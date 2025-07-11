Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 505
Никаких заводов, самое время трейдунам развиваться. Рекорды все местных трейдунов побиты, осталось побить последний рекорд, по подписчикам.
теперь-то намного проще торговаться будет
... а после смерти души умерших трейдеров попадают на завод! )))
а для тех кто практиковал мартингейл при жизни в загробном заводе есть особый цех
Какая ты всё таки мразь, @transcendreamer
Так это дример, который сломал баблокос? И теперь он больше не баблокосит?
Теперь уже точно не остается ничего кроме завода. :(
хе хе хе
нууу... так как пытливым(светлым) умам - мастерам математического слива не нравится Граалеподобные торговые системы... то и ладно... специально для них так и скажем... Грааля нет..
но чтоже остаётся? - тогда нужно чтото попроще - получающее прибыль... и желательно не жалкие 100тни прОцентов в год... а посущественнее - Тысячи процентов :-)
чуть попозже я приведу Пример - стейт реальной торговли за 4-5 месяцев показывающий по моему скромному мнению, приемлемый результат... типа увеличение начального депозита раз в 20-30...