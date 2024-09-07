Пожелания для МТ5 - страница 9
На MT4 есть простейшая ситуация, где лок не разрулить неттинг-подходом.
Возможно ли на MT5 выставить (брокер) размер минимальной позиции?
Если да, то как на MT5 решить вышеприведенную ситуацию?
Мне кажется весь нездоровый ажиотаж вокруг локов/неттинга можно запросто погасить введением пары взаимоотменяемых при пробитии отложенников вместо (или ещё лучше вместЕ) пары ТП/СЛ.
Тогда написание библиотеки имитирующей МТ4-подход к торговле становится делом несложной техники. Такую библиотечку в виде удобного в использовании объекта мгновенно кто-нибудь напишет и выложит в кодебейз.
// Может даже я :)
Искренне давно удивляюсь почему MetaQuotes'ы этого до сих пор не сделали.
Добрый день. Пару предложений по эргономике:
1. Сделайте горячую клавишу (например "CTRL") для временного, пока она нажата, отключения "Автопрокрутки" графика. Зажал "CTRL" и двигай график, меняй разметки, правь линии тренда и.т.п., отпустил "CTRL", и график автоматически занял исходное положение.
2. Добавте в окно "Новый ордер" вызываемое по F9 возможность выставлять стоп и профит на заранее установленное количество пунктов, так, как это сделано в окне изменения позиции.
С уважением.
Посмотрите в справке раздел "Настройки клиентского терминала / Торговля ":
Торговля
В этой вкладке сгруппированы настройки открытия ордеров. Задаваемые отсюда параметры облегчают работу при открытии ордеров и не могут вызвать критических изменений в работе терминала.
Данные опции позволяют настроить используемые по умолчанию параметры при открытии ордеров:
Всем здорофф!
Пожелания... чтобы такого пожелать... эдакого...
Не хватает калькулятора, который бы всегда висел поверх приложения (или умел бы прилипать сбоку или "докаться" куда-нибудь) и мог ловить значения цен с графика. Операции, на которые способен такой калькулятор я думаю всем понятны.
Во, вспомнил еще.
Хорошо бы еще иметь возможность на предварительном просмотре печати графика поворачивать лист (портрет-альбом), а то только портретом показывает.
И еще...
Вот совсем было бы классно, если бы к графикам в графическом объекте "график" можно было применять индикаторы. Висит он себе в углу и дает весьма информативное представление о, скажем, дневной динамике с каким-нибудь индикатором. Красота.
З.Ы. "Пользуясь случаем передаю привет маме..."
Не работает, хоть с голочкой хоть без, лини и другие объекты всегда сверху, если не указан флаг "Рисовать объект как фон", в четверке работало нормально.
приходится удалять его и открывать заново
если рыночная ситуация в представлении
трейдера требует изменения объема ордера.
Происходит это потому, что
в меню окна работы с отложенными ордерами
в режиме изменения ордера отсутствует
пункт по количеству лотов. Т.е. вместо одной
операции, приходится выполнять две.
Это долго и отвлекает внимание и силы,
поскольку раздражает необходимость выполнять
дополнительные операции.
В мт5 это неприемлемо, поскольку, имхо
эта платформа ориентирована на работу
встречными ордерами, то меню отложенников
неплохо бы добавить пункт "объемы".
Хотелось бы видеть:
1. в ENUM_APPLIED_PRICE следующее: PRICE_AVERAGE == (PRICE_OPEN + PRICE_CLOSE) / 2,
с соответствующим изименением в int OnCalculate(const int rates_total, // размер массива price[]
const int prev_calculated, // обработано баров на предыдущем вызове
const int begin, // откуда начинаются значимые данные
const double& price[]) // массив для расчета
2. в окне "Обзор рынка" отображать (кроме Ask, Bid) изменение цены пары в % к Open какого-либо периода
и иметь возможность сортировать колонки по алфавиту и (или) изменение цены пары.
Спасибо.
интерфейс управления ордерами.
Медленно и неудобно.
А если добавить режим с возможностью сворачивания
окна управления ордерами в вертикальный
плавающий бар шириной в слово, с выпадающими
подменю при клике по слову вправо или влево, в
зависимости от текущего расположения бара
в окне терминала как это бывает на сайтах.
Просто то окно, которое имеется сейчас
занимает слишком много места. И если
приходится работать с несколькими открытыми
окнами на рабочем столе, то график, с частично
оставленной видимой частью терминала целиком
скрывается под окном управления ордерами.
Получается что нельзя переключиться на другую
работу, оставив терминал с окном управления
ордерами в дежурном режиме. Т.е. либо торгуй,
либо занимайся чем - л. другим. совмещать
неудобно. Но ведь не торговлей единой.