MathProbabilityDensityCauchy

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Cauchy-Verteilung mit den Parametern a und b für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathProbabilityDensityCauchy(

const double x,

const double a,

const double b,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Cauchy-Verteilung mit den Parametern a und b für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathProbabilityDensityCauchy(

const double x,

const double a,

const double b,

int& error_code

);

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Cauchy-Verteilung mit den Parametern a und b für einen Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu dcauchy() in R.

bool MathProbabilityDensityCauchy(

const double& x[],

const double a,

const double b,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Cauchy-Verteilung mit den Parametern a und b für einen Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false.

bool MathProbabilityDensityCauchy(

const double& x[],

const double a,

const double b,

double& result[]

);

Parameter

x

[in] Wert der Zufallsvariablen.

x[]

[in] Array mit den Werten der Zufallsvariablen.

a

[in] mean Parameter der Verteilung.

b

[in] scale Parameter der Verteilung.

log_mode

[in] Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet.

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

result[]

[out] Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion.