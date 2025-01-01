ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCComboBoxListViewItems 

ListViewItems

Устанавливает количество элементов выпадающего списка элемента управления CComboBox.

void  ListViewItems(
   const int    value     // количество элементов
   )

Параметры

value

[in]  Количество элементов выпадающего списка.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.