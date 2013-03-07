Инсталляция МetaТrader 5 - страница 5

Новый комментарий
 
arbuz:
Это не дело....у меня ни чего не помогает..

Проверьте пинг, возможно где то маршрут рвётся. http://ru.wikipedia.org/wiki/Ping

Вот почитайте тут https://www.mql5.com/ru/forum/1111/15469 была та же проблема.

 

Сразу после установки МТ5 не может связаться с торговым сервером, пинг n/a.

Скачано всё было вчера и сегодня, пробовал MQ и Альпари.

ОС Win7, 

МТ4 работает нормально 

 

При этом "домашними" средствами сервер прекрасно пингуется:

ping demo.metatrader5.com

Обмен пакетами с demo.metatrader5.com [80.94.86.19] с 32 байтами данных:
Ответ от 80.94.86.19: число байт=32 время=48мс TTL=120
Ответ от 80.94.86.19: число байт=32 время=48мс TTL=120
Ответ от 80.94.86.19: число байт=32 время=47мс TTL=120
Ответ от 80.94.86.19: число байт=32 время=48мс TTL=120

Статистика Ping для 80.94.86.19:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 47мсек, Максимальное = 48 мсек, Среднее = 47 мсек
 
У нашего демо-сервера МетаТрейдер 5 (MetaQuotes-Demo) адрес другой access.metatrader5.com:443
 
Renat:
У нашего демо-сервера МетаТрейдер 5 (MetaQuotes-Demo) адрес другой access.metatrader5.com:443

А вот  access.metatrader5.com не пингуется 
ping access.metatrader5.com

Обмен пакетами с access.metatrader5.com [178.63.12.145] с 32 байтами данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.

Статистика Ping для 178.63.12.145:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4
    (100% потерь)
 

А вот так выглядит первый запуск терминала в фаерволе

 

 
Candid:
А вот  access.metatrader5.com не пингуется 

И не должен пинговаться - на наших торговых серверах обычно все ненужные сетевые операции блокируются, причем ICMP (пинги) в первую очередь. Подключения к нужным портам открыты.

Наши серверы работают нормально, сейчас тысячи пользователей в онлайне.

Проверьте - может через прокси работаете или хитрый файрвол все блокирует.

 
Renat:

И не должен пинговаться - на наших торговых серверах обычно все ненужные сетевые операции блокируются, причем ICMP (пинги) в первую очередь. Подключения к нужным портам открыты.

Наши серверы работают нормально, сейчас тысячи пользователей в онлайне.

Проверьте - может через прокси работаете или хитрый файрвол все блокирует.

Ну МТ4 работает же, и порт тот же, 443. Может ли иметь значение что я работаю через vpn? 

 
Candid:

А вот так выглядит первый запуск терминала в фаерволе

Файрвол какой и в каком режиме?

Кроме правил по умолчанию, проверьте, разрешены ли исходящие на порты 1650 и 443 по адресам с вашего рисунка.

В моем случае пришлось дописывать 1950 для 178.63.12.145 и HTTPS (443) для 80.94.89.8 (для MQ)

upgr Для МТ4 файрвол настройки может по другому подхватывать.

 
Silent:

Файрвол какой и в каком режиме?

Кроме правил по умолчанию, проверьте, разрешены ли исходящие на порты 1650 и 443 по адресам с вашего рисунка.

В моем случае пришлось дописывать 1950 для 178.63.12.145 и HTTPS (443) для 80.94.89.8 (для MQ)

upgr Для МТ4 файрвол настройки может по другому подхватывать.

Я пробовал делать терминал доверенным приложением, не помогает. Ну и видно же по картинке, что пакеты идут на все порты. Скорее впечатление что сервер считает их ненужной сетевой операцией :)

P.S. Фаервол СOMODO, пробовал два режима, обучения и безопасный. 

1234567891011
Новый комментарий