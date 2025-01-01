ДокументацияРазделы
Locking (метод Get)

Получает значение свойства "Locking" (фиксация) элемента управления CButton.

bool  Locking()

Возвращаемое значение

Свойство "Locking" элемента управления CButton.

Locking (метод Set)

Устанавливает значение свойства "Locking" (фиксация) элемента управления CButton.

void  Locking(
   const bool  flag      // значение
   )

Параметры

flag

[in]  Новое значение свойства "Locking" элемента управления CButton.

Возвращаемое значение

Нет.