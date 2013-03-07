Инсталляция МetaТrader 5 - страница 8

Candid:
А крах тестера можете прокомментировать?

Креш автоматически попадет к нам в сервисдеск - будем разбираться, сразу нельзя сказать в чем дело.

В любом случае, любой креш - это наша вина.

 
Renat:

Как он к вам попадет, если у человека терминал с сервером связаться не может?
 
Да, забыл про отсутствие коннекта.
 
Candid:

Да, есть там опция FirstPacket но она была выключена, больше ничего не нашёл. 

Вообще, как я вспомнил, у меня чипсет NVIDIA ION, наверное поэтому эта длл возникает?

На всякий случай обновил драйверы для чипсета. Не помогло.  

Эта служба - не драйвер, она только устанавливается с драйверами.

Еще варианты посмотреть: Диспетчер устройств - вид - поставить галочку "показать скрытые". Поищите там сторонние (не Windows) устройства, типа

 

И в сетевых подключениях - свойства - сеть - там, где протокол интернета tcp/ip - кроме драйвера Comodo есть что нибудь лишнее?

PS да попробуйте в безопасном эту библиотеку переименовать/вырезать куда нить, система без нее не упадет, а служба встанет // кстати, в службах проверили, тоже?

 
Renat:
 
Я тут пошарился по поводу этой nvlsp.dll. Проблемная весч. uTorrent, DrWeb, Траффик инспектор - далеко не полный список, кому она жить не давала.
 

Silent:
Обновил драйвер сетевого адаптера через скрытые устройства в диспетчере. В результате тестер заработал, то есть явных претензий к nvlsp.dll теперь как бы и нет.

Но нет и коннекта. 

 

P.S.  Службу конечно можно включить/отключить, ещё бы знать какую. 

 
Candid:

Давайте еще раз, а то вы как то выборочно отвечаете.

В установке/удалении программ есть

 

Или NVIDIA Application Filter, или NVIDIA Firewall, или NetworkAccessManager?
На диске в папке NVIDIA есть что-нибудь типа c:\program files\nvidia corporation\networkaccessmanager\bin32\nvlsp.dll?

2 В службах - какая то NVIDIA с одним из этих названий. Выделены ключевые слова.

Это - не драйвера. Удалите.
Если не получится - выше давал ссылку на утилиту для удаления библиотеки (запускать под админом).

3 В сетевых подключениях - свойства - сеть - там, где протокол интернета tcp/ip - кроме драйвера Comodo есть что нибудь лишнее?

Когда останется только NVIDIA Drivers, бум дальше думать.

 
Candid:
Обновил драйвер сетевого адаптера через скрытые устройства в диспетчере...
Так, стоп. Это что за драйвер?
 

Я пишу только о действиях, давших какой-то результат.

Впрочем можно и подробнее. 

По порядку:

1. Есть  ForceWare Network Access Manager. nvlsp.dll разумеется тоже есть, на неё ведь крэш-лог ссылался

2. Имеется ForceWare Intelligent Application Manager (IAM). Ещё есть ForceWare IP service

3. Ничего лишнего нет

Silent:
Так, стоп. Это что за драйвер?

Это драйвер NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet  - моего сетевого адаптера

Я пробовал отключать его и работать через беспроводное соединение(Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter), по прежнему работает всё кроме МТ5. 

 

P.S. Да, отключение служб не помогает

 
papaklass:
Снесите всю систему. Заново ее установите. И на голую систему установите МТ5. Если будет работать нормально, то последовательно устанавливайте Ваши программы и после установки каждой программы проверяйте работу МТ5. Так Вы поймете с какой прогой конфликтует терминал. Конечно, это длинный путь, но самый надежный.
На счет длинного я не соглашусь, я вообще стабильно раз в месяц а то и чаще переустанавливаю систему для профилактики, на лицо все результаты, всегда все хорошо.
