Aleksandr Volotko:

Я-то поголодаю, это полезно для организма, японцу даже нобелевку за аутофагию дали.

А ты как был больной мразью, так ней и подохнешь.

Да и хер с тобой.

лучше бы послушал советов и не упорствовал

и вообще тебя могут забанить скоро

у тебя понижение культурного кода

 
Renat Akhtyamov:

время - деньги

секта здесь не причем

Ну и конечно соглашусь с тобой (ничего что на ты?) ,  что уверенность нужна,  а у меня пока только воображаемый грааль,  хотя скрины выше подверждают воображение. 
 
Renat Akhtyamov:

из опыта: не надо сроков и главное денег, до полной уверенности

уверенность - это умение вылазить из просадки без помощи стопов

начинайте с больших периодов, например MN1 или W1
Ну нееет,  без стопов уже было,  и 200 000%, это не то.  Серьезные люди на такое не смотрят. 
 
хозяин барин
[Удален]  
Anatolii Zainchkovskii:
Жаль что Александр слился.  У него фора была,  да и прирост был очень грамотный. 

Доподлинно известно, что слить так же сложно, как и налить. И чтобы так слить, чётенько


надо наверное очень постараться. Наверное.

Но я ни на что не намекаю.

[Удален]  
transcendreamer:

А нас Рать! (с)

 
Aleksandr Volotko:

вот ругается плохими словами а мой индикатор использует... какой редисочный типчик )))

[Удален]  
transcendreamer:

ты в индикатор Хирурга добавил пару строк кода и он твой? И кто тут редиска?

 
Aleksandr Volotko:

а ну тогда другое! так бы и сказал сразу...

но всё же Аристотеля почитай для повышения общей культуры

а то уж совсем скатился...

 
Aleksandr Volotko:

ты в индикатор Хирурга добавил пару строк кода и он твой? И кто тут редиска?

не пару а чуть поболее

