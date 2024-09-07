Пожелания для МТ5 - страница 9

getch:

На MT4 есть простейшая ситуация, где лок не разрулить неттинг-подходом.

Возможно ли на MT5 выставить (брокер) размер минимальной позиции?

Если да, то как на MT5 решить вышеприведенную ситуацию? 

Мне кажется весь нездоровый ажиотаж вокруг локов/неттинга можно запросто погасить введением пары взаимоотменяемых при пробитии отложенников вместо (или ещё лучше вместЕ) пары ТП/СЛ.

Тогда написание библиотеки имитирующей МТ4-подход к торговле становится делом несложной техники.  Такую библиотечку в виде удобного в использовании объекта мгновенно кто-нибудь напишет и выложит в кодебейз.

// Может даже я :)

Искренне давно удивляюсь почему MetaQuotes'ы этого до сих пор не сделали.

 

Добрый день. Пару предложений по эргономике:

1. Сделайте горячую клавишу (например "CTRL") для временного, пока она нажата, отключения "Автопрокрутки" графика. Зажал "CTRL" и двигай график, меняй разметки, правь линии тренда и.т.п., отпустил "CTRL", и  график автоматически занял исходное положение.

2. Добавте в окно "Новый ордер" вызываемое по F9 возможность выставлять стоп и профит на заранее установленное количество пунктов, так, как это сделано в окне изменения позиции.

С уважением.

 
fugas34:

Добрый день. Пару предложений по эргономике:

1. Сделайте горячую клавишу (например "CTRL") для временного, пока она нажата, отключения "Автопрокрутки" графика. Зажал "CTRL" и двигай график, меняй разметки, правь линии тренда и.т.п., отпустил "CTRL", и  график автоматически занял исходное положение.

2. Добавте в окно "Новый ордер" вызываемое по F9 возможность выставлять стоп и профит на заранее установленное количество пунктов, так, как это сделано в окне изменения позиции.

С уважением.

Посмотрите в справке раздел "Настройки клиентского терминала / Торговля ":

Торговля

В этой вкладке сгруппированы настройки открытия ордеров. Задаваемые отсюда параметры облегчают работу при открытии ордеров и не могут вызвать критических изменений в работе терминала.

Данные опции позволяют настроить используемые по умолчанию параметры при открытии ордеров:

  • Использовать символ — данная опция позволяет настроить подстановку финансового инструмента в окне открытия позиции. Параметр "Автоматически" означает, что в этом поле будет устанавливаться символ активного графика, "Последний использованный" — будет подставлен символ предыдущей торговой операции. Если выбрать параметр "По умолчанию", то в активизировавшемся поле справа можно указать конкретный финансовый инструмент, который будет всегда автоматически выбираться при открытии позиции.
  • Использовать объем — данная опция позволяет настроить подстановку определенного объема в окне открытия позиции. Параметр "Последний использованный" означает, что в поле будет установлен объем предыдущей торговой операции. При выборе параметра "По умолчанию" в активизировавшемся справа поле можно указать конкретный объем, который будет всегда автоматически подставляться в окно открытия позиции.
  • Использовать отклонение — за время формирования ордера цена инструмента может измениться. В результате цена подготовленного ордера не будет соответствовать рыночной, и позиция открыта не будет. Опция "Использовать отклонение" позволяет избежать этого. При выборе параметра "По умолчанию" в поле справа можно задать максимально допустимое отклонение цены от значения, указанного в ордере. При несоответствии цен программа сама модифицирует ордер, что позволит открыть новую позицию. Если указать параметр "Последнее использованное", то в окне открытия ордера будет подставляться отклонение предыдущей открытой позиции.
  • Использовать Стоп-уровни — с помощью данной опции можно указать каким образом будут выставляться уровни Стоп Лосс и Тейк Профит при выставлении ордеров или модификации позиций. При выборе варианта "в пунктах", стоп-уровни будут указываться в количестве пунктов от цены выставления ордера. При выборе опции "в ценах", в стоп-уровнях будет необходимо будет указывать конкретный ценовой уровень для их выставления.

 

 
Да, спасибо, это то что надо. Добавлю к первому пункту. Эта клавиша могла бы отключать сразу несколько функций одновременно, скажем автопрокрутку и графическое управление ордерами
 

Всем здорофф!

Пожелания... чтобы такого пожелать... эдакого...

Не хватает калькулятора, который бы всегда висел поверх приложения (или умел бы прилипать сбоку или "докаться" куда-нибудь) и мог ловить значения цен с графика. Операции, на которые способен такой калькулятор я думаю всем понятны.

 

Во, вспомнил еще.

Хорошо бы еще иметь возможность на предварительном просмотре печати графика поворачивать лист (портрет-альбом), а то только портретом показывает.

 

И еще...

Вот совсем было бы классно, если бы к графикам в графическом объекте "график" можно было применять индикаторы. Висит он себе в углу и дает весьма информативное представление о, скажем, дневной динамике с каким-нибудь индикатором. Красота.

 

З.Ы. "Пользуясь случаем передаю привет маме..."

 

Не работает, хоть с голочкой  хоть без, лини и другие объекты всегда сверху, если не указан флаг "Рисовать объект как фон", в четверке работало нормально.

 
При попытке изменить отложенный ордер
приходится удалять его и открывать заново
если рыночная ситуация в представлении
трейдера требует изменения объема ордера.
Происходит это потому, что
в меню окна работы с отложенными ордерами
в режиме изменения ордера отсутствует
пункт по количеству лотов. Т.е. вместо одной
операции, приходится выполнять две.
Это долго и отвлекает внимание и силы,
поскольку раздражает необходимость выполнять
дополнительные операции.
В мт5 это неприемлемо, поскольку, имхо
эта платформа ориентирована на работу
встречными ордерами, то меню отложенников
неплохо бы добавить пункт "объемы".
 

Хотелось бы видеть:

1. в ENUM_APPLIED_PRICE следующее: PRICE_AVERAGE ==  (PRICE_OPEN + PRICE_CLOSE) / 2,
с соответствующим изименением в int OnCalculate(const int rates_total, // размер массива price[]
                                                                            const int prev_calculated, // обработано баров на предыдущем вызове
                                                                            const int begin, // откуда начинаются значимые данные
                                                                            const double& price[]) // массив для расчета

2. в окне "Обзор рынка" отображать (кроме Ask, Bid) изменение цены пары в % к Open какого-либо периода 
и иметь возможность сортировать колонки по алфавиту и (или) изменение цены пары.

Спасибо. 

 
Все торговые программы имеют неудобный
интерфейс управления ордерами.
Медленно и неудобно.
А если добавить режим с возможностью сворачивания
окна управления ордерами в вертикальный
плавающий бар шириной в слово, с выпадающими
подменю при клике по слову вправо или влево, в
зависимости от текущего расположения бара
в окне терминала как это бывает на сайтах.
Просто то окно, которое имеется сейчас
занимает слишком много места. И если
приходится работать с несколькими открытыми
окнами на рабочем столе, то график, с частично
оставленной видимой частью терминала целиком
скрывается под окном управления ордерами.
Получается что нельзя переключиться на другую
работу, оставив терминал с окном управления
ордерами в дежурном режиме. Т.е. либо торгуй,
либо занимайся чем - л. другим. совмещать
неудобно. Но ведь не торговлей единой.
[Удален]  
Думаю, было бы очень удобно проводить мультивалютный анализ в MT5, если бы средствами терминала можно было объединять некоторые графики, синхронизируя по времени (сделано на MT4) и по таймфрэйму с масштабом (ширина бара). Единственное но, в MT5, как и в MT4 тоже имеются пропущенные бары, поэтому по всей ширине графика могут быть рассинхронизации. Возможно, имеет смысл средствами терминала (как опция в свойствах графика) визуализировать (только визуализация, без доступа к этим барам через MQL5) пропущенные бары.
