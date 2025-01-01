Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCButtonOnSetColorBackground CreatePressedLockingOnSetTextOnSetColorOnSetColorBackgroundOnSetColorBorderOnSetFontOnSetFontSizeOnCreateOnShowOnHideOnMoveOnResizeOnMouseDownOnMouseUp OnSetColorBackground Виртуальный обработчик события "SetColorBackground" (изменение свойства OBJPROP_BGCOLOR) элемента управления CButton. virtual bool OnSetColorBackground() Возвращаемое значение true - если событие обработано, иначе - false. OnSetColor OnSetColorBorder