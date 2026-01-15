Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1128
Приветствую. Подскажите, пожалста, а то не могу найти.
Если в Ordersend slippage = 0, то это проскальзывание не указано, те любое, или это проскальзывание == 0, те отклонение не допускается?
Не допускается.
Спасиб
есть ли возможность управлять положением курсора при создании OBJ_EDIT?
я создаю новый (по "горячей" клавише), но он не активный - нужно кликнуть в него мышкой, чтобы вводить текст, т.е. лишнее действие со стороны пользователя.
Скажите пожалуйста, как правильно установить МТ4 под Астралинукс. Спасибо!
Сносите Астралинукс, ставите виндовс, ставите терминал мт 4, Счастье...
Не допускается.
А я думал - любое... )))
А я думал - любое... )))
"Любое" - это если ULONG_MAX туда подставить в MQL5, или INT_MAX в MQL4.
Скажите, пожалуйста, можно программно (в коде) определить, что продукт запущен в демо режиме?
Сделал эксперта на продажу, который считывает файл из tester/files с историей торговли и повторяет сделки на истории тестирования. В параметрах можно задать другие тейки, стопы и время закрытия сделок, а также открытие сделок с задержкой когда цена ушла в убыток.
Так вот в демо режиме он будет работать без ограничений. Отсюда отпадает необходимость в его покупке. Такая проблема.
Нашел
LICENSE_DEMO
MODE_STOPLEVEL
14
Минимально допустимый уровень стоп-лосса/тейк-профита в пунктах.
Нулевое значение MODE_STOPLEVEL означает либо отсутствие ограничения на минимальную дистанцию для стоп-лосса/тейк-профита, либо факт использования торговым сервером внешних механизмов динамического контроля уровней, которые не могут быть транслированы в терминал. Во втором случае GetLastError() может возвращать ошибку 130, так как уровень MODE_STOPLEVEL фактически является "плавающим".
для MT5 есть аналог или там всегда =0 ?
