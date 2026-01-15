Ошибки, баги, вопросы - страница 2462
Здравствуйте. Мобильная версия MT5 не подключается к брокеру Alpari. В чем дело? Когда-то это будет устранено?
А в StringToShortArray написано то же:
Однако это не мешает ему адекватно обрабатывать NULL символы в строке.
ShortArrayToString( array, start, count ) неправильно работает: терминальный 0 это не любой 0, а только тот, который в конце. В данном случае конец или нет - можно определить исходя из ArraySize( array ). По крайней мере, если явно задан count, то результирующая строка должна быть не короче min( count, ArraySize( array ))
А StringToShortArray( text, array, start, count ) правильно работает: терминальный 0 - это тот, который в конце. А конец определяется исходя из StringLen( text )
Это только часть отзывов о мобильной версии MT5.
Это форум Альпари
А вы ничего об этом не знаете?
при выполнении скрипта
ошибка
в чем может быть причина?
если изменить имя файла
ошибки нет
В имени файла проблема.
Запрещена работа с "выполняемыми" файлами (exe, msi, bat, ...).
В имени файла проблема.
Запрещено создание "выполняемых" файлов (exe, msi, bat, ...).
Да, действительно так. В справке не нашел об этом ничего.
Может быть это несущественно, но строго говоря в сообщении об ошибках при компиляции
void A::operator=(const A&) тут (где стрелка) лишний (тем более, что он и по умолчанию генерируется то же)
Вначале появляется 100% нагрузка на ядро, но ME работает нормально - можно даже запускать отладку кода в МТ.
Однако, если попробовать перейти на другую вкладку с исходным кодом - ME полностью зависнет (нужно убивать процес), а окно новой вкладки так и не откроется (висит в полураскрытом состоянии).
Если же не переходить в новую вкладку, а просто закрыть МЕ, то процесс не закроется, а станет дочерним процессом МТ и будет дальше 100% нагружать ядро.
Проблема возникает на ровном месте, просто при разработке кода (небольшой проект, 8 файлов <3K строк сумарно) , предположительно "крашится" ME code intellisense.
МЕ падает при запуске. Без предварительной правки кода в другом редакторе МЕ не запустить.
При необходимости исходник будет предоставлен разработчикам через дней 5-7.
Проблема возникла со строкой:
if(видимо что-то не так с подсчетом незакрытых скобок.
В терминале часть логов роботы эксперта может просто не отображаться, при этом пользователь ни как не уведомляется об этом.
В файле логов эти логи есть - там все ок.
Каким-то чудом очередь логов выбрасывает запись с номером 395, при этом все записи до и после этого номера выводятся в лог МТ.
Таким образом тест №395 всегда провальный.