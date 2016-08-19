Без визуального режима не тестирует?
Я запускаю тест (не отладку, а именно тест) в метатрейдере 5. Если это визуальный режим, сделки идут и никаких ошибок. Если без визуального режима, сделок нет. У меня есть разные сведения которые пишутся на график, так без них теоретически тестирование должно проходить быстрее. Но без визуального режима не идет.
В метатрейдере 4 такой же советник (просто переделанный под mql4) работает как в визуальном тестировании так и в обычном.
Я подумал: так и задумано для метатрейдера 5?
То есть должен открывать сделки и без визуального режима?
В тесте в без визуального режима?
То есть должен открывать сделки и без визуального режима?
В тесте в без визуального режима?
У Вас всегда есть возможность проверки: в стандартной поставке есть эксперты, например ***\MQL5\Experts\Examples\MACD\MACD Sample.mq5.
Например, вот запуск в тестере стратегий, без визуализации:
Как видите, всё работает.
То есть должен открывать сделки и без визуального режима?
В тесте в без визуального режима?
без кода - быстро - не угадать почему. Вы очень мало информации дали.
Если код не можете по каким то причинам показать - то процесс выяснения может быть мучительно долгий.
1) используется ли графические объекты в советнике ?
Нет, я только принципиально хотел выяснить. Дальше сам.
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Я запускаю тест (не отладку, а именно тест) в метатрейдере 5. Если это визуальный режим, сделки идут и никаких ошибок. Если без визуального режима, сделок нет. У меня есть разные сведения которые пишутся на график, так без них теоретически тестирование должно проходить быстрее. Но без визуального режима не идет. Ошибок тоже нет. Я добавил принт дней, так советник исправно принтит дни, когда наступает новый день, но сделок нет. Ошибки по итогам сделок тоже нет.
В метатрейдере 4 такой же советник (просто переделанный под mql4) работает как в визуальном тестировании так и в обычном.
Я подумал: так и задумано для метатрейдера 5?