Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 505

Anatolii Zainchkovskii:
Никаких заводов,  самое время трейдунам развиваться. Рекорды все местных трейдунов побиты,  осталось побить последний рекорд,  по подписчикам. 

теперь-то намного проще торговаться будет


transcendreamer:
... а после смерти души умерших трейдеров попадают на завод! )))

а для тех кто практиковал мартингейл при жизни в загробном заводе есть особый цех

 
Накенец иногда можно заметить что сгинувшие трейдеры фантомами пытаются вернуться и даже пробуют заговорить и писать сообщения..... они как призрачные жители Каркозы воют и кружатся в чёрных безднах отчаяния - без имени без памяти без цели... вспоминая свои нечестивые приключения и карусели мартингейла в отвратительных иррациональных подробностях... жизнь такого призрака зависшего над котлом хтонического завода была бы достойна сожаления, однако это уже и не жизнь, а лишь метафизическое следствие их неправедной жизни... без надежды на спасение и на самом нуле бытия... истинного говорю вам - вся глубина тлена отражена в их сгоревших душах...
 
Тишина вечернего полумрака в холле Секты нарушалась лишь лёгким звоном бокалов. В камине потрескивали поленья, за окном барабанил дождь. Внезапно двери распахнулись и появилась сумрачная фигура. Пришельца все узнали, по его узким брюкам без складок и на маленьких пуговицах, шерстяному однотонному костюму, и конечно же твиловой дорожно-охотничьей кепке с двумя козырьками и изогнутой трубке. Запах крепкого табака распространился по залу. 

-- Говорят, вы тут войну обсуждали, -- сразу же начал он, и вытащил несколько бобин с кинолентами. -- Вот, извольте взглянуть, весьма недурственно сделано, жаль что просмотров кот наплакал. 

И одиозный сыщик присел в тёмном углу зала. Внимательный наблюдатель, окажись он рядом, мог бы обнаружить, как он что-то внимательно рассчитывает в блокноте. Сектанты достали проектор и запустили ленту. 

-- К министерству обороны сразу увы недоверие, так как почти все пропаганда. Пока все архивы не открыты. Хотя умным уже и так вся картинка понятна. Даже к англосаксам вопросы есть, не говоря уже о всех остальных... -- проговорил математик.

Другие сектанты тем временем начали листать военные альбомы и карты. И тут с шумом с верхнего яруса спустился варвар с секирой, как обычно стремительно перепрыгнул через балюстраду и оказался в центре. В руках у него были свитки и чертежи, которые он немедленно развернул. Все увидели диаграмму напоминающую лапласовское распределение и кумулятивную функцию.

-- Вот и какие события здесь редкий случай? -- прогрохотал варвар? -- У меня 60 таких картинок!

-- Редкий случай -- это которое редко случается, -- аккуратно, но с усмешкой промолвил пророк пустынь. Он практиковал лишь собственные ситуационные методы анализа, дишдаша его была расшита золотыми нитками, образующими цифры 123... -- Вижу ты изучил работу арифмометра нормально, -- добавил пророк пустынь, оценив красоту построения диаграммы.

Математик, глядя на диаграмму отметил, что нужно учитывать последовательные приращения одного знака, так как это влияет на конечные вероятности в сделках. Остальные сектанты не поняли аллюзий варвара и продолжили вечернюю эпикурейскую беседу. Варвар так же стремительно исчез как и появился, и лишь внимательный наблюдатель смог бы заметить, что из шаровар у него торчали штукатурный мастерок и шпатель.

Сыщик с углу продолжал старательно суммировать цифры в блокноте, даже не обратив внимания на бурную презентацию варвара, бормоча что-то. Ничто не предвещало неожиданностей, но внезапно из-за гардины выскочила новая фигура в чёрной мантии и в маске, и зловеще склонилась над сыщиком.

-- Опять ты тут!? -- воскликнула фигура в мантии, и прежде чем сыщик опомнился, мгновенно сменила одну маску на другую и шепотом добавила: -- Если кэб продашь, то сразу на биржу не стоит всё нести, лучше купи омнибус, ну или устройся на мануфактуру. Подумай о жизни своей!

-- Ах ты проклятый наркоман, тебя я спрашивать не буду, все нервы мне измотал уже... -- ответил сыщик и нервно засобирался, а многоликий в мантии снова сменил маску. Все знали, что этих масок у него целый запас, но никто не знал кто он на самом деле, за что звали его многоликим.

-- Ставочный мартингейл есть зло! -- крикнул многоликий вслед сыщику, -- Неразумно увеличивать экспозицию риска, если апостериорная вероятность не возрастает. Если трендовая отсечка не сработала, то значит не сработала. Лучше ставить короткоживущую коробку на новостной импульс. И киноленты свои не забудь!

Сыщик схватил бобины и опрометью выскочил из зала, прямо в темноту и дождь.

-- И что теперь с ним будет? -- сокрушительно проговорили сектанты.

-- Ничего страшного, ведь это уже не в первый раз такое, -- откликнулся многоликий, глядя на первого пророка-казиношника, который начинал сползать, засыпая в кресле с книгой, на обложке которой виднелось: "Дар Орла".

И повиснув на люстре, в развевающейся мантии, многоликий начал в характерной манере пространно цитировать: -- Нет никакого окончательного материального слоя, который был бы реальнее другого. Для одушевленного и неодушевленного есть разные последовательности развернутого в мировом уме вселенского кода. Материя есть программная заданность восприятия материальных феноменов. Существуют посадочные маркеры, то есть элементы кода, указывающие, что некая комбинация кода может временно стать опорой сознания. Мировой ум есть единственный уровень бытия, который не поддается симуляции, но он не есть великая пустота. Сознающие последовательности кода, это души, после того, как наступает смерть, не обязательно распадаются. Если в них нет серьезных дефектов, они притягиваются к похожим на них метапрограммам, аттракторам, программным кластерам. Мировой ум абсолютно неподвижен и не является личностью. Механизм возникновения сознания, сознающей последовательности кода в результате эволюции гиперсложной сети и дело здесь не только в посадочных маркерах, а еще и в квантовом движке, приводящем в действие весь механизм...






 
 
 
Aleksandr Volotko:
Какая ты всё таки мразь, @transcendreamer

Так это дример, который сломал баблокос? И теперь он больше не баблокосит?

Теперь уже точно не остается ничего кроме завода. :(

 
Ну что,  ни кто на голой статистике не смог выявить закономерности?.... 
Николла коварный чел,  ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!  
Без знания кодинга но интуитивно на уровне опыта казиношного увидел возможности форекса.  Не знаю,  заработал али нет не важно. 
А посему баблокос жив....  Даже на голой статистике. 
 
хе хе хе 
 
transcendreamer:
хе хе хе 
!
 
transcendreamer:
Aleksander:

нууу... так как пытливым(светлым) умам - мастерам математического слива не нравится Граалеподобные торговые системы... то и ладно... специально для них так и скажем... Грааля нет..

но чтоже остаётся? - тогда нужно чтото попроще - получающее прибыль... и желательно не жалкие 100тни прОцентов в год... а посущественнее - Тысячи процентов :-)

чуть попозже я приведу Пример - стейт реальной торговли за 4-5 месяцев показывающий по моему скромному мнению, приемлемый результат... типа увеличение начального депозита раз в 20-30...

"Жалкие 100ни процентов..." Эххх где же теперь весь энтузиазм таких товарищей...
Тут блин каждые 5% к 50й вероятности прибыли даёт такой прирост прибыли, что при гарантированной вероятности в 65% получается в любом случае плюс за любое время. Это и есть задача баблокоса в реальности. А не эти мифические 1000%
