Ошибки, баги, вопросы - страница 945
Т.е. "ордера мгновенного исполнения", отправленные брокеру с помощью терминала МТ5, "отрабатываются без ошибок", и при этом "брокер не поддерживает mt5"?
Ага. Брокер обещает через месяц перейти на mt5. )
Я пробовал только в тестовом режиме. Срабатывает все идеально без ошибок (выводит код - нормально все прошло) всеми способами... но стопов лоссов система не отображает и не видет.
буду переписывать теперь на mt4... и ждать mt5..
Здравствуйте.
Вопрос:
Опубликовал сигнал 14.03.13. https://www.mql5.com/ru/signals/5270
Все работало, сейчас висит лейба "Отключен"
В журнале
можете подсказать причину?
Какой самый быстрый способ передачи данных из МТ5 в МТ4, file_write, dll, pipe, или другой? (надо для копировщика)
Спасибо.С dll и pipe не работал.
Не очень доволен скоростью через file_write..
Есть такая функция FILE_DELETE?
Или как при деинициализации удалить созданый файл?
Да, есть. >> FileDelete().
Спасибо. :)
Примечание
Из соображений безопасности в языке MQL5 строго контролируется работа с файлами. Файлы, с которыми проводятся файловые операции средствами языка MQL5, не могут находиться за пределами файловой "песочницы".
Удаляет указанный файл в локальной папке клиентского терминала (MQL5\files или MQL5\tester\files в случае тестирования). Если же указан common_flag=FILE_COMMON, то функция удаляет файл из общей папки всех клиентских терминалов.
То есть, из другой папки не удаляет?
Как можно указать папку где находится файл?
2013.03.25 10:36:54 TransMission (EURUSD,M1) Files not found!
...
"\\MQL5\\Files\\***"