MT4 и GMT
никак не врублюсь,
стартует МТ4 и пишет в журнал:
0 23:58:53.473 Alpari MT4 build 1090 started (Alpari International Limited)
0 23:58:53.473 Windows 7 Ultimate (X86 based PC), IE 08.00, UAC, 2 x Intel Core2 6600 @ 2.40GHz, RAM: 532 / 2029 Mb, HDD: 26840 / 99998 Mb, GMT+02:00
GMT+02:00 - что это за время ?
мое локальное время GMT + 3
время торгового сервера GMT + 3
Время сервера, к которому подключились.
Время сервера, к которому подключились.
Не время сервера.
Внизу два скрина двух разных брокеров, разница во времени сервера у них 1 час, хотя у обоих GMT+04:00
и что же это за время тогда ?
и что же это за время тогда ?
У меня это разница между GMT и локальным временем моего компьютера на котором установлены терминалы.
В Вашем случае нужно уточнить ещё раз ваш часовой пояс и проверить настройку времени времени вашего компьютера(установить тот часовой пояс в котором вы находитесь).
Вы можете сами проверить как это работает:
1. запомните данные которые у вас отображаются (в вашем случае это GMT+02:00) и выключите терминал.
2. поменяйте локальное время (на время эксперимента)на вашем компьютере например на 1 час вперёд.
3. запустите вновь терминал: теперь у вас будет отображаться GMT+03:00.
p.s. судя по вашему профилю у вас вообще GMT+1)))
ау, есть еще версии ?
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никак не врублюсь,
стартует МТ4 и пишет в журнал:
0 23:58:53.473 Alpari MT4 build 1090 started (Alpari International Limited)
0 23:58:53.473 Windows 7 Ultimate (X86 based PC), IE 08.00, UAC, 2 x Intel Core2 6600 @ 2.40GHz, RAM: 532 / 2029 Mb, HDD: 26840 / 99998 Mb, GMT+02:00
GMT+02:00 - что это за время ?
мое локальное время GMT + 3
время торгового сервера GMT + 3