Инсталляция МetaТrader 5 - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
simpleton:
ForexTools:
Вы что уперлись то?
Или может быть по 20 раз на дню терминал переустанавливаете? Зачем тогда нужен оффлайн инсталлер? Я как инсталлировал ещё в прошлом году терминал, так он и стоит. Обновляется сам по себе. Я вас ребята не понимаю, серьезно.
В соседней ветке глупые требования по ненужным кастомным таймфреймам - бррр. Нужны нестандартные ТФ (которых штатных больше чем нужно используя здравый смысл) сделать не трудно самостоятельно из минуток.
Так же бессмысленны требования по изменению стилизатора. Всем не угодить и всегда найдутся недовольные эдитором, даже если добавить в стилизатор возможности по настройке. Но разработчики дадут отдельный компилятор как в МТ4 и ни что не будет мешать использовать сторонние IDE.
Лучше бы сосредоточились на просьбах действительно нужных возможностей функционала языка и элементов интерфейса, о которых я, кстати, говорил в соответствующих ветках.
Вы что уперлись то?....
Лучше бы сосредоточились на просьбах действительно нужных возможностей функционала языка и элементов интерфейса, о которых я, кстати, говорил в соответствующих ветках.
мы уперлись в нежелание разработчиков обсуждать "по сути" проблемы, на которые мы натыкаемся.
о действительно нужных функциональностях и я не раз уже поднимал темы на форуме - стайлер, z-ордер, точки привязки объектов, выход за проксю с закрытым 1950 портом....
а результат был одинаковы - "разработчики терминала считают что они лучше нас знают что нам нужно".
Вот и сейчас идет чертикакое обсуждение вместо
simpleton предложил идеальное решение. Вы же вместо того чтобы обсудить его по сути, объяснить нам почему для вас это невозможно сделать, сделали то, в чем обвиняете меня - вместо обсуждения пошло осуждение. Всего одна буква выпала в слове а какая разница в смысле получалась :))
Для Joo, хоть я для себя уже рещил, что пусть разработчики делают что хотят, все равно говорильня полностью в пустую и это уже не на с пятерки идет. НО все же скажу - зачем спорить с предложениями людей? Разработчики успешно отбиваются от назойливых пользователей уже не первый год. Мне кажется что не стоит - будет только бессмысленный спор. :)
Но для предлогателей то же мне кажется что надо поступать так же как и я - ну высказали свое мнение, поняли что разработчики ясно поняли вашу мысль - дальше все - спорить бессмысленно.
У разработчиков есть свои причины не делать. Мижет некому? Может неохота. Может есть причины. Может зачем - если и так хорошо. А от отличия негого функционала продажи не увеличатся. Может вообще продаж не ожидается - кризис. Может вообще тема спекуляций сворачивается. Кто же из нас из юзеров может знать правду?
Но если все таки подумать то тут правды то никто до конца не знает - может так и оказаться что - а на самом деле предложение верное и отсутствия функционала окажет весьма существенное значение на продвиждение продукта. Тем более что тут получается та же история что и у МСа с ХР - конкуренция с самими собой. Мне вот пятерка как таковая получается что и не нужна без UTC. Ну то есть как чисто тестер - ну да. Ну может быть, :)) Правда у меня есть уже свой тестер много лучще чем в пятерке. Так что остается его только до делать в свободное время и все.
Так что я бы будучи на месте разработчиков - реализовывал бы ВСЕ дурости пользователей. Раставлял бы их в отсортировке по числу требований от пользователей и делал бы по техоньку.
Так как что - вопрос совсем не так прост. :(
"Много шума из ничего" - так, кажется, Шекспир говорил ?
А ещё есть хорошая русская пословица: "На каждый чих не наздравствуешся".
мы уперлись в нежелание разработчиков обсуждать "по сути" проблемы, на которые мы натыкаемся.
а результат был одинаковы - "разработчики терминала считают что они лучше нас знают что нам нужно".
SProgrammer:
+100 молодцы. Жаль я не умею так красиво излагать. Не выдержал отпишусь как умею
С каждым таким осуждением у меня складывается впечатление что мнение трйдеров абсолютно не волнует разработчиков, оно им до лампочки.
Тут где то Ренат писал, что именно так и захватывают рынки.
Обалдеть, да Вас без ножа режут. ДЦ которые раньше работали только с МТ4 покупают другие торговые платформы, потому что есть спрос на то что ВЫ не можете сделать или не хотите.
О чем Вас многие трейдеры просят, давно уже реализовано в других платформах.
(и тики есть, и любые виды графиков есть, и стакан есть, и открытый API, и для анализа можно подключать любую программу, графический интерфейс в десятки раз лучше, и писать можно собственные эксперты и индикаторы и т.д. и т.п)
Вот пара ссылок, можете посмотреть, если не верите, что есть другие компании, которые могут, хотят и делают. Делают терминал для ТРЕЙДЕРОВ , а не для себя лично или ДЦ.
http://www.tenfore.ru/system/charts.html
http://www.nordfx.com/ru/trading_platform.html?PHPSESSID=7147f1a046d4b60275a808df524ce30c
У ВАС уводят трейдеров, пользователей Вашим продуктом.
Есть уже программные решения, которые простым нажатием кнопки переводят индикаторы и эксперты созданные в МТ в JAVA (http://www.java.com/ru/about/). До которой вам дорости и 100 лет нехватит
И все можешь прекрасно работать не с кухонным ДЦ http://www.dukascopy.com/swiss/russian/home/
Продолжайте в том же духе игнорируйте трейдеров и захват рынка вам обеспечен, во снах.
Есть уже программные решения, которые простым нажатием кнопки переводят индикаторы и эксперты созданные в МТ в JAVA
упс, я пропустил что-то важное. а можно ссылочку на это чудо?
нет проблем ставте и сравните терминалы http://www.dukascopy.com/swiss/russian/home/
чемпион АТС 2007 Better !!! http://forex-pamm.com/
через них работает
..
Если проанализировать буквально пару первых сообщений в данной ветке, то выяснится, что люди хотят всего лишь иметь off-line версию дистрибутива. Как можно было бы достичь данного результата с минимальными усилиями, отталкиваясь от текущих реалий?....
У меня есть несколько машин на которых я не могу закачивать с интернета... но на которых очень сильные процессоры и большой объем озу
Я пока выкручиваюсь так, на машине где можно качать - ставлю версию или обновляю ...
затем >RAR A -R MT5_ALL
и несу этот пакет на другую машину
---
Конечно отсутствие интернета или наличие очень дохлого GPRS и т п ... это моя проблема
сейчас мало машин где нет интернета...
но отладку тестирование в off line иметь хочется...
и вот то, чего, я никак не могу понять.... я уже два раза повторил повторил цитату
simpleton предложил идеальное решение. Вы же вместо того чтобы обсудить его по сути, объяснить нам почему для вас это невозможно сделать, сделали то, в чем обвиняете меня - вместо обсуждения пошло осуждение. Всего одна буква выпала в слове а какая разница в смысле получалась :))
а от разработчиков - никакой реакции. такое впечатление что они мониторят форум только для того, чтобы быстро "гасить наезды". как назвал я недавно одну свою тему полускандально (осознанно сделал - чтобы хоть как то зацепить), так на меня тут же набросились что дескать не умею правильно програмировать на том что они сделали и в течении всего нескольких часов додавили до того чтобы название темы сменил. ну сменил... и все - тема умерла... никаких движений по сути моего предложения, которое было не менее реалистично чем это.
вот и сейчас тоже самое - хорошее предложение, реализация - максимум на два-три дня работы, ну недельку - на отладку казусов. однако реакции по сути предложения НИКАКОЙ, прям как болото какоето засасывющее. Поймите меня правильно - не в инсталяторе дело (я и без него прекрасно обхожусь). Дело в отношении к форуму и его участникам...
У меня есть несколько машин на которых я не могу закачивать с интернета... но на которых очень сильные процессоры и большой объем озу
Я пока выкручиваюсь так, на машине где можно качать - ставлю версию или обновляю ...
затем >RAR A -R MT5_ALL
и несу этот пакет на другую машину
---
Конечно отсутствие интернета или наличие очень дохлого GPRS и т п ... это моя проблема
сейчас мало машин где нет интернета...
но отладку тестирование в off line иметь хочется...
Да. Снова терминалы на флешках таскать придется. При отсутствии нормального инсталлера - это единственный способ установить "client terminal" на любую машину без инета. Что мешает добавить опцию выбора - скачать себе полную сборку или устанавливать с инета - честно не понимаю. CDN штука замечательная и проблемы с обновлением 500 сборок брокеров мне очень даже понятны и в некоторой степени близки, но... Это же client terminal - сами же сказали. Так и делайте максимальными удобства клиенту, то бишь трейдеру в данном случае, а не брокеру. Иначе - дивергенция явная между словами и делами.