MT4 и GMT

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никак не врублюсь,

стартует МТ4 и пишет в журнал:

0 23:58:53.473 Alpari MT4 build 1090 started (Alpari International Limited)

0 23:58:53.473 Windows 7 Ultimate (X86 based PC), IE 08.00, UAC, 2 x Intel Core2  6600 @ 2.40GHz, RAM: 532 / 2029 Mb, HDD: 26840 / 99998 Mb, GMT+02:00

GMT+02:00   - что это за время ?

мое локальное время       GMT + 3

время торгового сервера  GMT + 3

 
Denis Sartakov:

никак не врублюсь,

стартует МТ4 и пишет в журнал:

0 23:58:53.473 Alpari MT4 build 1090 started (Alpari International Limited)

0 23:58:53.473 Windows 7 Ultimate (X86 based PC), IE 08.00, UAC, 2 x Intel Core2  6600 @ 2.40GHz, RAM: 532 / 2029 Mb, HDD: 26840 / 99998 Mb, GMT+02:00

GMT+02:00   - что это за время ?

мое локальное время       GMT + 3

время торгового сервера  GMT + 3


Время сервера, к которому подключились.

 
Ihor Herasko:

Время сервера, к которому подключились.


Не время сервера.

Внизу два скрина двух разных брокеров, разница во времени сервера у них 1 час, хотя у обоих GMT+04:00


 
Ihor Herasko:

Время сервера, к которому подключились.

время моего торгового сервера  GMT + 3...
 
Sergey Kolemanov:

Не время сервера.

Внизу два скрина двух разных брокеров, разница во времени сервера у них 1 час, хотя у обоих GMT+04:00



и что же это за время  тогда ?

 
Denis Sartakov:

и что же это за время  тогда ?


У меня это разница между GMT и локальным временем моего компьютера на котором установлены терминалы.

В Вашем случае нужно уточнить ещё раз ваш часовой пояс и проверить настройку времени времени вашего компьютера(установить тот часовой пояс в котором вы находитесь).

Вы можете сами проверить как это работает:

1. запомните данные которые у вас отображаются (в вашем случае это GMT+02:00) и выключите терминал.

2. поменяйте локальное время (на время эксперимента)на вашем компьютере например на 1 час вперёд.

3. запустите вновь терминал: теперь у вас будет отображаться GMT+03:00.

p.s. судя по вашему профилю у вас вообще GMT+1)))

 
Может такое быть, что терминал не упоминает в этой строке лога летнюю коррекцию на 1 час? Это вопрос к MQ, конечно.
 

ау, есть еще версии ?

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