А баг-то зафиксировали в результате? Так-то критичный он. Реально, имеем нарушение, описанного в документации, поведения. А реакции от разработчиков никакой(.
Учел пожелания трудящихся, перехожу сразу к сути (без конкретного примера), дабы избежать непродуктивных споров
Ошибка при компиляции:а так: нормально. А какая принципиальная разница между (1) и (2) ?
Ошибка при выполнении:
Результат: false
Ожидалось: true
А какая принципиальная разница между a1 и a2 ?
При тестировании индикатора в тестере вполне сносно работают события, такие как клики мышкой и клавиши (события движения мышки не работают), что дает возможность управления в процессе теста.
При тестировании советника эти события не работают.
Печалька.
Во - первых, это не удобно. Каждый раз менять параметры и перезапускать тест, тогда как можно было бы это делать в процессе.
Во-вторых, потенциальным покупателям не протестировать толком продукт из маркета.
Было бы здорово, если бы в тестере улучшили событийную модель!
Вот например работа индикатора в тестере:
вполне юзабельно.
Но в советнике все неуправляемо.
Тоже ждём этого уже 10 лет! )
Alexey Viktorov, 2023.05.28 08:29
Уважаемые разработчики, пожалуйста обратите внимание
но никаких изменений, даже штатные индикаторы не начинают отладку.
Если это проблема только на моём компе, хоть что-то ответьте… Как ни крути, а если скрипты и советники запускаются на отладке, а индикаторы нет, то это вряд-ли проблема в компе. Это на мой взгляд.
Плюс ко всему, на исторических данных запускаются даже индикаторы. Это ещё раз подтверждает, что комп не при делах…
Alexey Viktorov, 2023.05.28 08:36
Заменил версию МТ5 на 3662
И как видите отладка индикаторов запускается.
Alexey Viktorov, 2023.05.28 08:41Может кто-то проверить на своём компе отладку индикаторов? Ситуация более чем странная.
Подскажите пожалуйста, кто в курсе, есть ли рабочий паттерн синглтона в MQL5?