Может ли советник без DLL функций отправить куда-нибудь данные?
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Всем привет! Скажите пожалуйста, может ли советник передать какие-либо данные на удаленный сервер (или отправить письмо на почту), выполнить какой-либо запрос (к веб серверу например), если функция "Разрешить импорт функций из DLL" выключена?
Может:
https://www.mql5.com/ru/docs/network/webrequest
https://www.mql5.com/ru/docs/common/sendmail
- www.mql5.com
Может:
https://www.mql5.com/ru/docs/network/webrequest
https://www.mql5.com/ru/docs/common/sendmail
я так понял, webrequest можно заблокировать в настройках, sendmail тоже.
Цель вопроса узнать, может ли советник "стукануть" на каких машинах он установлен.
Судя по всему, если все отключить в натсройках, то отправить данные он может только посредствам фтп?
я так понял, webrequest можно заблокировать в настройках, sendmail тоже.
Цель вопроса узнать, может ли советник "стукануть" на каких машинах он установлен.
Судя по всему, если все отключить в натсройках, то отправить данные он может только посредствам фтп?
Нет не может.
Нет не может.
То есть чтобы на FTP сливал, нужно тоже в настройках включить?
То есть чтобы на FTP сливал, нужно тоже в настройках включить?
Сервис-настройки-FTP
Здесь должны быть заполнены все поля
Бред удален.
Некоторый бред воспроизводИм.
Некоторый бред воспроизводИм.
Прочтите EULA, пожалуйста.
Не все, что доступно программисту, допустимо в реальной жизни.
Прочтите EULA, пожалуйста.
Не все, что доступно программисту, допустимо в реальной жизни.
Не уверен, что правильно понял. Некоторые конфиденциальные данные вытягиваются, только и всего.
Можно, например, создать советник в Маркет, который будет в COMMON-папку складывать некоторые дынные - торговые счета, имена владельцев, суммы и т.д. И если человек открыл агенты для Облака, то есть механизм выцепить эту инфу.
Не уверен, что правильно понял. Некоторые конфиденциальные данные вытягиваются, только и всего.
Можно, например, создать советник в Маркет, который будет в COMMON-папку складывать некоторые дынные - торговые счета, имена владельцев, суммы и т.д. И если человек открыл агенты для Облака, то есть механизм выцепить эту инфу.
В облаке /common папка равна локальной папке /files конкретного тестерного агента(даже не терминала!), которая к тому же обязательно вычищается. Из самого клаудного агента ничего важного про материнский терминал(если он есть) узнать нельзя, так как агент самодостаточен(все данные получает исключительно в присылаемой задаче, терминал не нужен) и вообще работает в ограниченном клаудном режиме.
То есть, ничего нельзя собрать и передать.
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