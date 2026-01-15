Ошибки, баги, вопросы - страница 3323

Мдяя...

А баг-то зафиксировали в результате? Так-то критичный он. Реально, имеем нарушение, описанного в документации, поведения. А реакции от разработчиков никакой(.

 
Artyom Trishkin #:

Про дерево

В данном конкретном случае это и не оскорбление вовсе, а констатация комплимент. Мне например в школе учительница, если я с 10го раза не понимал объяснение - говорила, что я - бестолочь

 

Учел пожелания трудящихся, перехожу сразу к сути (без конкретного примера), дабы избежать непродуктивных споров

Ошибка при компиляции:

int f() 
{
    while(true)
    {
        continue; //(1)
    }
} //Error: '}' - not all control paths return a value
а так: 
int f() 
{
    while(true)
    {
                  //(2)
    }
} //нормально
нормально. А какая принципиальная разница между (1) и (2) ?
 

Ошибка при выполнении:

class A {} const *aa1, *a1;
      A    const *aa2, *a2;
void OnStart()
{
    Print(typename(a1)==typename(a2));
}

Результат:   false

Ожидалось: true

А какая принципиальная разница между a1 и a2 ?

 

При тестировании индикатора в тестере вполне сносно работают события, такие как клики мышкой и клавиши (события движения мышки не работают), что дает возможность управления в процессе теста.
При тестировании советника эти события не работают.
Печалька.
Во - первых, это не удобно. Каждый раз менять параметры и перезапускать тест, тогда как можно было бы это делать в процессе.
Во-вторых, потенциальным покупателям не протестировать толком продукт из маркета.

Было бы здорово, если бы в тестере улучшили событийную модель!

Вот например работа индикатора в тестере:


вполне юзабельно.

Но в советнике все неуправляемо.

 
Nikolai Semko #:
При тестировании индикатора в тестере вполне сносно работают события, такие как клики мышкой и клавиши (события движения мышки не работают), что дает возможность управления в процессе теста.
При тестировании советника эти события не работают.
Печалька.
Во - первых, это не удобно. Каждый раз менять параметры и перезапускать тест, тогда как можно было бы это делать в процессе.
Во-вторых, потенциальным покупателям не протестировать толком продукт из маркета.

Было бы здорово, если бы в тестере улучшили событийную модель!

Тоже ждём этого уже 10 лет! )

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 3770: ордера Book or Cancel, помощь AI при написании кода и расширенная поддержка ONNX

Alexey Viktorov, 2023.05.28 08:29

Уважаемые разработчики, пожалуйста обратите внимание

Терминал обновлён до последней бета версии, 
2023.05.28 09:07:42.399 Terminal        update D:\MetaTrader 5\Hadge MT5\MQL5 folder started
2023.05.28 09:07:42.633 Terminal        update D:\MetaTrader 5\Hadge MT5\MQL5 folder finished
2023.05.28 09:07:42.742 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 3771 started for MetaQuotes Software Corp.
2023.05.28 09:07:42.742 Terminal        Windows 7 Service Pack 1 build 7601, 4 x AMD FX-4170 Quad-Core, AVX, 9 / 11 Gb memory, 369 / 953 Gb disk, admin, GMT+3
2023.05.28 09:07:42.742 Terminal        D:\MetaTrader 5\Hadge MT5

 но никаких изменений, даже штатные индикаторы не начинают отладку.


Если это проблема только на моём компе, хоть что-то ответьте… Как ни крути, а если скрипты и советники запускаются на отладке, а индикаторы нет, то это вряд-ли проблема в компе. Это на мой взгляд.

Плюс ко всему, на исторических данных запускаются даже индикаторы. Это ещё раз подтверждает, что комп не при делах…

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 3770: ордера Book or Cancel, помощь AI при написании кода и расширенная поддержка ONNX

Alexey Viktorov, 2023.05.28 08:36

Заменил версию МТ5 на 3662

2023.05.28 09:33:09.878 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 3662 started for MetaQuotes Software Corp.
2023.05.28 09:33:09.878 Terminal        Windows 7 Service Pack 1 build 7601, 4 x AMD FX-4170 Quad-Core, AVX, 9 / 11 Gb memory, 369 / 953 Gb disk, admin, GMT+3
2023.05.28 09:33:09.878 Terminal        D:\MetaTrader 5\Hadge MT5

И как видите отладка индикаторов запускается.




 
Подскажите пожалуйста, кто в курсе, есть ли рабочий паттерн синглтона в MQL5?
Давно искал, но так и не смог найти рабочий вариант.Видимо не хватает ООПишных извилин.

 
Nikolai Semko #:
Подскажите пожалуйста, кто в курсе, есть ли рабочий паттерн синглтона в MQL5?
Давно искал, но так и не смог найти рабочий вариант.Видимо не хватает ООПишных извилин.


Можно так реализовать:

class CSingl {
public:
  static CSingl INSTACE;
  static CSingl* getInstance(void) {
    return &CSingl::INSTANCE;
  };
  // ..
}
static CSingl CSingl::INSTANCE();

Эта конструкция породит экземпляр при старте, который уничтожится при завершении программы.

 
Sergey Gridnev #:

Можно так реализовать:

class CSingl {
public:
  static CSingl INSTACE;
  static CSingl* getInstance(void) {
    return &CSingl::INSTANCE;
  };
  // ..
}
static CSingl CSingl::INSTANCE();

Эта конструкция породит экземпляр при старте, который уничтожится при завершении программы.

Спасибо большое!
Попробую
