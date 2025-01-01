Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCComboBoxAddItem CreateOnEventAddItemListViewItemsSelectSelectByTextSelectByValueValueCreateEditCreateButtonCreateListOnClickEditOnClickButtonOnChangeListListShowListHide AddItem Добавляет элемент (строку) в список элемента управления CComboBox. bool AddItem( const string item, // текст const long value // значение ) Параметры item [in] Текст. value=0 [in] Значение. Возвращаемое значение true - в случае удачи, иначе - false. OnEvent ListViewItems