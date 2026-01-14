Ошибки, баги, вопросы - страница 979
Приветствую!
Сегодня опять по XAUUSD советник наторговал по странной цене:
Сервер AlpariNZ-MT5, демо-счет.
Это что, простой нерыночный выброс цены? Кто-нить сталкивался?
Здравствуйте, пропала вкладка сигналы в МТ4, утром была, вечером пришел и ее нет. И теперь пописка не исполняется, что делать подскажите
Это же демо, был бы реал можно было бы спросить у брокера и на основании его ответа уже задавать вопросы в сервисдеск. А к игрушкам претензий быть не может.
Я бы и на реале от такого 'заскока' не отказался... ;-)
Но подобная ситуация встречается уже не в первый раз, и она путает статистику советника.
У меня претензий нету, просто интересно - из-за чего это происходит.
Я бы и на реале от такого 'заскока' не отказался... ;-)
Но подобная ситуация встречается уже не в первый раз, и она путает статистику советника.
У меня претензий нету, просто интересно - из-за чего это происходит.
Совершенствования чистоты программирования ради хочу поинтересоваться у общественности вот чем.
Предположим, имеется некий флаг (bool Flag), объявленный на глобальном уровне. При наступлении некоторых событий/условий, необходимо установить определённое его значение.
Первый вариант:
Второй вариант:
Какой из вариантов:
1. Быстрее с точки зрения производительности?
2. Если так можно сказать, "более профессионален"?
Предполагается, что в эту секцию кода управление будет попадать достаточно часто, например, каждый тик.
Конечно первый вариант быстрее. Меньше инструкций, да еще и на одно сравнение/ветвление меньше.
Спасибо.
Всё-таки решил проверить наверняка. Как ни странно, результаты показывают, что операция сравнения выполняется быстрее операции присваивания.
Результат:
Знатоки, не могли бы вы прокомментировать ситуацию?
Неужели сами не видите, что во втором случае присвоение выполняется только один раз?
То есть, остается лишь сравнение, что гораздо быстрее прямого присвоения, которое есть в первом тесте. Результаты абсолютно верные.
Т.е., выходит, что в первый раз я сформулировал свой вопрос иначе?
Безусловно.
И очень плохо, что Вы не понимаете таких простых вещей.