Stanislav Korotky:

Есть ли в Маркете ограничение на размер файла продукта?

Смотрел Правила и Соглашение. Там ответа нет.

у меня есть игра на 17 метров - все ок, пропустили норм 
 

Привет всем! Возможно не в ту тему, но других форумов и тем не нашел.

Ситуация такая - был открыт ордер на sell USDNOK, но ордер в ту же секунду закрылся с минусом, забрав с собой все средства. что это? Глюк брокера или терминала? Или кидалово брокера? Спасибо. 

Скирн 

 

С какой целью ChartXYToTimePrice делает нормализацию возвращаемой цены?

Если так задумано, добавьте информацию об этом в Справку. 

 
"template function cannot be virtual" - почему такое ограничение?

 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Ценовой интервал в одном пикселе чарта по-вертикали".
 

Для того, чтобы объект был выделен, нужно СНАЧАЛА сделать true OBJPROP_SELECTABLE, а ПОТОМ уже - OBJPROP_SELECTED.

При иной последовательности объект выделен не будет. Добавьте это в Справку!

 

Вопрос:

На сервере в корне вебсайта есть папка files в которой есть неизвестное количество файлов с неизвестными именами с расширением CSV

Возможно ли через WebRequest получить массив с именами фалов ? 

 
Vladimir Pastushak:

Если сервер хранит готовое или строит автоматическое оглавление (например, в формате sitemap или другое).
 
Не вижу проблемы сделать апи который это будет возвращать
 

вот почему стилизатор (mql4) так странно работает?

почему он упорно не хочет выровнять две первых строки?  это баг? 

   if(!using_filters) ShortName="Total"; else ShortName="";
   if(Only_Magics!="") ShortName=StringConcatenate(ShortName," ",Only_Magics);
   if(Only_Comment!="")             ShortName=StringConcatenate(ShortName," ",Only_Comment);
   if(Only_Symbols!="")             ShortName=StringConcatenate(ShortName," ",Only_Symbols);
   else if(Only_Current)            ShortName=StringConcatenate(ShortName," ",Symbol());
   if(Only_Manual && !Only_Expert)  ShortName=StringConcatenate(ShortName," Manual");
   if(Only_Expert && !Only_Manual)  ShortName=StringConcatenate(ShortName," Expert");
   if(Only_Buys && !Only_Sells)     ShortName=StringConcatenate(ShortName," Buys");
   if(Only_Sells && !Only_Buys)     ShortName=StringConcatenate(ShortName," Sells");
   if(Only_Trade)                   ShortName=StringConcatenate(ShortName," Trading");
