to
marketeer:

simpleton:

ForexTools:

Вы что уперлись то?

Или может быть по 20 раз на дню терминал переустанавливаете? Зачем тогда нужен оффлайн инсталлер? Я как инсталлировал ещё в прошлом году терминал, так он и стоит. Обновляется сам по себе. Я вас ребята не понимаю, серьезно.

В соседней ветке глупые требования по ненужным кастомным таймфреймам - бррр. Нужны нестандартные ТФ (которых штатных больше чем нужно используя здравый смысл) сделать не трудно самостоятельно из минуток.

Так же бессмысленны требования по изменению стилизатора. Всем не угодить и всегда найдутся недовольные эдитором, даже если добавить в стилизатор возможности по настройке. Но разработчики дадут отдельный компилятор как в МТ4 и ни что не будет мешать использовать сторонние IDE.

Лучше бы сосредоточились на просьбах действительно нужных возможностей функционала языка и элементов интерфейса, о которых я, кстати, говорил в соответствующих ветках.

joo:

мы уперлись в нежелание разработчиков обсуждать "по сути" проблемы, на которые мы натыкаемся.

о действительно нужных функциональностях и я не раз уже поднимал темы на форуме - стайлер, z-ордер, точки привязки объектов, выход за проксю с закрытым 1950 портом.... 

а результат был одинаковы - "разработчики терминала считают что они лучше нас знают что нам нужно".

Вот и сейчас идет чертикакое обсуждение вместо

simpleton предложил идеальное решение. Вы же вместо того чтобы обсудить его по сути, объяснить нам почему для вас это невозможно сделать, сделали то, в чем обвиняете меня - вместо обсуждения пошло осуждение. Всего одна буква выпала в слове а какая разница в смысле получалась :))

 

Для Joo, хоть я для себя уже рещил, что пусть разработчики делают что хотят, все равно говорильня полностью в пустую и это уже не на с пятерки идет. НО все же скажу - зачем спорить с предложениями людей? Разработчики успешно отбиваются от назойливых пользователей уже не первый год. Мне кажется что не стоит - будет только бессмысленный спор. :)


Но для предлогателей то же мне кажется что надо поступать так же как и я - ну высказали свое мнение, поняли  что разработчики ясно поняли вашу мысль - дальше все - спорить бессмысленно.


У разработчиков есть свои причины не делать. Мижет некому? Может неохота. Может есть причины. Может зачем - если и так хорошо. А от отличия негого функционала продажи не увеличатся. Может вообще продаж не ожидается - кризис. Может вообще тема спекуляций сворачивается. Кто же из нас из юзеров может знать правду?


Но если все таки подумать то тут правды то никто до конца не знает - может так и оказаться что - а на самом деле предложение верное и отсутствия функционала окажет весьма существенное значение на продвиждение продукта. Тем более что тут получается та же история что и у МСа с ХР - конкуренция с самими собой. Мне вот пятерка как таковая получается что и не нужна без UTC. Ну то есть как чисто тестер - ну да. Ну может быть, :)) Правда у меня есть уже свой тестер много лучще чем в пятерке. Так что остается его только до делать в свободное время и все.


Так что я бы будучи на месте разработчиков - реализовывал бы ВСЕ дурости пользователей. Раставлял бы их в отсортировке по числу требований от пользователей и делал бы по техоньку.


Так как что - вопрос совсем не так прост. :(

 

"Много шума из ничего" - так, кажется, Шекспир говорил ?

А ещё есть хорошая русская пословица: "На каждый чих не наздравствуешся".

 
ForexTools:

SProgrammer:

+100 молодцы. Жаль я не умею так красиво излагать. Не выдержал отпишусь как умею

С каждым таким осуждением у меня складывается впечатление что мнение трйдеров абсолютно не волнует разработчиков, оно им до лампочки.

Тут где то Ренат писал, что именно так и захватывают рынки.

Обалдеть, да Вас без ножа режут. ДЦ которые раньше работали только с МТ4 покупают другие торговые платформы, потому что есть спрос на то что ВЫ не можете сделать или не хотите.

О чем Вас многие трейдеры просят, давно уже реализовано в других платформах.

(и тики есть, и любые виды графиков есть, и стакан есть, и открытый API, и для анализа можно подключать  любую программу, графический интерфейс в десятки раз лучше, и писать можно собственные эксперты и индикаторы и т.д. и т.п)

Вот пара ссылок, можете посмотреть, если не верите, что есть другие компании, которые могут, хотят и делают. Делают терминал для ТРЕЙДЕРОВ , а не для себя лично или ДЦ.

http://www.tenfore.ru/system/charts.html

http://www.nordfx.com/ru/trading_platform.html?PHPSESSID=7147f1a046d4b60275a808df524ce30c

 

У ВАС уводят трейдеров, пользователей Вашим продуктом.

Есть уже программные решения, которые простым нажатием кнопки переводят индикаторы и эксперты созданные в МТ в JAVA (http://www.java.com/ru/about/). До которой вам дорости и 100 лет нехватит 

И все можешь прекрасно работать не с кухонным ДЦ http://www.dukascopy.com/swiss/russian/home/

 

Продолжайте в том же духе игнорируйте трейдеров и захват рынка вам обеспечен, во снах.

 
Prival:

Есть уже программные решения, которые простым нажатием кнопки переводят индикаторы и эксперты созданные в МТ в JAVA

упс, я пропустил что-то важное. а можно ссылочку на это чудо?
 
нет проблем ставте и сравните терминалы http://www.dukascopy.com/swiss/russian/home/ 

чемпион АТС 2007 Better !!! http://forex-pamm.com/

через них работает

 
Если проанализировать буквально пару первых сообщений в данной ветке, то выяснится, что люди хотят всего лишь иметь off-line версию дистрибутива. Как можно было бы достичь данного результата с минимальными усилиями, отталкиваясь от текущих реалий?

У меня есть несколько машин на которых я не могу закачивать с  интернета... но на которых очень сильные процессоры и большой объем озу

Я пока выкручиваюсь так, на машине где можно качать - ставлю версию или обновляю ...

затем   >RAR A -R  MT5_ALL

и несу этот пакет на другую машину

---

Конечно отсутствие интернета или наличие очень дохлого GPRS и т п ...  это моя проблема

сейчас мало машин где нет интернета...

но отладку тестирование в off line  иметь хочется...

 

а от разработчиков - никакой реакции. такое впечатление что они мониторят форум только для того, чтобы быстро "гасить наезды". как назвал я недавно одну свою тему полускандально (осознанно сделал - чтобы хоть как то зацепить), так на меня тут же набросились что дескать не умею правильно програмировать на том что они сделали и в течении всего нескольких часов додавили до того чтобы название темы сменил. ну сменил... и все - тема умерла... никаких движений по сути моего предложения, которое было не менее реалистично чем это.

вот и сейчас тоже самое - хорошее предложение, реализация - максимум на два-три дня работы, ну недельку - на отладку казусов. однако реакции по сути предложения НИКАКОЙ, прям как болото какоето засасывющее. Поймите меня правильно - не в инсталяторе дело (я и без него прекрасно обхожусь). Дело в отношении к форуму и его участникам...  

 
YuraZ:

У меня есть несколько машин на которых я не могу закачивать с  интернета... но на которых очень сильные процессоры и большой объем озу

Я пока выкручиваюсь так, на машине где можно качать - ставлю версию или обновляю ...

затем   >RAR A -R  MT5_ALL

и несу этот пакет на другую машину

---

Конечно отсутствие интернета или наличие очень дохлого GPRS и т п ...  это моя проблема

сейчас мало машин где нет интернета...

но отладку тестирование в off line  иметь хочется...



Да. Снова терминалы на флешках таскать придется. При отсутствии нормального инсталлера - это единственный способ установить "client terminal" на любую машину без инета. Что мешает добавить опцию выбора - скачать себе полную сборку или устанавливать с инета - честно не понимаю. CDN штука замечательная и проблемы с обновлением 500 сборок брокеров мне очень даже понятны и в некоторой степени близки, но... Это же client terminal - сами же сказали. Так и делайте максимальными удобства клиенту, то бишь трейдеру в данном случае, а не брокеру. Иначе - дивергенция явная между словами и делами.

