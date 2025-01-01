ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCComboBoxAddItem 

AddItem

Добавляет элемент (строку) в список элемента управления CComboBox.

bool  AddItem(
   const string  item,     // текст
   const long    value     // значение
   )

Параметры

item

[in]  Текст.

value=0

[in]  Значение.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.