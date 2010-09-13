Automated Trading Championship 2010: регистрация начнется на месяц раньше
Наугад набрал поисковые слова применительно к чемпионату 2008 года. Получил результаты:
http://fx-by.com/2009/06/12/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%87%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-automated-trading-championship-2008/
http://www.fx4u.ru/rinki-forex-commodities-cfd-futures-f14/reklamnaya-pauza-f9/prodam-sovetniki-s-chempionata-mts-2008-t1734.html и т.д.
Лично мне бы не хотелось, чтобы всякие чмошники пытались делать бабло на чужих (в том числе и на моих) разработках. Соответственно, вопросы:
В чём заключаются гарантии нераспространения кодов и *.ex5-файлов советников, участвующих в Ч-2010? В чём заключаются гарантии неприменения устроителями чемпионата процедур декомпиляции к *.ex5-файлам участников (особенно к тем, которые вошли в первую десятку победителей)?
Гарантией является наша репутация и отсутствие программ (их было итого пару тысяч) участников в публичном доступе за прошедшие четыре года.
Мы в обязательном порядке стираем все программы участников (кто не поставил галочку "разрешаю публичный доступ") сразу же после соревнования. Из бакапов тоже стираем.
По указанным ссылкам лежат собранные в архив публично доступные эксперты участников, которые самостоятельно разрешили их публикацию + попытки откровенного обмана.
Вот пример участника с логином 600053 - https://www.mql5.com/ru/users/andrei888
Цель Automated Trading Championship - популяризация автоматического трейдинга и языков
программирования MetaQuotes Language 4 и 5.
Именно ради этой цели мы привлекаем спонсоров, формируем призовой фонд в 80 000 долларов и вкладываем 6 месяцев труда существенной части нашего коллектива. Портить себе репутацию мы не намерены.
Зарегистрироваться мы всегда успеем.
Можно ли опубликовать предварительный вариант правил. Для обсуждения. Ведь в результате публичного обсуждения правил могут появится какие-то дельные предложения. Вопросы утончающие правила. Появятся более точные и понятные формулировки ограничений, условий и т.д.
Можно ли опубликовать предварительный вариант правил. Для обсуждения. Ведь в результате публичного обсуждения правил могут появится какие-то дельные предложения. Вопросы утончающие правила. Появятся более точные и понятные формулировки ограничений, условий и т.д.
Так ведь до запуска сайта Ч-2010 осталось-то пару дней. Там и правила должны быть опубликованы. За лето успеем уточнить (если организаторы согласятся на внесение изменений в правила).
Вот, например, не совсем понимаю, почему нельзя посылать на чемпионат несколько советников от одного лица, если цель проведения акции - популяризация автоматического трейдинга и языков программирования MetaQuotes Language 4 и 5. Казалось бы, чем больше советников участвует в чемпионате, тем ближе организаторы к цели его проведения. А уж какие места поназанимают конкретные советники - это второй вопрос. А так получается, что чемпионат не советников, а разработчиков советников.
То есть четверку хоронят?
Правда, не совсем верный коммерческий и чисто человеческий подход. Популяризация автотрейдинга не должна подразумевать полное уничтожение накопленного опыта.
Присоединяюсь к просьбе разрешить участие программ MQL4.
Никто МетаТрейдер 4 не хоронит, но чемпионат будет идти на MQL5 и MetaTrader 5.
Торговая система МетаТрейдер 4 очень хорошо раскручена в мире за последние 5 лет, а сейчас мы выпускаем новый МетаТрейдер 5 и проводим маркетинговую акцию именно ради него. Раскручивать итак хорошо крутящийся маховик не имеет экономического смысла.
Правила Automated Trading Championship 2010 будут опубликованы 1 июня 2010 года сразу в момент открытия сайта чемпионата. Регистрация участников будет открыта с 1 июня по 22 сентября (почти 4 месяца).
За этот срок можно успеть хорошо подготовиться, а мы поможем статьями, новостями и автоматической системой проверки присланных экспертов.
Хочется услышать позицию организаторов по поводу "ограничений" прошлых лет, возможно и обсудить альтернативы...
Я уже писал про количество позиций и ордеров, а также про количество индикаторов и библиотек
- www.mql5.com
Технические условия следующие:
III. Программы Экспертов (Expert Advisors) для MetaTrader 5
- Программы принимаются как в скомпилированных файлах *.EX5, так и в виде исходников *.MQ5. DLL-библиотеки запрещены.
- Можно использовать:
- один эксперт (помещается в каталог /mql5/experts)
- один файл данных (помещается в каталог /mql5/files) в любом формате, кроме исполнимого
- до 5 пользовательских индикаторов (помещаются в каталог/mql5/indicators); ограничений по использованию встроенных индикаторов нет
- до 5 библиотек (помещаются в каталог /mql5/libraries)
- Каждый эксперт запускается на отдельном терминале с одного счета и только на одном графике, выбранном Участником.
- Мультивалютные эксперты могут использовать любые валютные пары из 12 доступных.
- Эксперты будут работать только на оборудовании Организатора без внешнего управления.
- Перед допуском к Чемпионату каждый эксперт проходит предварительную проверку Организатором на соответствие формальным правилам.
- Эксперты могут содержать ограничения по использованию вне Чемпионата, но должны удовлетворять следующим требованиям:
- нормально работать и тестироваться на всем промежутке с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года
- нормально работать на счетах из промежутка с 600 000 по 650 000
- нормально работать с демо-счетами, открытыми на сервере access.metatrader5.com:443
- не использовать пипсовку: если профит у 25% трейдов по итогам соревнования будет в пределах спреда, то участник дисквалифицируется
- правильно учитывать настройки финансовых инструментов без жестко заданных параметров (ограничения по лотам, спреды, минимальные отступы от рынка и т.д.)
- провести как минимум 5 непритворных сделок за первые 8 месяцев (2010.01.01 - 2010.08.01) проверки и за 3 месяца соревнования
- не содержать в коде грубых программных ошибок (зацикливания, зависания и т.д.) или явно вредоносных действий
- быть экономными по ресурсам процессора и памяти компьютера
- Кардинальные различия в поведении эксперта во время предварительной проверки и при работе в ходе Чемпионата повлекут за собой дисквалификацию.
IV. Торговые условия
- Для проведения Чемпионата используется специальная группа demochampionship на сервере MetaQuotes-Demo (access.metatrader5.com:443). Счета в этой группе заводятся только Организатором. Для конкурсных счетов зарезервированы аккаунты с номерами от 600 000 до 650 000.
- Начальный "виртуальный депозит" составляет 10 000 долларов США с кредитным плечом 1:100. Пополнять депозит нельзя.
- Для Чемпионата выбраны 12 валютных пар с доступной минутной историей с 2005 года.
- Минимальный размер сделок 0.1 лота, максимальный - 5 лотов с шагом 0.1 лота на каждый ордер.
- Максимальное количество одновременно выставленных отложенных ордеров по всем символам - 3.
- Максимальный совокупный объем позиции и отложенных ордеров независимо от направления по одному символу - 15 лотов. Стоп-лоссы и тейкпрофиты не учитываются.
- Уровень Stop Out (для принудительного закрытия позиций) равен 50%.
- Торговые условия будут максимально приближены к реальным:
- плавающие спреды
- время обработки торговых заявок от 2 до 7 секунд
- будут присутствовать реквоты
- минимально допустимые отступы от рынка могут изменяться во время выхода новостей и в зависимости от волатильности рынка
- на гепах во время выхода новостей могут быть проскальзывания при исполнении
- сделки, совершенные по нерыночным ценам, не будут отменяться
- Более детальные спецификации контрактов приведены в Приложении 1.
Всё-таки речь идёт о чемпионате разработчиков по формуле "от каждого - по одному советнику".
При таком подходе особых отличий от техусловий Ч-2008 не наблюдается: https://championship.mql5.com/2012/en
Технические условия следующие:
Спасибо за опубликование предварительных правил (надеюсь они будут уточняться).
Уточняющие вопросы.
- Правильно ли я понял, что совокупный объем позиций (максимальный) может быть 12*15=180 лотов. Порядок моих действий открыл 5 лотов допустим по паре EURUSD, потом долился еще 5лотов, и еще 5 лотов. Правило 6 позволят мне делать тоже самое, но по другому символу.
- Пипсовка. Ввиду плавающего спреда, можно ли указать конкретные размеры в пунктах (меньше это пипсовка, больше или равно все ок) по каждой паре (лучше конечно пример расчета).
- в приложении 1 спреды указаны для 4-ох значных котировок. У нас 5знаков. Поправьте.
- Эксперт у которого все сделки попадают в спред, будет работать до конца чемпионата, т.к. определить 25% можно только по завершении чемпионата. Правильно ?
- Как будет рассматриваться сделка (попадает ли в 25%), если SL был установлен в ноль. В следующих ситуациях.
А) сработал SL без проскальзывания. Прибыль 0 пипсов.
Б) из-за Slipage (проскальзывания) появилась прибыль 1 пипс.
Как вы, наверное, знаете, в этом году мы обязательно будем проводить Чемпионат Automated Trading Championship 2010. Приготовления к предстоящему соревнованию идут полным ходом.
Однако в этом году в Чемпионате будут участвовать только MQL5-эксперты, написанные для нового терминала MetaTrader 5. Разумеется, еще не все разработчики успели ознакомиться с новым терминалом, его торговой системой и средой разработки MQL5. Поэтому мы приняли решение увеличить период регистрации Участников Чемпионата Automated Trading Championship 2010.
В этом году регистрация начнется не в начале июля, а 1 июня. В этот день мы официально запустим сайт Чемпионата и начнем регистрацию. Любой желающий сможет принять участие в Automated Trading Championship 2010. Для этого потребуется подать заявку, указать свои персональные данные и выслать нам своего эксперта. Дата завершения регистрации осталась без изменения – 22 сентября.
На сайте Чемпионата мы будем публиковать различные материалы, которые помогут разработчикам правильно подготовить эксперты и пройти регистрацию. Там же будут даваться комментарии и разъяснения по различным пунктам Правил Чемпионата.
Новый сайт MQL5.community также окажется очень полезным для всех, кто хочет принять участие в соревновании. На сайте сообщества уже опубликована полная документация, около 100 MQL5-программ и десятки статей. Эти материалы также помогут разработчикам писать эксперты и индикаторы на MQL5.
Спонсорами Чемпионата являются Interbank FX LLC (IBFX), MIG Bank и FXCM (Forex Capital Markets LLC). Медиа-спонсоры - журнал TRADERS' и информационное агентство Dow Jones. Организатор Чемпионата - MetaQuotes Software Corp.