Помнится - Анатолий уже показывал тест в живую, набрав 750%.

А эти всякие учителя и топикстартеры - по ходу только трандят ....

 

Это поразительно но до сих пор существуют люди которые торгуют (пытаются) по ставочному мартингейлу на базисе с заведомо размытой серийностью...

Мы можем отметить что законы возвратности всегда соблюдаются для большинства рынков, в частности, закон возвращения на завод...

transcendreamer:

Это поразительно но до сих пор существуют люди которые торгуют (пытаются) по ставочному мартингейлу на базисе с заведомо размытой серийностью...

Дело говоришь. В то время, когда можно слить правильно, с использованием кокона, веера, комбинаторики и вообще с научным подходом, используя всю мощь современной науки эти идиоты сливают на полном примитиве, да кем они вообще себя возомнили? Убивать таких неучей надо.

 
давненько картинок не было....
 

наверное надо чуток подбодрить искателей....

Anatolii Zainchkovskii:
давненько картинок не было....

А профит-то будет?

 
Anatolii Zainchkovskii:

наверное надо чуток подбодрить искателей....

что бы это значило?

кроме картинки желательно описание изображения

 
Aleksandr Volotko:

А профит-то будет?

Как побочный продукт.... 
Anatolii Zainchkovskii:
Как побочный продукт.... 

Дример на питоне может закодить.

 
Renat Akhtyamov:
что бы это значило?

кроме картинки желательно описание изображения

Дак картинка говорит сама за себя.... 
Выгрузил табличку,  построил распределения,  наблюдаю границы доверительных интервалов и сижу на заборе....  Сигналов маловато,  очень редко можно сказать,  ну и естественно далеко не 100% профитные. 
