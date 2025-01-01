Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCComboBoxListViewItems CreateOnEventAddItemListViewItemsSelectSelectByTextSelectByValueValueCreateEditCreateButtonCreateListOnClickEditOnClickButtonOnChangeListListShowListHide ListViewItems Устанавливает количество элементов выпадающего списка элемента управления CComboBox. void ListViewItems( const int value // количество элементов ) Параметры value [in] Количество элементов выпадающего списка. Возвращаемое значение true - в случае удачи, иначе - false. AddItem Select