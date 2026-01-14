Ошибки, баги, вопросы - страница 945

Sergey5347: Ордера мгновенного исполнения отрабатывались без ошибок а стоп лоссы по факту не устанавливались) это означает, что брокер просто не поддерживает mt5. вот и все...
Т.е. "ордера мгновенного исполнения", отправленные брокеру с помощью терминала МТ5, "отрабатываются без ошибок", и при этом  "брокер не поддерживает mt5"?
 
Yedelkin:
Т.е. "ордера мгновенного исполнения", отправленные брокеру с помощью терминала МТ5, "отрабатываются без ошибок", и при этом  "брокер не поддерживает mt5"?

Ага. Брокер обещает через месяц перейти на mt5. )

Я пробовал только в тестовом режиме. Срабатывает все идеально без ошибок (выводит код - нормально все прошло) всеми способами... но стопов лоссов система не отображает и не видет.

 буду переписывать теперь на  mt4... и ждать mt5..

 

Здравствуйте.

Вопрос:

Опубликовал сигнал 14.03.13. https://www.mql5.com/ru/signals/5270

Все работало, сейчас висит лейба  "Отключен"

 В журнале

 

можете подсказать причину? 

Какой самый быстрый способ передачи данных из МТ5 в МТ4, file_write, dll, pipe,  или другой? (надо для копировщика)
 
G001:
Какой самый быстрый способ передачи данных из МТ5 в МТ4, file_write, dll, pipe,  или другой? (надо для копировщика)
С dll не работал, а вот между file_write и pipe вроде как разница на программном уровне невелика, но за счет процесса записи file_write может быть каплю медленнее.
Спасибо. 

С dll и pipe не работал. 

Не очень доволен скоростью через file_write.

Есть такая функция FILE_DELETE?

Или как при деинициализации удалить созданый файл?

 
G001:

Есть такая функция FILE_DELETE?

Или как при деинициализации удалить созданый файл?

Да, есть. >> FileDelete().
tol64:
Да, есть. >> FileDelete().

Спасибо. :)

 Примечание

Из соображений безопасности в языке MQL5 строго контролируется работа с файлами. Файлы, с которыми проводятся файловые операции средствами языка MQL5, не могут находиться за пределами файловой "песочницы".

Удаляет указанный файл в локальной папке клиентского терминала (MQL5\files или MQL5\tester\files в случае тестирования). Если же указан common_flag=FILE_COMMON, то функция удаляет файл из общей папки всех клиентских терминалов.

 

То есть, из другой папки не удаляет?

Как можно указать папку где находится файл?

2013.03.25 10:36:54 TransMission (EURUSD,M1) Files not found! 

 
G001:

...

То есть, из другой папки не удаляет?

Как можно указать папку где находится файл?

2013.03.25 10:36:54 TransMission (EURUSD,M1) Files not found! 

Нужно указывать через двойной слэш
"\\MQL5\\Files\\***"
