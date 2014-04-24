Metatrader 5 для Google Android / Iphone OS / Windows Mobile - страница 5
Windows Mobile в утиль ? Ну ... ребята, зря. Минус вам огромный.
У меня лично два коммуникатора на Windows Mobile и ни Android ни тем более iPhone даром не нужен.
К сожалению, в утиль. Этими виндовс аппаратами категорически невозможно пользоваться.
По всей видимости, даже Windows Phone 7 не поможет воскреснуть их аппаратам.
да ну... многие пользуются и довольны и я в том числе. просто жирный кусок рынка потеряете да и все.
Да, не стоит точно бросать направление WM .. очень много народа только по тому и купили аппарат на WM что на нем работал MT4 … да и нормально работает на самом деле … сам несколько лет юзал WM 5.0 и последнее время WM 6.0 … никаких глюков и проблем не было вообще … по крайней мере на HTC железе (на другом железа не юзал WM) … хотя WM 6.5 на вскидку не понравилась … слишком много лишнего ненужного напичкали …
В общем, зачем вам бросать непросто завоеванный кусок рынка … это странно ... сделали бы хотя бы поддержку на минимальном уровне по типу как в МТ4 (хотя бы только для WM 6.0 ) … да и еще момент ... чел который юзает и МТ4 и МТ5 тогда испытает проблемы с выбором коммуникатора … на одном не получится то работать … т.е. вариант или то или это не порадует точно … да и это повлияет на качество перехода с МТ4 на МТ5 …
изменить модуль работы с ордерами и котировками. все! грамотному программисту на неделю работы.
Для информации второй квартал 2010 года у WM 5%:
За следующие два квартала ситуация для WM еще ухудшилась. Доля Windows Mobile будет падать и падать в ноль.
С бизнес/экономической точки зрения имеет смысл работать с Apple, Android и Blackberry.
Всюду разные оценки у кого сколько процентов … главное то что на текущий момент у пользователей МТ4 коммуникаторы на WM составляют 100% …
С другой стороны, чем больше будет клиентов под разные платформы тем лучше, тем более что мобильная версия максимально упрощена …
Но с какой стороны логичнее было начать, на мой взгляд конечно, это с тех операционок которые ставятся на аппараты разных производителей … это как раз WM и уже Android … а тот же iPhone (Apple) это операционка одного производителя … с железом по цене в 2-3 раза дороже аналогичных ... наверно от затрат на раскрутку … в общем мягко говоря на любителя …
Т.е. если бы вы начали с Android и при этом сказали что в ближайшее время будет версия и МТ4 под Android … тогда это был бы уже некий полноценный вариант … можно было бы перепрошить коммуникатор на Android или взять какой то новый … и явно проще был бы переход на МТ5 …
А так как щас получается ни туда ни сюда вариант … с iPhone больше шумихи чем выхлопа (лично я в принципе его не буду брать) … а Blackberry вообще не понятно как затесался … многокнопочные аппараты уже вообще отмирают явно уступая точскринам …
В общем, думаю вам нужно еще серьезно поразмышлять над стратегией в этом направлении …
+++++++
Честно говоря, немножко разочарован, что не будет под Symbian и WM. И Торопливые Шаги в сторону IPhone... Мде...