Инсталляция МetaТrader 5

Где взять полный инсталятор МТ5 для установки программы на компьютер, не подключенный к интернету?
Одну рабочую ссылку, плиз!
у альпари наверно =)
Терминал распространяется только в виде веб-инсталлера, а одиночных дистрибутивов больше не будет.
ну прямо так и не будет ;)
web инсталятор чего делает то? загружает тот самый полный файл офлайн-инсталятора который лежит тут https://www.metaquotes.net/en/download и запускает его на выполнение. вы думаете что разработчики настолько неквалифицированы в установке программ, что им обязательно нужен этот вспомогательный костыль в виде web-инсталятора?
пока вы не решили проблемы с проксей (https://www.mql5.com/ru/forum/886), не стоит людей лишать возможности работать без ваших, не всегда работающих, удобностей
По указанной ссылке лежал очень старый инсталлятор, который мы предоставляли раньше. Теперь основное хранилище дистрибутивов переехало на отдельный домен и весь контент распространяется через CDN сеть.
Веб-инсталлер MetaTrader 5 можно скачать по ссылке:
23 февраля 2010 года стартовал наш проект CDN (Content Delivery Network), который подразумевает раздачу обновлений и дистрибутивов на высоких скоростях через несколько точек, распределенных по всему миру.
На сегодняшний день запущено четыре сервера сети CDN для распределенной раздачи дистрибутивов MetaTrader 5 (а скоро и MetaTrader 4) по всему миру:
Как создавались дистрибутивы раньше
Раньше мы собирали у себя и выкладывали на www.metaquotes.net/files более 500 уникальных копий дистрибутивов MetaTrader 4 общим размером в несколько гигабайт. Потом сообщали брокерам о выпуске новых версий и надеялись, что они заберут свои дистрибутивы на свой сайт.
К сожалению, мало кто скачивал обновленные версии, продолжая использовать старые дистрибутивы, вынуждая трейдеров проводить обновления после подключения к серверу. Некоторые администраторы просто ставили ссылки на выкачку дистрибутивов непосредственно с нашего сайта www.metaquotes.net/files, что приводило к дополнительному увеличению ежедневной нагрузки на наш сайт на 15-20 гигабайт трафика.
Для чего нужен переход на WebInstaller
Перед выпуском MetaTrader 5 мы поняли, что нужно реформировать систему создания и доставки дистрибутивов.
Теперь дистрибутив MetaTrader 5 для операционной системы Windows (32 и 64 бит) состоит из одного файла в 300 кб. Точно такой же подход и для мобильных версий Windows Mobile (Pocket PC и Smartphone). Нашим клиентам теперь достаточно один раз указать ссылки на инсталляторы на нашем сервере или однократно скачать на собственный вебсайт небольшие и неизменяемые веб-инсталлеры.
Такое централизованное решение по раздаче контента позволяет брокерам:
- Экономить время: отпадает необходимость отслеживать выход обновлений и выкладывать обновленные дистрибутивы на собственных серверах компании;
- Экономить деньги: файлы скачиваются с распределенных серверов MetaQuotes Software Corp.;
- Экономить ресурсы: снижается нагрузка на собственные веб-серверы.
Преимущества для трейдеров:
- Возможность скачивать дистрибутивы программ с оптимального для них сервера CDN-сети;
- Экономия времени при скачивании программных продуктов (выкачиваются только необходимые компоненты);
- Получение самых последних версий терминалов MetaTrader (не придется сразу же обновляться после установки программы).
Как это работает
Ссылка на дистрибутив терминала позволяет скачать маленький бинарный файл в формате WebInstaller размером около 300 Кб.
WebInstaller включает в себя:
- перечень доступных серверов, с которых будет загружаться информация для установки и работы программы;
- информацию о брокерской компании (White Label, адрес для подключения к торговому серверу и т.д.);
- механизм скачивания необходимых компонентов с проверкой их корректности и неизменности.
Во время установки терминала WebInstaller:
- автоматически определяет тип операционной системы (Windows 64 bit или Windows 32 bit) для выбора версии устанавливаемого программного обеспечения;
- замеряет временные задержки до серверов-источников, включенных в CDN-сеть;
- выявляет оптимальный по скорости источник, откуда в дальнейшем будет производиться загрузка;
- скачивает необходимые компоненты, проверяет цифровые подписи MetaQuotes Software Corp. и только после этого устанавливает их.
Заключение
Внедрение технологии раздачи дистрибутивов через CDN-сети позволяет уменьшить затраты на поддержание веб-серверов, время на проверку и обновление дистрибутивов, обеспечивая при этом высокий уровень защищенности передаваемых данных с помощью механизма цифровых подписей.
а знаете почему я упомянул про проксю и откуда у меня та ссылка? многие прокси банят загрузку EXE-файлов, вот меня и попросили найти офлайн инсталятор, чтобы я его запаковал в зип и выложил для закачки....
Привет Сергей.
По моему, начинаешь перегибать палку. Угомонись.
приветик.
ну почему натыкаясь на грабли которые лупят меня по лбу я должен молчать? мне даже нельзя сказать банальное "чёрт возьми как больно-то!"?
ну угомонился бы я в свое время, плюнул бы на все и все бы щас форматили тексты не так как привыкли, а так как придумали маркетологи МК, ибо ни один нормальный прогер пишущий не менее нескольких сотен строк кода в день не придумает для себя такой способ набора живого текста как заложено в их стандарте. правда еще не факт что они таки сделают настраиваемое форматирование - времени прошло уже ух сколько а в новых билдах только и читаешь "MQL5: Исправления по сообщениям на форуме и крешлогам."
да и злюсь то я не потому что злой, а потому на все свои просьбы и предложения я только один раз услышал от разработчиков "а зачем вам это надо?" и после моего объяснения с удивлением и искренней благодарностью прочитал ответ "доводы понятны, что нибудь придумаем" и сегодня вы можете просто получить цвет фона окна не прибегая к извратам вроде определения цвета пикселя основного окна через win32api.... всего один раз, все остальное - "с боем"..... :(
Использование web-инсталлятора - очередное спорное, мягко говоря, решение МетаКвотов.
Вышеприведенный пост с преимуществами web-инсталлятора вызывает сомнение в здравом смысле - настолько перевернуто в нем все с ног на голову, и одно выдается за другое.
Смею утверждать, что ни одна технологичная компания сегодня не отслеживает и не проводит дистрибуцию вручную - такие вещи делаются автоматом, так что экономить время не на чем.
Да ради Бога, распределенность - это здорово, но она никак не связана с необходимостью экзешника web-заглушки. Для удобства пользователей, Вы могли бы выкладывать на распределенные сервера полный дистрибутив, а в процессе инициализации скачивания определять оптимальный хост, как это давно делают распределенные софт-архивы.
Аналогично предыдущему пункту.
Аналогично. Выбор оптимального сервера не следует отождествлять с обязательной веб-заглушкой.
А почему не дать трейдеру самому выбирать, что он хочет экономить? Может ему важна не экономия времени, а возможность скачать все компоненты, для разных версий операционок?
Это скорее недостаток, чем плюс, учитывая потенциальные проблемы (не пишу ошибки) новых версий. Плюсом была бы возможность НЕ грузить последний апдейт сразу после его появления, а лишь по указанию трейдера, а еще лучше - дать выбор любой из предыдущих версий.В общем, CDN - лишь прикрытие для внедрения необоснованного, имхо, технического решения со сменой типа инсталлятора.
Подводя итог, выражу мнение, что было бы более дружелюбно по отношению к пользователям дать им самим определять какой тип инсталлятора им больше подходит, и ввести web-заглушку как опцию, сохранив при этом и доступ к полной версии. Однако и в данном случае было принято безапелляционное, жесткое, неудобное решение.
Господа, вы спорите с теми, кто 10 последних лет мучился на практике с генерацией и доставкой гигабайтов инсталляторов.
Корень непонимания проблемы в концентрации персонально на себе (трейдере) и в постановке себя в центр.
А ведь суть проблемы была описана:
На текущий момент при суммарном размере дистрибутива клиента в 30 мб (включает 32 и 64 бит, будет расти и дальше за счет хелпов), создавать сотни персональных дистрибутивов - это технологическое самоубийство, которое затормозит процесс выпуска новых билдов и приведет к огромному перерасходу трафика (умножайте на сотни тысяч скачиваний).
Своей реализацией мы решили массу проблем, что дало массу преимуществ и трейдерам (распределенность, скорость и компонентность).
ps: учитывайте в своих предложениях или критике и чужие проблемы - это даст возможность шире взглянуть на проблему и может в корне изменить мнение
