Пожелания для МТ5 - страница 2
Уважаемые разработчики !
Очень хотелось бы видеть в МТ5 настраиваемый пользователем период обновления котировок. Это позволит сильно сэкономить трафик . А для мобильного МТ5 - вообще вещь просто необходимая.
Или хотя бы возможность отключения/включения тиков.
Меня, к примеру, вполне устроит период обновления М1 или даже М5.
Следуя Вашей логике. пропущенные нерабочие дни - заполнять данными закрытия?
Все индюки покажут кукиш. 80)
Только там, где можно торговать. Неторговые промежутки времени наносить незачем.
пожелание к отчёту.
Неплохо было бы добавить в стандартный детализированный отчёт немного новых устоявшихся показателей.
К сожалению, этого никогда не будет. Терминал собирает историю из тиков, а трафик на этих тиках просто мизерный.
Ренат, спасибо за ответ.
Но я, наверное, не совсем понятно выразил пожелание или недопонимаю принцип формирования и докачки истории в МТ5. Попробую пояснить, что хотел сказать (как это видится для МТ4):
Например, поступление тиков отключено, настроен период обновления М1. Терминал 1 раз в минуту запрашивает новые котировки с сервера и формирует файлы истории. Внутри 1-минутного интервала трафик отсутствует. Получается что-то вроде настраиваемого периода ping'а.
К примеру, для советников, которые работают на H1 по открытию бара изменения цены внутри М1 совсем не нужны.
Насчет трафика. Для МТ4 с 30-ю инструментами в MarketWatch трафик составляет где-то 85 Мб в неделю, если закачать ту же историю по М1 в конце недели (не по F2, а просто залогинившись) - трафик около 8 Мб. Разница в 10 раз довольно существенна. Для безлимитного инета - ерунда, но он есть далеко не везде, а для EDGE/GPRS тем более желательно иметь трафик по-меньше.
В принципе, то, что я предлагаю можно реализовать через блокирование трафика МТ на нужный период времени. Но тогда каждый раз будет ping failed/connect failed/login. Как отнесется ДЦ или брокер к ежеминутным логинам, не возрастет ли нагрузка на сервер ?
Чтобы не тратить время - это абсолютно непроходное предложение по массе технических и организационных моментов.
Понятно, спасибо :(
Всем доброго времени суток!
У меня следующие вопросы-предложения:
1. Кроме представленных ТФ, в панель встроить возможность самостоятельного выбора нестандартных ТФ
2. Организовать возможность создания вкладок не по отдельным графикам, чтобы во вкладке можно было создать необходимое количество графиков для анализа конкретного торгуемого инструмента
3. Предоставить возможность открепить вкладки и перенести их на другие мониторы
4. в менюшку открытия сделки добавить элементарные функции контроля за ММ и РМ, например как здесь
5. При сохранении профиля, не сохраняется расположение окошек (билд 227)
6. Встроить возможность закрытия всех ордеров по конкретному торговому инструменту, а также закрытие всех открытых ордеров
заранее спасибо за ответ
Индюки покажут более реалистичную картину нежели сейчас, когда существует скачок во времени. Подумайте сами. Получше.
Не ведитесь на тупые традиции, довольно удобные для разработчиков, но ведущие к неправильным расчётам.
Добрый день, спасибо конечно за новый терминал и все такое но вот вопрос зачем менять правила игры и не в пользу для простых людей а в пользу ДЦ это что бы им было легче графики поставлять видя всего одну позицию. Или это сделано для того что бы разгрузить сервера или компьютеры клиентов. Но господа компьютеры у всех уже давно не Пентиумы II да и сервера не те что раньше к тому же терминал не такая уж прожорливая штука что бы так оптимизировать код. Лучше оптимизировать тестер стратегий расширить набор инструкций. Сохранить при этом логику к которой все привыкли. Да и разработки людей кто ночами не спал оптимизируя код.
Например сетки из ордеров и позиций для MT4 с хитрыми выходами по тейкам, стопам, тралу, безубыткам группы позиций и т.д. Все это индивидуально для каждой позиции. В MT5 всех этих возможностей просто нет. Есть ордер, который при доливке меняет положение в рынке, логика построения программы лично у меня теряется. Извините за критику. Мое пожелание и я думаю многие меня поддержут нельзя ли сохранить правила игры один ордер одна позиция два ордера две позици. И еще нельзя ли встроить в терминал транслятор что бы МТ5 понимал МТ4 так как многие алгоритмы давались не легким путем проб и ошибок и совершать этот путь снова ох как не хочется...