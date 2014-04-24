Metatrader 5 для Google Android / Iphone OS / Windows Mobile - страница 9

На Win Mobile 6.5.3 работает - у самого такой и МТ4 пашет исправно
 
Rosh:

Для платформы MetaTrader 4 нужные Вам данные указаны на странице https://www.metatrader4.com/trader

Добрый день. Есть реальная проблема. У меня смарт Samsung SGH-i200 WM 6.1. Мобильным терминалом MT4 пользовался долго, но после очередного обновления "все пропало :-(". Переустановка не помогает - "..Установочный файл не предназначен для этого устройства". Пробывал дистрибутивы разных ДЦ, в том числе и с указанной Вами страницы - результат тот же. Интересно, что при установке предыдущих версий данной ошибки нет, но и коннекта к серверам моего ДЦ тоже нет. Тех.поддержка ссылается на разработчиков, т.е. к вам. 

1.Что не так? 

2.В какие сроки ждать решение вопроса?

3.Ждать ли вообще? 

P.S.: Ну очень уж не хочется  "все бросить" и новый тел брать из-за произошедших изменений!  

Вчерашний апгрейд на билд 401 не сработал или на предыдущий 399?
 

Судя по описанию 401 (См. скриншот)
Нет, это 399 билд (у него нет цифровой подписи). Попробуйте обновиться на последний 401 (с правильно прописанными версиями и цифровой подписью).
 
Под МакОС  Метатрэйдер не планируется?  (хотя бы облегченный вариант) 
 
Пока нет, но мы сделаем штатный веб интерфейс.
 
Похоже говорим о разном. Вопрос касается мобильного терминала для смартфонов, конкретно для Samsung SGH-i200. Мой ДЦ утверждает, что вчера не было никакого обновления. Спорить сложно, т.к. реально сегодня обновляется обычный МТ4 для компа(см.скриншот), а дистрибутив мобильного МТ4 для смартов остался тотже, что вчера во время написания поста(вынужден повторить):

Необходимо решение вопроса, спасибо. 

Благодарю за совет.

