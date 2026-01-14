Ошибки, баги, вопросы - страница 464

Очередная кучка вопросов/багов.

1. Очень трудно (стало, не знаю с каких пор) выделить объекты на чарте, или снять выделение. Навожу мышь точно на объект, появляется тултип, но клики выделение не меняют.

2. Если в исходниках встречается два раза один и тот же дифайн, то выдается предупреждение о повторном определении и это нормально, но вместе с этим - внимание - определение сбрасывается, т.е. ниже по тексту возникает ошибка, что символ неопределен (это неправильно). Если убрать одно из определений, то пропадает и предупреждение и ошибка.

3. В окне визуального тестирования будут ли все те же инструментальные панели, что и в основном окне? Очень неудобно без линейки.

4. Наткнулся на баг, возникающий когда для тестируемого визуально советника имеется шаблон с индикатором. Позиции отображаются со сдвигом по времени. Скриншот прикладываю.


 
Еще пожелание. Уже давно не хватает в оптимизаторе возможности переключить 2D, 3D, линейный график во время оптимизации. С самого рождения МТ5 эти пункты меню задизейблены. Когда-нибудь будет сделано?
 
marketeer:
Еще пожелание. Уже давно не хватает в оптимизаторе возможности переключить 2D, 3D, линейный график во время оптимизации. С самого рождения МТ5 эти пункты меню задизейблены. Когда-нибудь будет сделано?

Эти режимы можно переключать только после окончания расчета.

Функция перерисовки 2D и 3D настолько дорогая по ресурсам, что ее неразумно запускать во время сбора статистики оптимизации параметров торговой стратегии.

 
Renat:

Эти режимы можно переключать только после окончания расчета.

Функция перерисовки 2D и 3D настолько дорогая по ресурсам, что ее неразумно запускать во время сбора статистики оптимизации параметров торговой стратегии.

Насколько я помню, 4-ка это позволяет. Почему там можно, а здесь нельзя? И в принципе, дороговизна ресурсов для этих операций, с моей точки зрения, баг, который нужно лечить, а не прикрываться им, чтобы "серить" полезный функционал. Какие такие супер ресурсы требует закрашивание квадратиков? В программе полно вывода графики, и нигде проблем с ресурсами нет. Удивляете меня, чесслово.
 

Подскажите, что может означать смена типа исполнения сделок в середине теста с instant на request?

В истории сохраняются данные о режиме работы дилера в тот или иной момент? Или это ошибка?

В настройках тестера стратегий есть поле с валютной парой. Оно сделано редактируемым, однако попытка ввести туда требуемый инструмент не срабатывает - по энтеру ничего не происходит, а по табу веденное сбрасывается и остается прежний инструмент. Дополнение. Пытаюсь вводит EURGBP. Оно есть в обзоре рынка, но его почему-то нет в списках выбора тестера. В чем проблема?
 
MoneyJinn:

Подскажите, что может означать смена типа исполнения сделок в середине теста с instant на request?

В истории сохраняются данные о режиме работы дилера в тот или иной момент? Или это ошибка?

 

Это зависит от объёма сделки. Мелкие - по instant, больше 10.0 лотов (настройка сервера) - по request.
 
marketeer:
В настройках тестера стратегий есть поле с валютной парой. Оно сделано редактируемым, однако попытка ввести туда требуемый инструмент не срабатывает - по энтеру ничего не происходит, а по табу веденное сбрасывается и остается прежний инструмент. Написать в сервис-деск или может уже есть такая задача?

Напишите. Это явно не фича.
 
uncleVic:
Напишите. Это явно не фича.
Я уже сделал дополнение ;-). Пытаюсь вводит EURGBP. Оно есть в обзоре рынка, но его почему-то нет в списках выбора тестера. В чем проблема?
 
marketeer:
Я уже сделал дополнение ;-). Пытаюсь вводит EURGBP. Оно есть в обзоре рынка, но его почему-то нет в списках выбора тестера. В чем проблема?
И об этом напишите в СД. Мол "не всё, то что есть в обзоре можно выбрать в тестере".
