Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 502
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я-то поголодаю, это полезно для организма, японцу даже нобелевку за аутофагию дали.
А ты как был больной мразью, так ней и подохнешь.
Да и хер с тобой.
лучше бы послушал советов и не упорствовал
и вообще тебя могут забанить скоро
у тебя понижение культурного кода
время - деньги
секта здесь не причем
из опыта: не надо сроков и главное денег, до полной уверенности
уверенность - это умение вылазить из просадки без помощи стоповначинайте с больших периодов, например MN1 или W1
Жаль что Александр слился. У него фора была, да и прирост был очень грамотный.
Доподлинно известно, что слить так же сложно, как и налить. И чтобы так слить, чётенько
надо наверное очень постараться. Наверное.
Но я ни на что не намекаю.
лучше бы послушал советов и не упорствовал
и вообще тебя могут забанить скоро
у тебя понижение культурного кода
А нас Рать! (с)
Доподлинно известно, что слить так же сложно, как и налить. И чтобы так слить, чётенько
надо наверное очень постараться. Наверное.
Но я ни на что не намекаю.
вот ругается плохими словами а мой индикатор использует... какой редисочный типчик )))
вот ругается плохими словами а мой индикатор использует... какой редисочный типчик )))
ты в индикатор Хирурга добавил пару строк кода и он твой? И кто тут редиска?
А нас Рать! (с)
а ну тогда другое! так бы и сказал сразу...
но всё же Аристотеля почитай для повышения общей культуры
а то уж совсем скатился...
ты в индикатор Хирурга добавил пару строк кода и он твой? И кто тут редиска?
не пару а чуть поболее