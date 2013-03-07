Инсталляция МetaТrader 5 - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А крах тестера можете прокомментировать?
Креш автоматически попадет к нам в сервисдеск - будем разбираться, сразу нельзя сказать в чем дело.
В любом случае, любой креш - это наша вина.
Креш автоматически попадет к нам в сервисдеск - будем разбираться, сразу нельзя сказать в чем дело.
Да, есть там опция FirstPacket но она была выключена, больше ничего не нашёл.
Вообще, как я вспомнил, у меня чипсет NVIDIA ION, наверное поэтому эта длл возникает?
На всякий случай обновил драйверы для чипсета. Не помогло.
Эта служба - не драйвер, она только устанавливается с драйверами.
Еще варианты посмотреть: Диспетчер устройств - вид - поставить галочку "показать скрытые". Поищите там сторонние (не Windows) устройства, типа
И в сетевых подключениях - свойства - сеть - там, где протокол интернета tcp/ip - кроме драйвера Comodo есть что нибудь лишнее?
PS да попробуйте в безопасном эту библиотеку переименовать/вырезать куда нить, система без нее не упадет, а служба встанет // кстати, в службах проверили, тоже?
Я тут пошарился по поводу этой nvlsp.dll. Проблемная весч. uTorrent, DrWeb, Траффик инспектор - далеко не полный список, кому она жить не давала.
Но нет и коннекта.
P.S. Службу конечно можно включить/отключить, ещё бы знать какую.
Давайте еще раз, а то вы как то выборочно отвечаете.
В установке/удалении программ есть
Или NVIDIA Application Filter, или NVIDIA Firewall, или NetworkAccessManager?
На диске в папке NVIDIA есть что-нибудь типа c:\program files\nvidia corporation\networkaccessmanager\bin32\nvlsp.dll?
2 В службах - какая то NVIDIA с одним из этих названий. Выделены ключевые слова.
Это - не драйвера. Удалите.
Если не получится - выше давал ссылку на утилиту для удаления библиотеки (запускать под админом).
3 В сетевых подключениях - свойства - сеть - там, где протокол интернета tcp/ip - кроме драйвера Comodo есть что нибудь лишнее?
Когда останется только NVIDIA Drivers, бум дальше думать.
Обновил драйвер сетевого адаптера через скрытые устройства в диспетчере...
Я пишу только о действиях, давших какой-то результат.
Впрочем можно и подробнее.
По порядку:
1. Есть ForceWare Network Access Manager. nvlsp.dll разумеется тоже есть, на неё ведь крэш-лог ссылался
2. Имеется ForceWare Intelligent Application Manager (IAM). Ещё есть ForceWare IP service
3. Ничего лишнего нет
Так, стоп. Это что за драйвер?
Это драйвер NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet - моего сетевого адаптера
Я пробовал отключать его и работать через беспроводное соединение(Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter), по прежнему работает всё кроме МТ5.
P.S. Да, отключение служб не помогает
Снесите всю систему. Заново ее установите. И на голую систему установите МТ5. Если будет работать нормально, то последовательно устанавливайте Ваши программы и после установки каждой программы проверяйте работу МТ5. Так Вы поймете с какой прогой конфликтует терминал. Конечно, это длинный путь, но самый надежный.