Ошибки, баги, вопросы - страница 1746
Есть ли в Маркете ограничение на размер файла продукта?
Смотрел Правила и Соглашение. Там ответа нет.
Привет всем! Возможно не в ту тему, но других форумов и тем не нашел.
Ситуация такая - был открыт ордер на sell USDNOK, но ордер в ту же секунду закрылся с минусом, забрав с собой все средства. что это? Глюк брокера или терминала? Или кидалово брокера? Спасибо.
С какой целью ChartXYToTimePrice делает нормализацию возвращаемой цены?
Если так задумано, добавьте информацию об этом в Справку.
Для того, чтобы объект был выделен, нужно СНАЧАЛА сделать true OBJPROP_SELECTABLE, а ПОТОМ уже - OBJPROP_SELECTED.
При иной последовательности объект выделен не будет. Добавьте это в Справку!
Вопрос:
На сервере в корне вебсайта есть папка files в которой есть неизвестное количество файлов с неизвестными именами с расширением CSV
Возможно ли через WebRequest получить массив с именами фалов ?
вот почему стилизатор (mql4) так странно работает?
почему он упорно не хочет выровнять две первых строки? это баг?
if(Only_Magics!="") ShortName=StringConcatenate(ShortName," ",Only_Magics);
if(Only_Comment!="") ShortName=StringConcatenate(ShortName," ",Only_Comment);
if(Only_Symbols!="") ShortName=StringConcatenate(ShortName," ",Only_Symbols);
else if(Only_Current) ShortName=StringConcatenate(ShortName," ",Symbol());
if(Only_Manual && !Only_Expert) ShortName=StringConcatenate(ShortName," Manual");
if(Only_Expert && !Only_Manual) ShortName=StringConcatenate(ShortName," Expert");
if(Only_Buys && !Only_Sells) ShortName=StringConcatenate(ShortName," Buys");
if(Only_Sells && !Only_Buys) ShortName=StringConcatenate(ShortName," Sells");
if(Only_Trade) ShortName=StringConcatenate(ShortName," Trading");