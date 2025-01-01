- Create
- Pressed
- Locking
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetColorBorder
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnResize
- OnMouseDown
- OnMouseUp
Locking (метод Get)
Получает значение свойства "Locking" (фиксация) элемента управления CButton.
|
bool Locking()
Возвращаемое значение
Свойство "Locking" элемента управления CButton.
Locking (метод Set)
Устанавливает значение свойства "Locking" (фиксация) элемента управления CButton.
|
void Locking(
Параметры
flag
[in] Новое значение свойства "Locking" элемента управления CButton.
Возвращаемое значение
Нет.