Без визуального режима не тестирует?

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Я запускаю тест (не отладку, а именно тест) в метатрейдере 5. Если это визуальный режим, сделки идут и никаких ошибок. Если без визуального режима, сделок нет. У меня есть разные сведения которые пишутся на график, так без них теоретически тестирование должно проходить быстрее. Но без визуального режима не идет. Ошибок тоже нет. Я добавил принт дней, так советник исправно принтит дни, когда наступает новый день, но сделок нет. Ошибки по итогам сделок тоже нет.

В метатрейдере 4 такой же советник (просто переделанный под mql4) работает как в визуальном тестировании так и в обычном. 

Я подумал: так и задумано для метатрейдера 5?  

 
evgeniy scherbina:

Я запускаю тест (не отладку, а именно тест) в метатрейдере 5. Если это визуальный режим, сделки идут и никаких ошибок. Если без визуального режима, сделок нет. У меня есть разные сведения которые пишутся на график, так без них теоретически тестирование должно проходить быстрее. Но без визуального режима не идет.

В метатрейдере 4 такой же советник (просто переделанный под mql4) работает как в визуальном тестировании так и в обычном. 

Я подумал: так и задумано для метатрейдера 5?  

Код. Сначала код, потом вопросы. Иначе никак.
 

То есть должен открывать сделки и без визуального режима?

В тесте в без визуального режима? 

 
evgeniy scherbina:

То есть должен открывать сделки и без визуального режима?

В тесте в без визуального режима? 

У Вас всегда есть возможность проверки: в стандартной поставке есть эксперты, например ***\MQL5\Experts\Examples\MACD\MACD Sample.mq5.

Например, вот запуск в тестере стратегий, без визуализации:

Безымянный.png 

Как видите, всё работает. 

 
Ладно, пошел копать
 
evgeniy scherbina:

То есть должен открывать сделки и без визуального режима?

В тесте в без визуального режима? 

без кода - быстро - не угадать почему. Вы очень мало информации дали.

Если код не можете по каким то причинам показать - то процесс выяснения может быть мучительно  долгий.

1) используется ли графические объекты в советнике ?

 
Нет, я только принципиально хотел выяснить. Дальше сам.
 
evgeniy scherbina:
Нет, я только принципиально хотел выяснить. Дальше сам.
Если найдешь в чем дело то напиши если не трудно, а то у меня тоже самое было пришлось тестировать в режиме визуализации.
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