Инсталляция МetaТrader 5 - страница 5
Это не дело....у меня ни чего не помогает..
Проверьте пинг, возможно где то маршрут рвётся. http://ru.wikipedia.org/wiki/Ping
Вот почитайте тут https://www.mql5.com/ru/forum/1111/15469 была та же проблема.
Сразу после установки МТ5 не может связаться с торговым сервером, пинг n/a.
Скачано всё было вчера и сегодня, пробовал MQ и Альпари.
ОС Win7,
МТ4 работает нормально
При этом "домашними" средствами сервер прекрасно пингуется:
У нашего демо-сервера МетаТрейдер 5 (MetaQuotes-Demo) адрес другой access.metatrader5.com:443
А вот так выглядит первый запуск терминала в фаерволе
А вот access.metatrader5.com не пингуется
И не должен пинговаться - на наших торговых серверах обычно все ненужные сетевые операции блокируются, причем ICMP (пинги) в первую очередь. Подключения к нужным портам открыты.
Наши серверы работают нормально, сейчас тысячи пользователей в онлайне.
Проверьте - может через прокси работаете или хитрый файрвол все блокирует.
Ну МТ4 работает же, и порт тот же, 443. Может ли иметь значение что я работаю через vpn?
А вот так выглядит первый запуск терминала в фаерволе
Файрвол какой и в каком режиме?
Кроме правил по умолчанию, проверьте, разрешены ли исходящие на порты 1650 и 443 по адресам с вашего рисунка.
В моем случае пришлось дописывать 1950 для 178.63.12.145 и HTTPS (443) для 80.94.89.8 (для MQ)
upgr Для МТ4 файрвол настройки может по другому подхватывать.
Я пробовал делать терминал доверенным приложением, не помогает. Ну и видно же по картинке, что пакеты идут на все порты. Скорее впечатление что сервер считает их ненужной сетевой операцией :)
P.S. Фаервол СOMODO, пробовал два режима, обучения и безопасный.