговым сервером внешних механизмов динамического контроля уровней, которые не могут быть транслированы в терминал. Во втором случае GetLastError() может возвращать ошибку 130, так как уровень MODE_STOPLEVEL фактически является "плавающим".

для MT5 есть аналог или там всегда =0 ?

 
Pavel Kolchin:

для MT5 есть аналог или там всегда =0 ?

Смотрите в SymbolInfoInteger() идентификатор SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL.
