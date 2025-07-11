Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 497

Aleksandr Volotko:

не чёткие правила, не торговая система, не профит

но ведь уже давно известно что все жёсткие правила работают очень ограниченное время или совсем плохо работают

[Удален]  
transcendreamer:

нечёткий профит

чёткий лось ))

[Удален]  
transcendreamer:

но ведь уже давно известно что все жёсткие правила работают очень ограниченное время или совсем плохо работают

соглашусь, но как угадывать без правил? рандомно (чтоб без правил же)? Анатолий молчит

 
Aleksandr Volotko:

соглашусь, но как угадывать без правил? рандомно (чтоб без правил же)? Анатолий молчит

ну вот я же говорю - предположение такое что это должна быть нечоткая логика (есть такой раздел в математике)

[Удален]  
transcendreamer:

ну вот я же говорю - предположение такое что это должна быть нечоткая логика (есть такой раздел в математике)

математикой рынок не одолеть, хоть чёткой, хоть не чёткой, иначе давно бы уже математики его уделали (рынок), но что-то не слышно пока

[Удален]  
пока рабочая версия такая: на демо том глюк и Толика завлекают на убой, как принесет свои кровные - угадывание закончится и начнутся лоси, реальные уже
 
 
[Удален]  
transcendreamer:
 

))))))

 
transcendreamer:
 

стопудово ))))

[Удален]  
Anatolii Zainchkovskii:

стопудово ))))

выкладывай грааль уже угадывательный

