Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Cauchy-Verteilung mit den Parametern a und b für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double  MathProbabilityDensityCauchy(
   const double  x,             // Wert der Zufallsvariablen
   const double  a,             // mean Parameter der Verteilung
   const double  b,             // scale Parameter der Verteilung
   const bool    log_mode,      // Parameter der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte zurückgegeben
   int&          error_code     // Variable für den Fehlercode
   );

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Cauchy-Verteilung mit den Parametern a und b für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double  MathProbabilityDensityCauchy(
   const double  x,             // Wert der Zufallsvariablen
   const double  a,             // mean Parameter der Verteilung
   const double  b,             // scale Parameter der Verteilung
   int&          error_code     // Variable für den Fehlercode
   );

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Cauchy-Verteilung mit den Parametern a und b für einen Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu dcauchy() in R.

bool  MathProbabilityDensityCauchy(
   const double& x[],            // Array mit den Werten der Zufallsvariablen
   const double  a,              // mean Parameter der Verteilung
   const double  b,              // scale Parameter der Verteilung
   const bool    log_mode,       // Flag der Berechnung des Logarithmus, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet
   double&       result[]        // Array der Werte der Funktion der Wahrscheinlichkeitsdichte
   );

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Cauchy-Verteilung mit den Parametern a und b für einen Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false.

bool  MathProbabilityDensityCauchy(
   const double& x[],            // Array mit den Werten der Zufallsvariablen
   const double  a,              // mean Parameter der Verteilung
   const double  b,              // scale Parameter der Verteilung
   double&       result[]        // Array der Werte der Funktion der Wahrscheinlichkeitsdichte
   );

Parameter

x

[in]  Wert der Zufallsvariablen.

x[]

[in]  Array mit den Werten der Zufallsvariablen.

a

[in]  mean Parameter der Verteilung.

b

[in]  scale Parameter der Verteilung.

log_mode

[in]  Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet.

error_code

[out]  Variable für den Fehlercode.

result[]

[out]  Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion.