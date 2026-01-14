Ошибки, баги, вопросы - страница 464
Очередная кучка вопросов/багов.
1. Очень трудно (стало, не знаю с каких пор) выделить объекты на чарте, или снять выделение. Навожу мышь точно на объект, появляется тултип, но клики выделение не меняют.
2. Если в исходниках встречается два раза один и тот же дифайн, то выдается предупреждение о повторном определении и это нормально, но вместе с этим - внимание - определение сбрасывается, т.е. ниже по тексту возникает ошибка, что символ неопределен (это неправильно). Если убрать одно из определений, то пропадает и предупреждение и ошибка.
3. В окне визуального тестирования будут ли все те же инструментальные панели, что и в основном окне? Очень неудобно без линейки.
4. Наткнулся на баг, возникающий когда для тестируемого визуально советника имеется шаблон с индикатором. Позиции отображаются со сдвигом по времени. Скриншот прикладываю.
Еще пожелание. Уже давно не хватает в оптимизаторе возможности переключить 2D, 3D, линейный график во время оптимизации. С самого рождения МТ5 эти пункты меню задизейблены. Когда-нибудь будет сделано?
Эти режимы можно переключать только после окончания расчета.
Функция перерисовки 2D и 3D настолько дорогая по ресурсам, что ее неразумно запускать во время сбора статистики оптимизации параметров торговой стратегии.
Подскажите, что может означать смена типа исполнения сделок в середине теста с instant на request?
В истории сохраняются данные о режиме работы дилера в тот или иной момент? Или это ошибка?
В настройках тестера стратегий есть поле с валютной парой. Оно сделано редактируемым, однако попытка ввести туда требуемый инструмент не срабатывает - по энтеру ничего не происходит, а по табу веденное сбрасывается и остается прежний инструмент. Написать в сервис-деск или может уже есть такая задача?
Напишите. Это явно не фича.
Я уже сделал дополнение ;-). Пытаюсь вводит EURGBP. Оно есть в обзоре рынка, но его почему-то нет в списках выбора тестера. В чем проблема?