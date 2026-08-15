Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 220
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значит в боевом режиме нужно выключать все графические нахлабуды без минимизации. Пусть графика заморожена если окно остается видимым, но не активным.
А проще и лучше, как мне кажется, автоматически выключать и убирать всю графику при неактивности мышки, например, 1 минуту. Как только мышь активна - графика возобновляется.
Это совсем не хорошо. Вот смотришь на график минуты 2, а графика умерла ещё минуту назад. Зачем тогда она нужна?
Это совсем не хорошо. Вот смотришь на график минуты 2, а графика умерла ещё минуту назад. Зачем тогда она нужна?
ну конечно, для такого режима нужен switch "Auto-hide"
значит в боевом режиме нужно выключать все графические нахлабуды без минимизации.
Канвас самого чарта рисуется без минимизации. Опытным путем был найден режим работы Терминала, когда VPS грузится минимально.
Надеюсь, пишу в правильной теме.
1. Проводим тест по нескольким парам одновременно, мультивалютник
Вопрос: как получить результат по каждой паре?
2. Проводим оптимизацию по нескольким парам одновременно
Вопрос: как получить результат по каждой паре?
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Когда-то давно, года 3 назад обещали это включить в тестер, но так до сих пор ничего нет. Или Я не нахожу?
Есть легальный способ остановить, например, работу Маркет-советника или Сигнал-сервиса. Допустим, к ним отсутствует доступ по тем или иным причинам - VPS.
Способ будет работать, если на торговом сервере есть ограничение. Вам нужно просто забить все отложками, но аккуратно, иначе будет невозможно закрыть открытые позиции.
Возможно, кто напишет такой аварийный Маркет-продукт...
MQL5. MESSAGE BOX дублирует сообщения в журнале "Эксперты". Подскажите пожалуйста как отключить. ***
Спасибо!
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Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
fxsaber, 2017.09.22 20:43
POSITION_TIME_UPDATE имеет отношение только в изменению лота позиции. Например, частичное закрытие позиции на любом типе счета или доливка на неттинге.
Изменения же SL/TP-уровней на POSITION_TIME_UPDATE не влияют.
Перефразировав, на POSITION_TIME_UPDATE влияют только модификации, имеющие отражение в Истории торгов - сделки. SL/TP-уровни к таким модификациям не относятся, поэтому не влияют.
Могут быть ситуации, когда POSITION_TIME_UPDATE_MSC == POSITION_TIME_UPDATE, несмотря на изменения лотности.
Удобная сортировка массива структур
Применение
Результат
Hi and thanks for sharing!
This would be perfect if it worked. However, when pasted into a .mq5 script and executed unfortunately your code throws the following error(s):
Could you please fix this? For you it's probably easy whereas I wouldn't know where to start :-)
Hi and thanks for sharing!
This would be perfect if it worked. However, when pasted into a .mq5 script and executed unfortunately your code throws the following error(s):
Could you please fix this? For you it's probably easy whereas I wouldn't know where to start :-)
Не знаю, как сохранить функционал (подполе и метод) и удобное использование. Возможно, этот вариант подойдет под ваши задачи.
Применение.