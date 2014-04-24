Metatrader 5 для Google Android / Iphone OS / Windows Mobile - страница 8
И так весна с чем я всех и поздравляю. И мы ждем с нетерпением версии для тестирования или хотя бы информации о продвижениях и достижениях разработчиков.
+1.
Так же поздравляю, с началом весны.
И так весна с чем я всех и поздравляю. И мы ждем с нетерпением версии для тестирования или хотя бы информации о продвижениях и достижениях разработчиков.
С наставшей Весной Нас :)
Windows Phone 7: полевые испытания
Цитаты:
Но вот прошло всего четыре месяца, и из Microsoft постучались снова — дескать, в мире Windows Phone 7 многое изменилось, не желаете ли убедиться? Я с коварной усмешкой взял в руки HTC Mozart и где-то через час понял, что… влюбляюсь.
9000 приложений за 5 месяцев
А вот что действительно подкупает в Windows Phone 7 — так это скорость работы. Нет, серьезно, подобную стремительную плавность интерфейса я наблюдал только на iPhone 4 и iPad. Если же сравнивать с HTC Desire, у которого точно такое же железо, как и в Mozart, то даже с альтернативными прошивками «гуглофон» безнадежно проигрывает.
Почетно вот это - если это чудо будет работать только по HTTP/HTTPS до конца этого года, то оно еще долго будет "подающим надежды":
И виноваты в этом не разработчики, а сама Windows Phone 7, на сегодняшний день поддерживающая лишь HTTP да HTTPS. Skype с ICQ требуется кое-что другое, ну и — сами понимаете. Ситуация исправится только осенью, с выходом большого обновления WP7.
Добрый день!
Я собрался приобретать телефон на операционной состеме Windows Mobile 6.5.3 .
Скажите, пожалуйста, данная версия ОС поддержует МТ4.
Или же нужна ОС WM 6.1 и ниже ?
Для платформы MetaTrader 4 нужные Вам данные указаны на странице https://www.metatrader4.com/en/download
Windows Mobile 5, 6 или 6.1
Тоесть на 6.5 уже не идет, обидно.
Спасибо.