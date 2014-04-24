Metatrader 5 для Google Android / Iphone OS / Windows Mobile - страница 7
Разработка для iPhone идет вовсю, для Андроида будет наверняка, а вот версии для Windows Mobile не будет - ее можно списывать в утиль (и даже Phone 7 не спасет ситуации).
Нужно было провести голосование прежде чем приступать к разработке!
Наверняка 80% ваших клиентов проголосовали бы за Windows Mobile и 20% за Андроид.
Работает. Кстати, загляните в iTunes.
Просмотр графиков доступен? Можно ли использовать индикаторы / советники?
Графики скоро будут, на счет стандартных индикаторов вопрос (скорей всего с пользовательскими облом). Советников скорей всего не будет.
В самое ближайшее время в мобильной версии терминала MetaTrader 5 появятся графики и аналитика. А список поддерживаемых платформ будет расширен благодаря появлению версий для Android и Blackberry.
Основным недостатком мобильного терминала предыдущего поколения было отсутствие поддержки пользовательских индикаторов и экспертов.
Насколько я понимаю, эта проблема также присутствует и в мобильных терминалах 5-го поколения.
Поскольку программы ex5 являются по сути скомпилированными ехе'шниками под платформу настольных Windows, то потребуется создание компиляторов для каждой мобильной OS. Навряд ли удобно будет иметь мобильные версии компиляторов настольного mq5 в в мобильную ex5. Навряд ли MetaQuotes Software Corp захотят поставлять кроме уже существующего компилятора mql5.exe ещё и компиляторы для мобильных OS.Но, как идея, можно организовать онлайн сервис по компиляции программ под соответствующую мобильную OS, доступную скажем через личный кабинет в профиле. Таким образом разработчикам не придется добавлять в комплект поставки терминала ещё дополнительные компиляторы, создавая дополнительные потенциальные опасности.
Если Вам терминал на мобильном устройстве нужен для зарабатывания денег (это Ваша работа, а не игра), то Вы можете спокойно себе позволить организовать доступ к терминалу Windows с любого устройства, которое имеет клиента с поддержкой протокола RDP.
Или же просто напросто приобрести другой телефон/КПК/нетбук для этих целей.
В других случаях это всё баловство и разговоры ни о чём. Как говорится только для привлечения нового "пушечного мяса" (популяризация с завлечением).
Спорить с содержанием данного поста просто бессмысленно.
Если торговля именно через КПК приносит доход, то деньги на новый девайс должны найтись, если дохода нет, то ни ВинМоб, ни Андроид не помогут :).
Windows 7 Phone
не забывайте
пс. операционка просто улет.
а остальным кто будет сейчас её хаять пусть в руках девайс подержат для начала и сами удивятся !