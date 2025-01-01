ДокументацияРазделы
Pressed (метод Get)

Получает значение свойства "Pressed" (состояние) элемента управления CButton.

bool  Pressed()

Возвращаемое значение

Свойство "Pressed" элемента управления CButton.

Pressed (метод Set)

Устанавливает значение свойства "Pressed" (состояние) элемента управления CButton.

bool  Pressed(
   const bool  pressed      // состояние
   )

Параметры

pressed

[in]  Новое состояние элемента управления CButton.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.