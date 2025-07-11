Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 499
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Помнится - Анатолий уже показывал тест в живую, набрав 750%.
А эти всякие учителя и топикстартеры - по ходу только трандят ....
Это поразительно но до сих пор существуют люди которые торгуют (пытаются) по ставочному мартингейлу на базисе с заведомо размытой серийностью...
Мы можем отметить что законы возвратности всегда соблюдаются для большинства рынков, в частности, закон возвращения на завод...
Это поразительно но до сих пор существуют люди которые торгуют (пытаются) по ставочному мартингейлу на базисе с заведомо размытой серийностью...
Дело говоришь. В то время, когда можно слить правильно, с использованием кокона, веера, комбинаторики и вообще с научным подходом, используя всю мощь современной науки эти идиоты сливают на полном примитиве, да кем они вообще себя возомнили? Убивать таких неучей надо.
наверное надо чуток подбодрить искателей....
давненько картинок не было....
А профит-то будет?
наверное надо чуток подбодрить искателей....
кроме картинки желательно описание изображения
А профит-то будет?
Как побочный продукт....
Дример на питоне может закодить.
что бы это значило?
кроме картинки желательно описание изображения