MathProbabilityDensityCauchy
Calcule la valeur de la fonction de densité de probabilité de la distribution de Cauchy avec les paramètres a et b pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.
double MathProbabilityDensityCauchy(
double MathProbabilityDensityCauchy(
Calcule la valeur de la fonction de densité de probabilité de la distribution de Cauchy avec les paramètres a et b pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à dcauchy() dans R.
bool MathProbabilityDensityCauchy(
bool MathProbabilityDensityCauchy(
Paramètres
x
[in] Valeur de la variable aléatoire.
x[]
[in] Tableau des valeurs de la variable aléatoire.
a
[in] paramètre moyen de la distribution.
b
[in] paramètre d'échelle de la distribution.
log_mode
[in] Flag pour calculer le logarithme de la valeur. Si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé.
error_code
[out] Variable pour stocker le code d'erreur.
result[]
[out] Tableau de valeurs de la fonction de densité de probabilité.