- Create
- Pressed
- Locking
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetColorBorder
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnResize
- OnMouseDown
- OnMouseUp
Pressed (метод Get)
Получает значение свойства "Pressed" (состояние) элемента управления CButton.
bool Pressed()
Возвращаемое значение
Свойство "Pressed" элемента управления CButton.
Pressed (метод Set)
Устанавливает значение свойства "Pressed" (состояние) элемента управления CButton.
bool Pressed(
Параметры
pressed
[in] Новое состояние элемента управления CButton.
Возвращаемое значение
true - в случае удачи, иначе - false.