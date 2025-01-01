Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCButtonOnMouseDown CreatePressedLockingOnSetTextOnSetColorOnSetColorBackgroundOnSetColorBorderOnSetFontOnSetFontSizeOnCreateOnShowOnHideOnMoveOnResizeOnMouseDownOnMouseUp OnMouseDown Виртуальный обработчик события мыши "MouseDown" (нажатие кнопки мыши) элемента управления CButton. virtual bool OnMouseDown() Возвращаемое значение true - если событие обработано, иначе - false. Примечание Событие "MouseDown" происходит при нажатии левой кнопки мыши, если указатель мыши находится на элементе управления. OnResize OnMouseUp