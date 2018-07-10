Может ли советник без DLL функций отправить куда-нибудь данные?

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Всем привет! Скажите пожалуйста, может ли советник передать какие-либо данные на удаленный сервер (или отправить письмо на почту), выполнить какой-либо запрос (к веб серверу например), если функция "Разрешить импорт функций из DLL" выключена?
 
Ivan Ovchinnikov:
Всем привет! Скажите пожалуйста, может ли советник передать какие-либо данные на удаленный сервер (или отправить письмо на почту), выполнить какой-либо запрос (к веб серверу например), если функция "Разрешить импорт функций из DLL" выключена?

Может:

https://www.mql5.com/ru/docs/network/webrequest

https://www.mql5.com/ru/docs/common/sendmail

https://www.mql5.com/ru/docs/common/sendftp

Документация по MQL5: Общие функции / WebRequest
Документация по MQL5: Общие функции / WebRequest
  • www.mql5.com
Общие функции / WebRequest - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Alekseu Fedotov:

Может:

https://www.mql5.com/ru/docs/network/webrequest

https://www.mql5.com/ru/docs/common/sendmail

https://www.mql5.com/ru/docs/common/sendftp


я так понял, webrequest можно заблокировать в настройках, sendmail тоже. 

Цель вопроса узнать, может ли советник "стукануть" на каких машинах он установлен.

Судя по всему, если все отключить в натсройках, то отправить данные он может только посредствам фтп?

 
Ivan Ovchinnikov:

я так понял, webrequest можно заблокировать в настройках, sendmail тоже. 

Цель вопроса узнать, может ли советник "стукануть" на каких машинах он установлен.

Судя по всему, если все отключить в натсройках, то отправить данные он может только посредствам фтп?


Нет не может.

 
Alekseu Fedotov:

Нет не может.


То есть чтобы на FTP сливал, нужно тоже в настройках включить?

 
Ivan Ovchinnikov:

То есть чтобы на FTP сливал, нужно тоже в настройках включить?


Сервис-настройки-FTP

Здесь должны быть заполнены все поля 

 
Бред удален. Автору предупреждение.
 
Renat Fatkhullin:
Бред удален.

Некоторый бред воспроизводИм.

 
fxsaber:

Некоторый бред воспроизводИм.

Прочтите EULA, пожалуйста.

Не все, что доступно программисту, допустимо в реальной жизни.

 
Renat Fatkhullin:

Прочтите EULA, пожалуйста.

Не все, что доступно программисту, допустимо в реальной жизни.

Не уверен, что правильно понял. Некоторые конфиденциальные данные вытягиваются, только и всего.

Можно, например, создать советник в Маркет, который будет в COMMON-папку складывать некоторые дынные  - торговые счета, имена владельцев, суммы и т.д. И если человек открыл агенты для Облака, то есть механизм выцепить эту инфу.

 
fxsaber:

Не уверен, что правильно понял. Некоторые конфиденциальные данные вытягиваются, только и всего.

Можно, например, создать советник в Маркет, который будет в COMMON-папку складывать некоторые дынные  - торговые счета, имена владельцев, суммы и т.д. И если человек открыл агенты для Облака, то есть механизм выцепить эту инфу.

В облаке /common папка равна локальной папке /files конкретного тестерного агента(даже не терминала!), которая к тому же обязательно вычищается. Из самого клаудного агента ничего важного про материнский терминал(если он есть) узнать нельзя, так как агент самодостаточен(все данные получает исключительно в присылаемой задаче, терминал не нужен) и вообще работает в ограниченном клаудном режиме.

То есть, ничего нельзя собрать и передать.

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