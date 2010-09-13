Automated Trading Championship 2010: регистрация начнется на месяц раньше

Новый комментарий
 

Как вы, наверное, знаете, в этом году мы обязательно будем проводить Чемпионат Automated Trading Championship 2010. Приготовления к предстоящему соревнованию идут полным ходом.

Automated Trading Championship 2010

Однако в этом году в Чемпионате будут участвовать только MQL5-эксперты, написанные для нового терминала MetaTrader 5. Разумеется, еще не все разработчики успели ознакомиться с новым терминалом, его торговой системой и средой разработки MQL5. Поэтому мы приняли решение увеличить период регистрации Участников Чемпионата Automated Trading Championship 2010.

В этом году регистрация начнется не в начале июля, а 1 июня. В этот день мы официально запустим сайт Чемпионата и начнем регистрацию. Любой желающий сможет принять участие в Automated Trading Championship 2010. Для этого потребуется подать заявку, указать свои персональные данные и выслать нам своего эксперта. Дата завершения регистрации осталась без изменения – 22 сентября.

На сайте Чемпионата мы будем публиковать различные материалы, которые помогут разработчикам правильно подготовить эксперты и пройти регистрацию. Там же будут даваться комментарии и разъяснения по различным пунктам Правил Чемпионата.

Новый сайт MQL5.community также окажется очень полезным для всех, кто хочет принять участие в соревновании. На сайте сообщества уже опубликована полная документация, около 100 MQL5-программ и десятки статей. Эти материалы также помогут разработчикам писать эксперты и индикаторы на MQL5.

Спонсорами Чемпионата являются Interbank FX LLC (IBFX), MIG Bank и FXCM (Forex Capital Markets LLC). Медиа-спонсоры - журнал TRADERS' и информационное агентство Dow Jones. Организатор Чемпионата - MetaQuotes Software Corp.

 

Наугад набрал поисковые слова применительно к чемпионату 2008 года. Получил результаты:

http://fx-by.com/2009/06/12/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%87%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-automated-trading-championship-2008/

 http://www.fx4u.ru/rinki-forex-commodities-cfd-futures-f14/reklamnaya-pauza-f9/prodam-sovetniki-s-chempionata-mts-2008-t1734.html  и т.д.

 Лично мне бы не хотелось, чтобы всякие чмошники пытались делать бабло на чужих (в том числе и на моих) разработках. Соответственно, вопросы:

В чём заключаются гарантии нераспространения кодов и *.ex5-файлов советников, участвующих в Ч-2010? В чём заключаются гарантии неприменения устроителями чемпионата процедур декомпиляции к  *.ex5-файлам участников (особенно к тем, которые вошли в первую десятку победителей)? 

 

Гарантией является наша репутация и отсутствие программ (их было итого пару тысяч) участников в публичном доступе за прошедшие четыре года.

Мы в обязательном порядке стираем все программы участников (кто не поставил галочку "разрешаю публичный доступ") сразу же после соревнования. Из бакапов тоже стираем.

По указанным ссылкам лежат собранные в архив публично доступные эксперты участников, которые самостоятельно разрешили их публикацию + попытки откровенного обмана.

Вот пример участника с логином 600053 - https://www.mql5.com/ru/users/andrei888


Цель Automated Trading Championship - популяризация автоматического трейдинга и языков программирования MetaQuotes Language 4 и 5.

Именно ради этой цели мы привлекаем спонсоров, формируем призовой фонд в 80 000 долларов и вкладываем 6 месяцев труда существенной части нашего коллектива. Портить себе репутацию мы не намерены.

 
Renat:

Цель Automated Trading Championship - популяризация автоматического трейдинга и языков программирования MetaQuotes Language 4 и 5. 

Зарегистрироваться мы всегда успеем.

Можно ли опубликовать предварительный вариант правил. Для обсуждения. Ведь  в результате публичного обсуждения правил могут появится какие-то дельные предложения. Вопросы утончающие правила. Появятся более точные и понятные формулировки ограничений, условий и т.д.

 
Prival :

Можно ли опубликовать предварительный вариант правил. Для обсуждения. Ведь  в результате публичного обсуждения правил могут появится какие-то дельные предложения. Вопросы утончающие правила. Появятся более точные и понятные формулировки ограничений, условий и т.д.

Так ведь до запуска сайта Ч-2010 осталось-то пару дней. Там и правила должны быть опубликованы. За лето успеем уточнить (если организаторы согласятся на внесение изменений в правила).

Вот, например, не совсем понимаю, почему нельзя посылать на чемпионат несколько советников от одного лица, если цель проведения акции - популяризация автоматического трейдинга и языков программирования MetaQuotes Language 4 и 5. Казалось бы, чем больше советников участвует в чемпионате, тем ближе организаторы к цели его проведения. А уж какие места поназанимают конкретные советники - это второй вопрос. А так получается, что чемпионат не советников, а разработчиков советников. 

 

То есть четверку хоронят?

Правда, не совсем верный коммерческий и чисто человеческий подход. Популяризация автотрейдинга не должна подразумевать полное уничтожение накопленного опыта.

Присоединяюсь к просьбе разрешить участие программ MQL4.


 

Никто МетаТрейдер 4 не хоронит, но чемпионат будет идти на MQL5 и MetaTrader 5.

Торговая система МетаТрейдер 4 очень хорошо раскручена в мире за последние 5 лет, а сейчас мы выпускаем новый МетаТрейдер 5 и проводим маркетинговую акцию именно ради него. Раскручивать итак хорошо крутящийся маховик не имеет экономического смысла.


Правила Automated Trading Championship 2010 будут опубликованы 1 июня 2010 года сразу в момент открытия сайта чемпионата. Регистрация участников будет открыта с 1 июня по 22 сентября (почти 4 месяца).

За этот срок можно успеть хорошо подготовиться, а мы поможем статьями, новостями и автоматической системой проверки присланных экспертов.

[Удален]  
Renat :

Никто МетаТрейдер 4 не хоронит, но чемпионат будет идти на MQL5 и MetaTrader 5.

Торговая система МетаТрейдер 4 очень хорошо раскручена в мире за последние 5 лет, а сейчас мы выпускаем новый МетаТрейдер 5 и проводим маркетинговую акцию именно ради него. Раскручивать итак хорошо крутящийся маховик не имеет экономического смысла.


Правила Automated Trading Championship 2010 будут опубликованы 1 июня 2010 года сразу в момент открытия сайта чемпионата. Регистрация участников будет открыта с 1 июня по 22 сентября (почти 4 месяца).

За этот срок можно успеть хорошо подготовиться, а мы поможем статьями, новостями и автоматической системой проверки присланных экспертов.

Хочется услышать позицию организаторов по поводу "ограничений" прошлых лет, возможно и обсудить альтернативы...

Я уже писал про количество позиций и ордеров, а также про количество индикаторов и библиотек

Документация по MQL5: Торговые функции / PositionsTotal
Документация по MQL5: Торговые функции / PositionsTotal
  • www.mql5.com
Торговые функции / PositionsTotal - Документация по MQL5
 

Технические условия следующие:

III. Программы Экспертов (Expert Advisors) для MetaTrader 5

  1. Программы принимаются как в скомпилированных файлах *.EX5, так и в виде исходников *.MQ5. DLL-библиотеки запрещены.
  2. Можно использовать:
    • один эксперт (помещается в каталог /mql5/experts)
    • один файл данных (помещается в каталог /mql5/files) в любом формате, кроме исполнимого
    • до 5 пользовательских индикаторов (помещаются в каталог/mql5/indicators); ограничений по использованию встроенных индикаторов нет
    • до 5 библиотек (помещаются в каталог /mql5/libraries)
  3. Каждый эксперт запускается на отдельном терминале с одного счета и только на одном графике, выбранном Участником.
  4. Мультивалютные эксперты могут использовать любые валютные пары из 12 доступных.
  5. Эксперты будут работать только на оборудовании Организатора без внешнего управления.
  6. Перед допуском к Чемпионату каждый эксперт проходит предварительную проверку Организатором на соответствие формальным правилам.
  7. Эксперты могут содержать ограничения по использованию вне Чемпионата, но должны удовлетворять следующим требованиям:
    • нормально работать и тестироваться на всем промежутке с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года
    • нормально работать на счетах из промежутка с 600 000 по 650 000
    • нормально работать с демо-счетами, открытыми на сервере access.metatrader5.com:443
    • не использовать пипсовку: если профит у 25% трейдов по итогам соревнования будет в пределах спреда, то участник дисквалифицируется
    • правильно учитывать настройки финансовых инструментов без жестко заданных параметров (ограничения по лотам, спреды, минимальные отступы от рынка и т.д.)
    • провести как минимум 5 непритворных сделок за первые 8 месяцев (2010.01.01 - 2010.08.01) проверки и за 3 месяца соревнования
    • не содержать в коде грубых программных ошибок (зацикливания, зависания и т.д.) или явно вредоносных действий
    • быть экономными по ресурсам процессора и памяти компьютера
  8. Кардинальные различия в поведении эксперта во время предварительной проверки и при работе в ходе Чемпионата повлекут за собой дисквалификацию.

IV. Торговые условия

  1. Для проведения Чемпионата используется специальная группа demochampionship на сервере MetaQuotes-Demo (access.metatrader5.com:443). Счета в этой группе заводятся только Организатором. Для конкурсных счетов зарезервированы аккаунты с номерами от 600 000 до 650 000.
  2. Начальный "виртуальный депозит" составляет 10 000 долларов США с кредитным плечом 1:100. Пополнять депозит нельзя.
  3. Для Чемпионата выбраны 12 валютных пар с доступной минутной историей с 2005 года.
  4. Минимальный размер сделок 0.1 лота, максимальный - 5 лотов с шагом 0.1 лота на каждый ордер.
  5. Максимальное количество одновременно выставленных отложенных ордеров по всем символам - 3.
  6. Максимальный совокупный объем позиции и отложенных ордеров независимо от направления по одному символу - 15 лотов. Стоп-лоссы и тейкпрофиты не учитываются.
  7. Уровень Stop Out (для принудительного закрытия позиций) равен 50%.
  8. Торговые условия будут максимально приближены к реальным:
    • плавающие спреды
    • время обработки торговых заявок от 2 до 7 секунд
    • будут присутствовать реквоты
    • минимально допустимые отступы от рынка могут изменяться во время выхода новостей и в зависимости от волатильности рынка
    • на гепах во время выхода новостей могут быть проскальзывания при исполнении
    • сделки, совершенные по нерыночным ценам, не будут отменяться
  9. Более детальные спецификации контрактов приведены в Приложении 1.
 
Renat :

Технические условия следующие:

Всё-таки речь идёт о чемпионате разработчиков по формуле "от каждого - по одному советнику".

При таком подходе особых отличий от техусловий Ч-2008 не наблюдается: https://championship.mql5.com/2012/en

Правила - Automated Trading Championship 2008
  • championship.mql5.com
Правила - Automated Trading Championship 2008
 
Renat:

Технические условия следующие:

Спасибо за опубликование предварительных правил (надеюсь они будут уточняться).

Уточняющие вопросы.

  1. Правильно ли я понял, что совокупный объем позиций (максимальный) может быть 12*15=180 лотов.  Порядок моих действий открыл 5 лотов допустим по паре EURUSD, потом долился еще 5лотов, и еще 5 лотов. Правило 6 позволят мне делать тоже самое, но по другому символу.
  2. Пипсовка. Ввиду плавающего спреда, можно ли указать конкретные размеры в пунктах (меньше это пипсовка, больше или равно все ок) по каждой паре (лучше конечно пример расчета).
  3. в приложении 1 спреды указаны для 4-ох значных котировок. У нас 5знаков. Поправьте.
  4. Эксперт у которого все сделки попадают в спред, будет работать до конца чемпионата, т.к. определить 25% можно только по завершении чемпионата. Правильно ?
  5. Как будет рассматриваться сделка (попадает ли в 25%), если SL был установлен в ноль. В следующих ситуациях.

А) сработал SL без проскальзывания. Прибыль 0 пипсов.

Б) из-за Slipage (проскальзывания) появилась прибыль 1 пипс.

123456
Новый комментарий