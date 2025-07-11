Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 497
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не чёткие правила, не торговая система, не профит
но ведь уже давно известно что все жёсткие правила работают очень ограниченное время или совсем плохо работают
нечёткий профит
чёткий лось ))
но ведь уже давно известно что все жёсткие правила работают очень ограниченное время или совсем плохо работают
соглашусь, но как угадывать без правил? рандомно (чтоб без правил же)? Анатолий молчит
соглашусь, но как угадывать без правил? рандомно (чтоб без правил же)? Анатолий молчит
ну вот я же говорю - предположение такое что это должна быть нечоткая логика (есть такой раздел в математике)
ну вот я же говорю - предположение такое что это должна быть нечоткая логика (есть такой раздел в математике)
математикой рынок не одолеть, хоть чёткой, хоть не чёткой, иначе давно бы уже математики его уделали (рынок), но что-то не слышно пока
))))))
стопудово ))))
стопудово ))))
выкладывай грааль уже угадывательный