MathProbabilityDensityCauchy
Calcola il valore della funzione di densità di probabilità della distribuzione Cauchy con i parametri A e B per una variabile casuale X. In caso di errore restituisce NaN.
double MathProbabilityDensityCauchy(
Calcola il valore della funzione di densità di probabilità della distribuzione Cauchy con i parametri A e B per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false. Analogo di dcauchy() in R.
bool MathProbabilityDensityCauchy(
Calcola il valore della funzione di densità di probabilità della distribuzione Cauchy con i parametri A e B per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false.
bool MathProbabilityDensityCauchy(
Parametri
x
[in] Valore della variabile random.
x[]
[in] Array con i valori della variabile random.
a
[in] parametro medio della distribuzione.
b
[in] parametro scala della distribuzione.
log_mode
[in] Flag per calcolare il logaritmo del valore. Se log_mode=true, allora viene restituito il logaritmo naturale della densità di probabilità.
error_code
[out] variabile per memorizzare il codice di errore.
result[]
[out] Array per i valori della funzione di densità di probabilità.