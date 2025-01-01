- MathProbabilityDensityUniform
MathProbabilityDensityUniform
Рассчитывает плотность вероятности равномерного распределения с параметрами a и b для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.
double MathProbabilityDensityUniform(
double MathProbabilityDensityUniform(
Рассчитывает плотность вероятности равномерного распределения с параметрами a и b для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог dunif() в R.
bool MathProbabilityDensityUniform(
bool MathProbabilityDensityUniform(
Параметры
x
[in] Значение случайной величины.
x[]
[in] Массив со значениями случайной величины.
a
[in] Параметр распределения a (нижняя граница).
b
[in] Параметр распределения b (верхняя граница).
log_mode
[in] Флаг расчета логарифма значения. Если log_mode=true, то возвращается натуральный логарифм плотности вероятности.
error_code
[out] Переменная для записи кода ошибки.
result[]
[out] Массив для значений функции плотности вероятности.