Так когда под андроид терминал будет? Вон, какая-то Калита уже запустила свою прогу на андроиде http://dimonvideo.ru/usernews/17208 . Я привык к мтхе, но к сожалению у меня коммуникатор на андроиде, а из дому торговать не всегда получается.
 
И так весна с чем я всех и поздравляю. И мы ждем с нетерпением версии для тестирования или хотя бы информации о продвижениях и достижениях разработчиков.
[Удален]  
+1.

Так же поздравляю, с началом весны.

 
С наставшей Весной Нас :)

Весна

 

Windows Phone 7: полевые испытания

Цитаты:

Но вот прошло всего четыре месяца, и из Microsoft постучались снова — дескать, в мире Windows Phone 7 многое изменилось, не желаете ли убедиться? Я с коварной усмешкой взял в руки HTC Mozart и где-то через час понял, что… влюбляюсь.

9000 приложений за 5 месяцев

А вот что действительно подкупает в Windows Phone 7 — так это скорость работы. Нет, серьезно, подобную стремительную плавность интерфейса я наблюдал только на iPhone 4 и iPad. Если же сравнивать с HTC Desire, у которого точно такое же железо, как и в Mozart, то даже с альтернативными прошивками «гуглофон» безнадежно проигрывает.

Никогда не забуду — с каким облегчением перешел я пять лет назад с Palm OS на Windows Mobile 5.0. Легендарная Palm, подсадившая сотни тысяч людей на наладонники и контролировавшая львиную долю рынка (заметим, самого по себе небольшого), забыла об одной мелочи. Какой бы хорошей ни была операционная система, она может и должна постоянно...
 

Почетно вот это - если это чудо будет работать только по HTTP/HTTPS до конца этого года, то оно еще долго будет "подающим надежды":

И виноваты в этом не разработчики, а сама Windows Phone 7, на сегодняшний день поддерживающая лишь HTTP да HTTPS. Skype с ICQ требуется кое-что другое, ну и — сами понимаете. Ситуация исправится только осенью, с выходом большого обновления WP7.

 

Добрый день!

Я собрался приобретать телефон на операционной состеме Windows Mobile 6.5.3  .

Скажите, пожалуйста, данная версия ОС поддержует МТ4.

Или же нужна ОС WM 6.1 и ниже ? 

 
Dozire:

Добрый день!

Я собрался приобретать телефон на операционной состеме Windows Mobile 6.5.3  .

Скажите, пожалуйста, данная версия ОС поддержует МТ4.

Или же нужна ОС WM 6.1 и ниже ?

Для платформы MetaTrader 4 нужные Вам данные указаны на странице https://www.metatrader4.com/en/download


  Мобильный трейдинг – это управление торговым счетом посредством мобильных
 
Rosh:

Для платформы MetaTrader 4 нужные Вам данные указаны на странице https://www.metatrader4.com/en/download

Тоесть на 6.5 уже не идет, обидно.

Спасибо. 

 
Дайте примерные сроки выхода терминала для андроид и на каких версиях андроид они будет работать ?
